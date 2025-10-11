Sobota11. október 2025, meniny má Valentína, zajtra Maximilián, Maxim, Max

Napätá atmosféra na tripartite: Taraba bol obvinený, že všetkých dourážal! Minister zverejnil nahrávku

Tomáš Taraba
Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

BRATISLAVA - Na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady, teda takzvanej tripartite, sa poriadne iskrilo. Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský obvinil ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, že počas diskusie „dourážal všetkých“. Taraba reagoval zverejnením nahrávky z rokovania a tvrdí, že nič neprimerané nepovedal.

Rokovanie tripartity, na ktorom sa stretli zástupcovia vlády, zamestnávateľov a odborov, sa nieslo v napätej atmosfére. Diskusia o návrhu štátneho rozpočtu na rok 2026 bola podľa ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD) miestami vyostrená. Na rokovaní odznelo aj viacero kritických hlasov – najmä zo strany zamestnávateľov a odborárov, ktorí upozorňovali na vysoký deficit, nevyváženosť rozpočtu a nedostatok času na jeho pripomienkovanie.

Tlačová konferencia z Úradu vlády SR po rokovaní (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Najtvrdšie slová zazneli od Mária Lelovského z Republikovej únie zamestnávateľov. Podľa neho minister životného prostredia Tomáš Taraba počas rokovania používal osobné invektívy a „dourážal všetkých, ktorí tam boli“. Podporila ho aj prezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Monika Uhlerová, ktorá potvrdila, že napätie v miestnosti bolo citeľné. Odborári zároveň potvrdili, že návrh rozpočtu nepodporujú a zvažujú protestné aktivity.

Sociálni partneri nesúhlasia s návrhom štátneho rozpočtu pre roky 2026-28 (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (SNS) na obvinenia reagoval zverejnením časti nahrávky z rokovania. Tvrdí, že vystupoval vecne a nikoho neurážal. „Možno sa ich dotkla jedna veta, že polovica z nich dostala fabriky od Mečiara za jedno euro, a to som povedal. Taká je, žiaľ, história slovenskej privatizácie," uviedol šef envirorezortu na tlačovej konferencii.

Podľa ministra sa diskusia vyostrila vo chvíli, keď sa začalo hovoriť o podpore podnikateľov. "Keď zástupca RÚZ povedal, že treba viac podporovať podnikateľov, tak som sa pýtal, že či mu tak trošku nie je divné, že predseda RÚZ je na čele fabriky, ktorej Slovenská republika  dávala 700 miliónov, roky sme počúvali ako idú dekarbonizovať, a tých 700 miliónov prepadlo," uviedol.

Tomáš Taraba po rokovaní vlády (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Taraba zároveň zdôraznil, že je zvyknutý hovoriť otvorene a bez obalu. „Kto sleduje môj politický štýl, tak ja sa snažím byť korektný, ale ja sa nebojím povedať to, čo cítim, že povedať treba, a toto som povedal," uzavrel minister.

Hoci napätie na rokovaní vyvolali aj osobné výmeny názorov, podstata sporu zostáva v samotnom rozpočte. Zamestnávatelia varujú pred vysokým deficitom a neudržateľnými verejnými výdavkami. Odborári zasa tvrdia, že plánované škrty sa dotknú pracujúcich.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) označilo návrh rozpočtu za nevyvážený a upozornilo, že samosprávy prídu o časť príjmov z daní. Rozpočet na rok 2026 teraz čaká parlamentná diskusia, kde sa ukáže, či prejde bez úprav – alebo vyvolá ďalšie spory.

Viac o téme: TripartitaNahrávkaRozpočetTomáš Taraba
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Schválený rozpočet je tragédiou!
Schválený rozpočet je tragédiou! Na Slovensku s ním nikto nie je spokojný, tvrdí Jakab
Domáce
AKTUÁLNE Vláda schválila návrh
AKTUÁLNE Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok s deficitom 4,1 percenta HDP
Domáce
Tomáš Taraba
Envirorezort spúšťa druhé kolo modernizácie priemyslu za 150 miliónov
Domáce
Vláda zasadne netradične aj
Vláda zasadne netradične aj v piatok: Prerokuje návrh rozpočtu na budúci rok
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Juraj Blanár prichádza na pracovný snem strany Smer - sociálna demokracia
Juraj Blanár prichádza na pracovný snem strany Smer - sociálna demokracia
Správy
Príchod Róberta Kaliňáka na pracovný snem strany SMER-SD
Príchod Róberta Kaliňáka na pracovný snem strany SMER-SD
Správy
Krátke vyjadrenie Tibora Gašpara pred pracovným snemom Smeru
Krátke vyjadrenie Tibora Gašpara pred pracovným snemom Smeru
Správy

