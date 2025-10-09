Vykúkajúce prsia, obrovské krídla a... Jagger so snúbenicou mladšou o 44 rokov!

NEW YORK - Stredajší večer sa v priestoroch David H. Koch Theatre v New Yorku konalo prestížne podujatie s názvom New York City Ballet Fall Fashion Gala, ktoré spája svet baletu, módy a charity. Na červenom koberci sa pri tej príležitosti objavili viaceré známe tváre. Kto zaujal najviac?
NYCB Fall Fashion Gala je prestížne podujatie, na ktorom sa celebrity predvádzajú v mimoriadne zaujímavých módnych kreáciách. Inak tomu nebolo ani tento rok. Niektoré z prítomných dám mali na sebe modely z dielne Iris van Herpen. Táto holandská dizajnérka je známa futuristickými kreáciami, ktoré neraz pripomínajú sochy. Jej kreácie neraz pôsobia dojmom, že pri pohybe akoby plávali.
Model z dielne tejto dizajnérky mala na sebe napríklad slávna modelka Helena Christensen. Tej by skutočný vek - 56 rokov tipoval asi málokto. Slávna brunetka stavila na šaty voľného strihu, ktoré ale na nej rozhodne nepôsobili fádne. V oblasti dekoltu jej totiž vykúkali oblé vnady.
Poriadne dramatický a extravagantný model mala na sebe herečka Sarah Jessica Parker. 60-ročná umelkyňa sa predviedla v rovnako zaujímavých šatách, ktoré boli doplnené obrovskými čiernymi krídlami. Po jej boku nechýbal jej dlhoročný partner - herec Matthew Broderick.
Ruka v ruke prišli na prestížne podujatie aj legendárny Mick Jagger so svojou o 44 rokov mladšou snúbenicou menom Melanie Hamrick. Niekdajšia baletka mala na sebe róbu výraznej čevenej farby a vyzerala jednoducho skvele.
