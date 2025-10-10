Vláda zasadne netradične aj v piatok: Prerokuje návrh rozpočtu na budúci rok

BRATISLAVA - Vládny kabinet zasadne tento týždeň aj druhýkrát. V netradičnom termíne v piatok je hlavným bodom programu návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2026 až 2028, ktorý predkladá Ministerstvo financií (MF) SR. Ešte pred vládou návrh prerokujú aj sociálni partneri na mimoriadnom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR).
Deficit verejných financií by mal podľa návrhu rozpočtu v budúcom roku dosiahnuť 4,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), teda necelých 6 miliárd eur. Mal by tak klesnúť z tohtoročnej očakávanej úrovne 5 % HDP.
Vláda by mala prerokovať aj rozpočty ďalších inštitúci
Vláda by mala v piatok prerokovať aj rozpočty ďalších inštitúcií. Jednou z nich je Slovenský pozemkový fond (SPF), ktorý by mal v roku 2026 vykázať prebytok na úrovni 6,36 milióna eur, v roku 2027 v hodnote 5,14 milióna eur a v roku 2028 vo výške 5,49 milióna eur.
Sociálna poisťovňa (SP) zase očakáva v budúcom roku zdroje vo výške 16,424 miliardy eur, čo predstavuje oproti aktuálnemu roku zvýšenie o 2,41 %. Príjmy poisťovne by mali na budúci rok dosiahnuť 15,204 miliardy eur, z toho príjmy z poistného ekonomicky aktívneho obyvateľstva 12,580 miliardy eur.