Domáce správy

So silnejším vetrom na
So silnejším vetrom na horách treba v niektorých okresoch rátať i v sobotu: SHMÚ vydal výstrahy
Domáce
Tomáš Taraba
Napätá atmosféra na tripartite: Taraba bol obvinený, že všetkých dourážal! Minister zverejnil nahrávku
Domáce
FOTO Slováci išli opäť do
Slováci išli opäť do popuku: Vtipné memečká vás vyvalia z kresiel, schytal to Kaliňák aj Hlina
Domáce
Výstraha SHMÚ: Na horách severu a stredného Slovenska hrozí v sobotu silný vietor
Výstraha SHMÚ: Na horách severu a stredného Slovenska hrozí v sobotu silný vietor
Regióny

Zahraničné

Tragický požiar bytového domu
Tragický požiar bytového domu v Taliansku si vyžiadal tri ľudské životy vrátane staršieho manželského páru
Zahraničné
Filipíny zasiahlo zemetrasenie
Séria silných zemetrasení na Filipínach si vyžiadala sedem obetí: Ďalších 300 ľudí je zranených
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Donald Trump
Donald Trump verí, že prímerie medzi Izraelom a Hamasom obstojí: Svet potrebuje mier
Zahraničné
Kim Čong-un
Kim Čong-un sa ukázal vo veľkom štýle: KĽDR predviedla novú balistickú raketu!
Zahraničné

Prominenti

TRAPAS Dana Dangla: TOTO
TRAPAS Dana Dangla: TOTO vážne povedal Nele Pociskovej? Nasledovalo OSPRAVEDLNENIE!
Domáci prominenti
FOTO Jennifer Lopez.
JLo vie byť aj ELEGANTNOU dámou: Teraz by zapadla do KRÁĽOVSKEJ rodiny!
Zahraniční prominenti
Známa Slovenka sa bude
Známa Slovenka sa bude VYDÁVAŤ: Požiadala o ruku dlhoročnú partnerku!
Domáci prominenti
Temná stránka slávy: KVÍZ
Temná stránka slávy: KVÍZ o celebritách, ktoré bojovali so závislosťou na DROGÁCH!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Muž odmietal operáciu 16
Šestnásť rokov žil s GIGANTICKÝM nádorom veľkým ako hlava: Muž ho liečil domácimi masťami, lekári zostali v ŠOKU
Zaujímavosti
Maria Branyas sa zapísala
Najstaršia žena sveta sa dožila neuveriteľných 117 rokov: Aké je tajomstvo dlhovekosti? Vedci skúmali jej DNA, sú v ŠOKU
Zaujímavosti
Modelka si zrejme pomýlila
Neuveriteľné, čo si obliekla na let: VIDEO Modelka pobúrila pasažierov aj celý internet! Myslíte, že to prehnala?
Zaujímavosti
To FAKT?? S týmto
To FAKT?? S týmto všetkým už lekári ženám pomáhali von z intímnych partií
vysetrenie.sk

Dobré správy

ADVERTORIÁL Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk

Ekonomika

Kvíz pre fajnšmekrov: Spoznáte auto len podľa jedného detailu? Otestujte sa! (kvíz)
Kvíz pre fajnšmekrov: Spoznáte auto len podľa jedného detailu? Otestujte sa! (kvíz)
Trhy v panike: Trump sa vyhráža Číne rekordnými clami, zrušil stretnutie so Si Ťin-pchingom! Čo sa deje?
Trhy v panike: Trump sa vyhráža Číne rekordnými clami, zrušil stretnutie so Si Ťin-pchingom! Čo sa deje?
Chcete využiť štátnu daňovú amnestiu? Tu je postup, čo musíte urobiť!
Chcete využiť štátnu daňovú amnestiu? Tu je postup, čo musíte urobiť!
Osobné bankroty valcujú Slovákov: Smutný rekord zlomili seniorky!
Osobné bankroty valcujú Slovákov: Smutný rekord zlomili seniorky!

