Sobota22. november 2025, meniny má Cecília, zajtra Klement

Tragédia v japonskej zoologickej záhrade: Thajec, ktorého zrejme ušliapala slonica zomrel

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

TOKIO - V Japonsku zomrel v zoologickej záhrade neďaleko Tokia občan Thajska, ktorého zrejme ušliapala slonica. S odvolaním sa na políciu to uviedla agentúra Kjódó. Thajec v zoo pracoval, japonské úrady ho v piatok po nešťastí vyhlásili za mŕtveho.

Pracovníka našli v bezvedomí

Incident sa stal v meste Ičihara v prefektúre Čiba, zhruba 53 kilometrov juhovýchodne od japonskej metropoly. Tridsaťročný Salangam Tavan v zariadení nazvanom Sloní kráľovstvo čistil výkaly vo vnútri kovovej klietky, kde bola samica slona indického. Zamestnanci našli Thajca v bezvedomí, keď počuli rev slonice. Polícia vyšetruje, či bol pracovník slonicou napadnutý.

Zoologická záhrada na svojich webových stránkach uviedla, že Thajec bol takzvaný mahut čiže cvičiteľ slonov či jazdec na slonoch. Zaviazala sa tiež zlepšiť prevádzku a zabezpečiť bezpečnosť.

Viac o téme: JaponskoZOOThajsko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Bratislavská zoo privítala novú
Bratislavská zoo privítala novú levicu: Reakcia samca baví celý internet
dromedar.sk
Zoologická záhrada v Bojniciach
Zoologická záhrada v Bojniciach si pripomína 70. výročie svojho založenia
Domáce
FOTO Návšteva zoo sa zmenila
Návšteva zoo sa zmenila na boj o život! Levy roztrhali ošetrovateľa pred očami návštevníkov: Tí s hrôzou kričali o pomoc
Zaujímavosti
Tiger zaútočil na veterinárku.
Tiger zaútočil na veterinárku: VIDEO desí internet
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Trapas jojkárskej herečky: S manželom sa hrali na Jacka a Rose z Titanicu... zasahovať musela SBSka!
Trapas jojkárskej herečky: S manželom sa hrali na Jacka a Rose z Titanicu... zasahovať musela SBSka!
Prominenti
Kapitán Košíc T. Mikúš po víťazstve nad Žilinou
Kapitán Košíc T. Mikúš po víťazstve nad Žilinou
Hokej
Kapitán Žiliny R. Dej po prehre s Košicami
Kapitán Žiliny R. Dej po prehre s Košicami
Zoznam TV

Domáce správy

Ilustračné foto
Polícia zadržala muža, ktorý pri krádeži v potravinách zranil predavačku
Domáce
Sledujeme ONLINE MIMORIADNE Snehová kalamita POKRAČUJE!
MIMORIADNE Snehová kalamita POKRAČUJE! Dopravu na mnohých miestach komplikujú snehové jazyky a záveje
Domáce
Publicista Juraj Hrabko a
Hrabko kritizuje SaS: Mala novelu ústavy predložiť, keď bola súčasťou ústavnej väčšiny
Domáce
Silné sneženie a záveje na východe Slovenska: Uzavreté cesty aj varovanie meteorológov
Silné sneženie a záveje na východe Slovenska: Uzavreté cesty aj varovanie meteorológov
Bardejov

Zahraničné

Ilustračné foto
Tragédia v japonskej zoologickej záhrade: Thajec, ktorého zrejme ušliapala slonica zomrel
Zahraničné
Ilustračné foto
Severozápad Grécka bojuje so záplavami i zosuvmi: Korfu v ohrození
Zahraničné
Zosuvy pôdy blokujú cestu
Záplavy vo Vietname majú od nedele 55 mŕtvych: Stále hľadajú nezvestných
Zahraničné
Republikánska členka Snemovne reprezentantov
Bývalá Trumpova stúpenkyňa Greeneová oznámila rezignáciu na post kongresmanky
Zahraničné

