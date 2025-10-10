Schválený rozpočet je tragédiou! Na Slovensku s ním nikto nie je spokojný, tvrdí Jakab

BRATISLAVA - Na Slovensku nie je nikto, kto by bol spokojný s konsolidáciou alebo s rozpočtom, ktorý schválila vláda. Tento rozpočet je tragédia roka. Vyhlásil to opozičný poslanec Národnej rady SR Július Jakab (Slovensko - Za ľudí) na piatkovej tlačovej konferencii.
„Vláda sa rozhodla znepriateliť si všetkých ľudí na Slovensku a postaviť proti sebe celý národ. Na Slovensku nie je nikto, kto by bol spokojný s konsolidáciou alebo s rozpočtom, ktorý schválila vláda. Všetci povedali svoje výhrady a všetci povedali, že nesúhlasia s týmto rozpočtom, pretože táto vláda nedokáže prijať zákony na to, aby šetrila, dokáže prijať zákony, len aby viac drancovala národ, aby viac drancovala ľudí na Slovensku a zvyšovala im dane,“ vyhlásil Jakab.
VIDEO Stanovisko hnutia SLOVENSKO k aktuálnej politickej situácii:
Kritizuje argumenty vlády, že rozpočet má pomôcť liečiť zdevastované financie, ktoré zdedila. „Nelieči žiadne zdevastované financie, žiadne zdevastované financie nezdedila. Je to absolútny blud,“ skonštatoval poslanec. Skritizoval, že vláda v troch konsolidáciách ožobračuje národ o viac ako sedem miliárd eur a zároveň za dva roky vyrobila nový dlh vo výške 16 miliónov. „Toto je nastavenie plytvania a míňania, toto nie je žiadne nastavenie šetrenia a toto bolo zadlžovanie za tých vlád a za vlády Igora Matoviča, na ktorú sa neustále vyhovárajú,“ poznamenal poslanec.
Pýta sa, čo sa vládnemu kabinetu podarilo za dva roky dosiahnuť. „Máme tretí najrýchlejší nárast dlhov spomedzi všetkých krajín v Európe, máme druhý najvyšší nárast cien spomedzi všetkých krajín v Európe, máme najviac chudobného obyvateľstva zo všetkých okolitých krajín, benzín a naftu nakupujeme najdrahšie spomedzi všetkých okolitých krajín, nárast cien potravín máme na vrchole medzi všetkými krajinami v Európe. Tak ja sa pýtam, čo dokázala táto vláda okrem kšeftov a okrem káuz, ktoré počúvame na dennom poriadku,“ povedal.