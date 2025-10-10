Fantómová preprava 720 kusov solárnych panelov: Polícia vyšetruje tento prípad

BRATISLAVA - Polícia vyšetruje prípad tzv. fantómovej prepravy, pri ktorom doposiaľ nezistený páchateľ podvodne spreneveril 720 kusov solárnych panelov z miesta nakládky v Slovinsku s plánovaným doručením do Arménska. Polícii sa podarilo nákladnú súpravu identifikovať a zaistiť v logistickom centre v okrese Senec. Informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.
Okrem samotného tovaru zaistili aj rôzne doklady, pečiatky a písomnosti súvisiace s trestnou činnosťou. Týmto konaním vznikla poškodenej spoločnosti doposiaľ presne nevyčíslená škoda na majetku.
„Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Senci pokračuje v procesných úkonoch smerujúcich k vyšetreniu skutku. Spreneverené solárne panely boli dnes, 10. októbra, vrátené oprávnenému vlastníkovi,“ doplnil Hájek.