Prominenti

Trapas jojkárskej herečky: S
Trapas jojkárskej herečky: S manželom sa hrali na Jacka a Rose z Titanicu... zasahovať musela SBSka!
Domáci prominenti
Foto ako DÔKAZ: Cimarro
Foto ako DÔKAZ: Cimarro za domáce násilie skončil v rukách POLÍCIE... Zatkli ho DVAKRÁT!
Domáci prominenti
KVÍZ Uhádnete slávne osobnosti
KVÍZ Uhádnete slávne osobnosti len pomocou siluety? Tieto mená vás potrápia!
Zahraniční prominenti
FOTO Slovenský James Bond: Toto
Slovenský James Bond: Toto je žena jeho života
Osobnosti

Zaujímavosti

REKORD, aký svet nečakal:
REKORD, aký svet nečakal: Fridin autoportrét s výbušninami predali za ASTRONOMICKÚ SUMU!
Zaujímavosti
Američania majú zvláštne sexuálne
Američania majú zvláštne sexuálne chute: NAJEXTRÉMNEJŠIE porno vyhľadávania vás šokujú! Nebudete veriť, čo všetko sledujú
Zaujímavosti
Cukrovka na ústupe: Vedci
Cukrovka na ústupe: Vedci odporúčajú toto netradičné ovocie!
vysetrenie.sk
Obrovská nelegálna skládka môže
Rybári objavili obrovskú HROZBU: MASÍVNA skládka odpadu ohrozuje rieky a životy zvierat! KATASTROFA hrozí každú chvíľu
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Milión eur dala aj na dobré skutky
Domáce
Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk
Prekladač Vasco Translator Q1
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Domáce
Zvažujete hypotéku aj vy?
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
mojdom.sk

Ekonomika

Slovenské firmy, ktoré už neexistujú: Pamätáte si, čomu sa venovali? (kvíz)
Slovenské firmy, ktoré už neexistujú: Pamätáte si, čomu sa venovali? (kvíz)
Koniec párty? Bitcoin aj ostatné kryptomeny prudko padajú, dôvodov je viac než dosť!
Koniec párty? Bitcoin aj ostatné kryptomeny prudko padajú, dôvodov je viac než dosť!
Mýtus o chudobných dôchodcoch narazil na tvrdé dáta: Najväčšiemu ohrozeniu čelí úplne iná skupina!
Mýtus o chudobných dôchodcoch narazil na tvrdé dáta: Najväčšiemu ohrozeniu čelí úplne iná skupina!
Bratislavu a Košice opäť spája letecká linka: Prvý let priniesol prekvapivé čísla! Ako často sa bude lietať? (foto)
Bratislavu a Košice opäť spája letecká linka: Prvý let priniesol prekvapivé čísla! Ako často sa bude lietať? (foto)

Varenie a recepty

Vianočné londýnske mesiačiky - hit tohtoročných Vianoc.
Vianočné londýnske mesiačiky - hit tohtoročných Vianoc.
Výborný štedrák podľa mňa so štyrmi plnkami. Najlepšie ku kávičke alebo len tak na posedenie.
Výborný štedrák podľa mňa so štyrmi plnkami. Najlepšie ku kávičke alebo len tak na posedenie.
Najlepšia paradajková omáčka? Vyhnite sa chybám pri jej varení
Najlepšia paradajková omáčka? Vyhnite sa chybám pri jej varení
Rady a tipy
Ako rozvaľkať linecké cesto bez trhania a lepenia: Overený postup
Ako rozvaľkať linecké cesto bez trhania a lepenia: Overený postup
Rady a tipy

Šport

VIDEO Do Košíc dorazila Perinbaba, do Steel arény Žilina: Oceliari dokážu zdolávať aj top tímy
VIDEO Do Košíc dorazila Perinbaba, do Steel arény Žilina: Oceliari dokážu zdolávať aj top tímy
Tipsport liga
Veľmi zlé správy z tábora Gutovej-Behramiovej: Ak sa tieto informácie potvrdia, hrozí jej koniec kariéry
Veľmi zlé správy z tábora Gutovej-Behramiovej: Ak sa tieto informácie potvrdia, hrozí jej koniec kariéry
Lyžovanie
Katastrofa pre Honzeka a reprezentáciu! Kvôli zraneniu príde o olympiádu, čaká ho dlhá pauza
Katastrofa pre Honzeka a reprezentáciu! Kvôli zraneniu príde o olympiádu, čaká ho dlhá pauza
NHL
Pod túto hranicu sa dostal len on: Nevyspytateľné podmienky v Las Vegas zvládol najlepšie Norris
Pod túto hranicu sa dostal len on: Nevyspytateľné podmienky v Las Vegas zvládol najlepšie Norris
Formula 1