Šport

Týždeň to hovorím a my sa chytíme do pasce: Calzona zhodnotil aj náhradu za Hancka a Lobotku
Týždeň to hovorím a my sa chytíme do pasce: Calzona zhodnotil aj náhradu za Hancka a Lobotku
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Reakcie Slovákov na prehru: To, čo sme získali s Nemeckom, sme stratili dnes
Reakcie Slovákov na prehru: To, čo sme získali s Nemeckom, sme stratili dnes
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Nemci nedali šancu Luxembursku, tabuľka slovenskej skupiny je mimoriadne zamotaná
Nemci nedali šancu Luxembursku, tabuľka slovenskej skupiny je mimoriadne zamotaná
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Sen o finále sa rozplynul: Slovenská tenistka končí po veľmi nevydarenom zápase
Sen o finále sa rozplynul: Slovenská tenistka končí po veľmi nevydarenom zápase
WTA

Auto-moto

Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Novinky
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
Novinky
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Novinky
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
Novinky

Kariéra a motivácia

Nepanikárte, šetrite! 7 nenápadných trikov, ako si vytvoriť finančnú rezervu aj v ťažkých časoch
Nepanikárte, šetrite! 7 nenápadných trikov, ako si vytvoriť finančnú rezervu aj v ťažkých časoch
Rady, tipy a triky
Generačný mix na pracovisku: Ako premeniť rozdiely medzi generáciami na výhodu
Generačný mix na pracovisku: Ako premeniť rozdiely medzi generáciami na výhodu
Vzťahy na pracovisku
Zmena vo výplatách dôchodkov: Bez tohto dokladu môže byť problém
Zmena vo výplatách dôchodkov: Bez tohto dokladu môže byť problém
Domáce
Ste nonstop na mobile? Sociálne siete vám potichu kradnú život a ani si to neuvedomujete
Ste nonstop na mobile? Sociálne siete vám potichu kradnú život a ani si to neuvedomujete
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Ako nechať paradajky dozrieť: Trik záhradkárov funguje aj doma
Ako nechať paradajky dozrieť: Trik záhradkárov funguje aj doma
Rady a tipy
Ako lúskať vlašské orechy a ako si uľahčiť prácu s tými staršími
Ako lúskať vlašské orechy a ako si uľahčiť prácu s tými staršími
Rady a tipy

Technológie

Lekári úspešne transplantovali prasaciu pečeň ľudskému pacientovi, fungovala takmer 200 dní
Lekári úspešne transplantovali prasaciu pečeň ľudskému pacientovi, fungovala takmer 200 dní
Správy
Planéta tmavne a nikto presne nevie prečo. Nové dáta NASA zaskočili aj klimatológov
Planéta tmavne a nikto presne nevie prečo. Nové dáta NASA zaskočili aj klimatológov
Veda a výskum
Nová laserová zbraň Apollo ničí drony ničí rýchlosťou svetla a stojí zlomok toho, čo konvenčná raketa
Nová laserová zbraň Apollo ničí drony ničí rýchlosťou svetla a stojí zlomok toho, čo konvenčná raketa
Armádne technológie
Priprav sa! Táto bežná overovacia stránka ti do zariadenia nahraje vírus a ani o tom nebudeš vedieť
Priprav sa! Táto bežná overovacia stránka ti do zariadenia nahraje vírus a ani o tom nebudeš vedieť
Bezpečnosť

Bývanie

Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou

Pre kutilov

Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Zelenina a ovocie
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Dvor a záhrada
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Zelenina a ovocie
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Svadobná expertka Katarína Sýkorová: Stále viac žien volí šaty na prenájom, môžu tak mať róbu od špičkového dizajnéra
Móda
Svadobná expertka Katarína Sýkorová: Stále viac žien volí šaty na prenájom, môžu tak mať róbu od špičkového dizajnéra
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tomáš Taraba
Domáce
Napätá atmosféra na tripartite: Taraba bol obvinený, že všetkých dourážal! Minister zverejnil nahrávku
Slováci išli opäť do
Domáce
Slováci išli opäť do popuku: Vtipné memečká vás vyvalia z kresiel, schytal to Kaliňák aj Hlina
Nočný výbuch v bratislavskom
Domáce
Nočný výbuch v bratislavskom obchodnom centre: Páchateľ poškodil bankomat aj vstupné dvere!
Pozor, blíži sa posun
Domáce
Pozor, blíži sa posun hodín: Prechod na zimný čas poteší spáčov

Ďalšie zo Zoznamu