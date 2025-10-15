Krajčí namieta, že z rozpočtu pre zdravotníctvo sa ide zobrať 660 miliónov eur

BRATISLAVA - Opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Marek Krajčí (Slovensko - Za ľudí) namieta, že z rozpočtu pre zdravotníctvo sa ide zobrať 660 miliónov eur. Upozorňuje pri tom na súčasný stav v systéme. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na stredajšej tlačovej konferencii.
Prečerpanie úspor zdravotných poisťovní
„Zdravotné poisťovne majú rekordný stav na svojich účtoch - 1,2 miliardy eur, ktoré tento rok neplánujú minúť. (....) A zoberte si ten paradox, že tu sú akútne problémy, ktoré, sa hovorí, neriešia aj preto, že nie je dosť peňazí. A minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) za asistencie ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) ide zobrať z tejto 1,2-miliardovej úspory, ktorú máme na účtoch verejného zdravotného poistenia, teda všetkých poisťovní, 660 miliónov do svojho z rozpočtu, aby ich mohol minister Kamenický použiť niekde inde,“ poznamenal.
Krajčí ešte v pléne parlamentu upozornil na to, že zobrať financie z oblasti zdravotníctva je možné pre novelu zákona o zdravotnom poistení, ktorú v utorok (14. 10.) schválil parlament. Kritizoval za to Šaška. „Ste slabý minister, že ste si ich nechali zobrať,“ odkázal mu. Odmietol aj jeho argumenty o tzv. limite verejných výdavkov. O presune financií poslanec hovoril aj ako o podvode na aktívnych poistencov. Poukázal pritom na zvýšenie zdravotných odvodov. „Všetci budeme prispievať viac, ale druhou rukou Kamenický za asistencie Šaška zoberie 600 miliónov eur,“ dodal.
Štát zníži financie pre zdravotníctvo
Štát by mal nakoniec dať do rezortu zdravotníctva menej peňazí, ako pôvodne navrhoval. Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok by sa totiž mohol upraviť podľa zmien odsúhlasených na parlamentnom výbore. Znížiť by sa mala celková platba štátu v systéme zdravotníctva. Úprava súvisí s novelou zákona o zdravotnom poistení, ktorá mení mechanizmus pri platbe štátu a na rok 2026 ju určuje na sumu 2.050.813.944 eur. Na tento účel sa pôvodne plánovalo použiť 2,72 miliardy eur. Minister zdravotníctva vysvetlil, že zmena bola potrebná pre tzv. limit verejných výdavkov. Argumentoval, že keby k úprave neprišlo, do systému by došli peniaze, no všetky by nebolo možné použiť.