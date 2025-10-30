Známy obchod sťahuje z predaja nebezpečný výrobok na FOTO! Obsahuje TOXICKÚ a rakovinotvornú látku

BRATISALVA - Obľúbený lacný reťazec TEDi sťahuje z predaja melamínový podnos pre zvýšené hodnoty formaldehydu. Výrobok bol v predaji od januára do októbra 2025, zákazníci ho môžu vrátiť do akejkoľvek predajne.
Spoločnosť TEDi oznámila, že sťahuje z predaja výrobok "melamínový podnos". Jeho číslo tovaru je 3697598000343. "Skúšky výrobkov preukázali zvýšené hodnoty formaldehydu. Táto látka môže byť nebezpečná pre zdravie, a preto sa tento výrobok neodporúča používať," opisuje spoločnosť.
Reťazec dodáva, že výrobok bol na jeho pobočkách v predaji od 23. 01. 2025 do 22. 10. 2025. Zákazníci môžu podľa slov spoločnosti tovar vrátiť, bude im vrátená kúpna cena 3,55 eura. Výrobok je môžné tiež vymeniť za iný tovar na akejkoľvek pobočke.
Formaldehyd
Formaldehyd sa v rôznych priemyselných odvetviach, no je klasifikovaný ako toxický a ľudský karcinogén, ktorý dráždi oči, sliznice a pokožku. Dlhodobá expozícia je spojená so zvýšeným rizikom vzniku rakoviny nosohltana a leukémie.
"Ospravedlňujeme sa za prípadne nepríjemnosti. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle +421 248 255 100 alebo e-mailom na adrese slovakia@tedi.com. Ďakujeme vám za porozumenie a ospravedlňujeme sa vám za vzniknuté nepríjemnosti," konštatuje na záver spoločnosť.