Auto-moto

V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
Predstavujeme
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
Klasické testy
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Doprava
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Čo urobí s vaším rokom jediný večer? Rituály, ktoré menia energiu aj výkon už v januári
Čo urobí s vaším rokom jediný večer? Rituály, ktoré menia energiu aj výkon už v januári
Motivácia a produktivita
Kto už čoskoro dostane povýšenie? Veľký pracovný horoskop odhaľuje, ktoré znamenia čaká kariérny skok
Kto už čoskoro dostane povýšenie? Veľký pracovný horoskop odhaľuje, ktoré znamenia čaká kariérny skok
O práci s humorom
Koncoročný pohovor, ktorý rozhodne o vašom plate aj kariére. Ste naň naozaj pripravení?
Koncoročný pohovor, ktorý rozhodne o vašom plate aj kariére. Ste naň naozaj pripravení?
Kariérny rast
Ušetríte si dni dovolenky a získate dlhý oddych. Ako si naplánovať voľno cez sviatky tak, aby z toho profitoval každý
Ušetríte si dni dovolenky a získate dlhý oddych. Ako si naplánovať voľno cez sviatky tak, aby z toho profitoval každý
Dovolenka a Choroba

Technológie

Rusko ukázalo novú presnú muníciu. Kornet a Krasnopol sa vracajú na front a môže to zmeniť priebeh bojov
Rusko ukázalo novú presnú muníciu. Kornet a Krasnopol sa vracajú na front a môže to zmeniť priebeh bojov
Armádne technológie
Zabudni na lítium a vanádium. Vedci tvrdia, že našli riešenie problému s drahými kovmi
Zabudni na lítium a vanádium. Vedci tvrdia, že našli riešenie problému s drahými kovmi
Technológie
POZOR! Populárny Wi-Fi router medzi Slovákmi je deravý ako rešeto. Je to brána pre hackerov a bezpečnostnú aktualizáciu už nikdy nedostane
POZOR! Populárny Wi-Fi router medzi Slovákmi je deravý ako rešeto. Je to brána pre hackerov a bezpečnostnú aktualizáciu už nikdy nedostane
Bezpečnosť
Roboti už čoskoro uvidia svet ako my. Mäkké stroje dostanú „živé“ oči, ktoré sa dokážu zaostriť úplne samé
Roboti už čoskoro uvidia svet ako my. Mäkké stroje dostanú „živé“ oči, ktoré sa dokážu zaostriť úplne samé
Technológie

Bývanie

Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba

Pre kutilov

Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Izbové rastliny
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Recepty
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Záhrada
S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Český slávik 2025: Bezkonkurenčná víťazka Ewa Farna, zažiarila aj dcéra Dary Rolins, Laura Homolová a ďalšie
Zahraničné celebrity
Český slávik 2025: Bezkonkurenčná víťazka Ewa Farna, zažiarila aj dcéra Dary Rolins, Laura Homolová a ďalšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNE Snehová kalamita POKRAČUJE!
Domáce
MIMORIADNE Snehová kalamita POKRAČUJE! Dopravu na mnohých miestach komplikujú snehové jazyky a záveje
Šokujúci incident z nočného
Domáce
Šokujúci incident z nočného vlaku: Mladík chcel zaplatiť, ale sprievodca ho uprostred noci vyhodil do zimy
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj,
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE NATO mlčí k plánu USA: Trump ho tlačí ako kľúč k mieru pre Ukrajinu
Mierumilovná poslankyňa Holečková sa
Domáce
Mierumilovná poslankyňa Holečková sa POBILA: Drsné zábery plné adrenalínu a napätia!

Ďalšie zo Zoznamu