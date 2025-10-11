Napätá atmosféra na tripartite: Taraba bol obvinený, že všetkých dourážal! Minister zverejnil nahrávku

BRATISLAVA - Na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady, teda takzvanej tripartite, sa poriadne iskrilo. Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský obvinil ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, že počas diskusie „dourážal všetkých“. Taraba reagoval zverejnením nahrávky z rokovania a tvrdí, že nič neprimerané nepovedal.
Rokovanie tripartity, na ktorom sa stretli zástupcovia vlády, zamestnávateľov a odborov, sa nieslo v napätej atmosfére. Diskusia o návrhu štátneho rozpočtu na rok 2026 bola podľa ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD) miestami vyostrená. Na rokovaní odznelo aj viacero kritických hlasov – najmä zo strany zamestnávateľov a odborárov, ktorí upozorňovali na vysoký deficit, nevyváženosť rozpočtu a nedostatok času na jeho pripomienkovanie.
Najtvrdšie slová zazneli od Mária Lelovského z Republikovej únie zamestnávateľov. Podľa neho minister životného prostredia Tomáš Taraba počas rokovania používal osobné invektívy a „dourážal všetkých, ktorí tam boli“. Podporila ho aj prezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Monika Uhlerová, ktorá potvrdila, že napätie v miestnosti bolo citeľné. Odborári zároveň potvrdili, že návrh rozpočtu nepodporujú a zvažujú protestné aktivity.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (SNS) na obvinenia reagoval zverejnením časti nahrávky z rokovania. Tvrdí, že vystupoval vecne a nikoho neurážal. „Možno sa ich dotkla jedna veta, že polovica z nich dostala fabriky od Mečiara za jedno euro, a to som povedal. Taká je, žiaľ, história slovenskej privatizácie," uviedol šef envirorezortu na tlačovej konferencii.
Podľa ministra sa diskusia vyostrila vo chvíli, keď sa začalo hovoriť o podpore podnikateľov. "Keď zástupca RÚZ povedal, že treba viac podporovať podnikateľov, tak som sa pýtal, že či mu tak trošku nie je divné, že predseda RÚZ je na čele fabriky, ktorej Slovenská republika dávala 700 miliónov, roky sme počúvali ako idú dekarbonizovať, a tých 700 miliónov prepadlo," uviedol.
Taraba zároveň zdôraznil, že je zvyknutý hovoriť otvorene a bez obalu. „Kto sleduje môj politický štýl, tak ja sa snažím byť korektný, ale ja sa nebojím povedať to, čo cítim, že povedať treba, a toto som povedal," uzavrel minister.
Hoci napätie na rokovaní vyvolali aj osobné výmeny názorov, podstata sporu zostáva v samotnom rozpočte. Zamestnávatelia varujú pred vysokým deficitom a neudržateľnými verejnými výdavkami. Odborári zasa tvrdia, že plánované škrty sa dotknú pracujúcich.
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) označilo návrh rozpočtu za nevyvážený a upozornilo, že samosprávy prídu o časť príjmov z daní. Rozpočet na rok 2026 teraz čaká parlamentná diskusia, kde sa ukáže, či prejde bez úprav – alebo vyvolá ďalšie spory.