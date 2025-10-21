Utorok21. október 2025, meniny má Uršuľa, zajtra Sergej

Taraba ide do vývrtky: Budeme mať pre dvojpohlavnú ústavu problémy? Zúfalstvo, mieni minister

Nová ústava môže byť problém, no Taraba hovorí o zúfalých pokusoch. (Zdroj: TASR/Jakub Kotian, Martin Baumann)
AMSTERDAM - Vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba sa s nevôľou pozerá na to, čo v posledných dňoch vyprodukoval holandský parlament. Pre našu vynovenú ústavu o dvoch pohlaviach nás podľa všetkého má v hľadáčiku práve táto krajina a teoreticky nám pohrozili aj zastavením eurofondov.

Na to, že Slovensku dokonca hrozí aj medzinárodná žaloba, upozornil Denník N. Dôvodom má byť práve pomyselná hrádza proti progresivizmu, ktorú má symbolizovať nová verzia ústavy, ktorá v slovenskom parlamente získala podporu najkrehkejšej ústavnej väčšiny - 90 hlasov. K jej schváleniu došlo na konci septembra aj za účasti a prispenia opozičných hlasov z Kresťanskodemokratického hnutia a hnutia Slovensko.

Holandský parlament teraz podľa denníka pripravuje právne kroky a vyzýva Európsku komisiu, aby voči Slovensku zakročila. Ozvali sa už dokonca aj desiatky mimovládnych organizácií, ktore tiež vyzývajú predsedníčku Európskej komisie Ursulu von den Leyen, aby začala konanie o porušení práva Európskej únie a zvážila dokonca zmrazenie eurofondov.

Ursula von der Leyenová  (Zdroj: TASR/AP Photo/Darko Vojinovic)

Nič zúfalejšie som nepočul, vysmial snahy Taraba

Na tieto novinky reagoval aj vicepremiér a šéf envirorezortu Tomáš Taraba, ktorého snahy holandského parlamentu nijako neznepokojujú. "Nič zúfalejšie som v politike nepočul ako to, že holandský parlament chce zažalovať Slovensko za to, že máme v ústave, že existujú len "dve pohlavia," zhodnotil Taraba.

 

Taraba reaguje protiútokom. "Slovensko by malo naopak zažalovať Holandsko za to, že si myslia, že tých pohlaví je viac a otravujú tu tým celú Európu," uzavrel.

