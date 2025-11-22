Tragédia v japonskej zoologickej záhrade: Thajec, ktorého zrejme ušliapala slonica zomrel

TOKIO - V Japonsku zomrel v zoologickej záhrade neďaleko Tokia občan Thajska, ktorého zrejme ušliapala slonica. S odvolaním sa na políciu to uviedla agentúra Kjódó. Thajec v zoo pracoval, japonské úrady ho v piatok po nešťastí vyhlásili za mŕtveho.
Pracovníka našli v bezvedomí
Incident sa stal v meste Ičihara v prefektúre Čiba, zhruba 53 kilometrov juhovýchodne od japonskej metropoly. Tridsaťročný Salangam Tavan v zariadení nazvanom Sloní kráľovstvo čistil výkaly vo vnútri kovovej klietky, kde bola samica slona indického. Zamestnanci našli Thajca v bezvedomí, keď počuli rev slonice. Polícia vyšetruje, či bol pracovník slonicou napadnutý.
Zoologická záhrada na svojich webových stránkach uviedla, že Thajec bol takzvaný mahut čiže cvičiteľ slonov či jazdec na slonoch. Zaviazala sa tiež zlepšiť prevádzku a zabezpečiť bezpečnosť.