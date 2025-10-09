Štvrtok9. október 2025, meniny má Dionýz, zajtra Slavomíra

Výbor NR SR odobril návrh na zmenu pri platbe štátu v systéme zdravotníctva

Zdenko Svoboda
Zdenko Svoboda (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Výbor Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo odobril zmeny týkajúce sa platby štátu v systéme zdravotníctva. Na svojom štvrtkovom rokovaní totiž schválil pozmeňujúci návrh Zdenka Svobodu (Hlas-SD). Ten má byť súčasťou vládnej novely zákona o zdravotných poisťovniach.

„Štát bude naďalej platiť za svojich poistencov poistné. Na tom sa nemení nič. Zdravotná poisťovňa takisto získa zdroje od štátu za svojich poistencov. Mení sa však suma a proces toho, ako sa tá suma definuje. Mení sa v dôsledku konsolidácie a celých tých požiadaviek, ktoré nám vyplývajú z výdavkových limitov,“ vysvetlil po výbore štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Michal Štofko.

archívne video

Minister zdravotníctva SR Šaško: Očakávame, že prvý pacient prejde bránami nemocnice začiatkom roku 2029 (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

Sadzba poistného pre štát

V súčasnosti je sadzba poistného pre štát definovaná piatimi percentami z vymeriavacieho základu. Po novom by celková platba štátu mala byť rozdielom rozpočtovaných výdavkov verejného zdravotného poistenia a príjmov od ekonomicky aktívneho obyvateľstva, no zároveň by sa mala ponechávať rezerva 550 miliónov eur. „Dnes sme definovali percentom z priemernej mzdy výšku, ktorú štát platil za každého poistenca. Po novom budeme tú výšku definovať v princípe potrebou dofinancovania zdravotného systému tak, ako ju máme definovanú v rozpočte,“ objasnil Štofko.

Skutočné príjmy verejného zdravotného poistenia sa odchyľujú od rozpočtovaných

Poukázal na to, že návrh rieši aj situácie, keď sa skutočné príjmy verejného zdravotného poistenia odchyľujú od rozpočtovaných. „Ak by nám výrazne klesol alebo narástol príjem od ekonomicky aktívneho obyvateľstva, definujeme to na úrovni 1,5 percenta od prognózy, tak sa automaticky zapnú mechanizmy dofinancovania, aby sa vyrovnali tieto požiadavky,“ dodal.

Opozícia návrh kritizovala. Poslankyňa NR SR Jana Bittó Cigániková (SaS) ho označila za útok voči pracujúcim. Upozornila pritom na to, že im sa teraz zvýšili zdravotné odvody, no štát by v prípade schválenia návrhu mohol platiť menej. „Vláda na základe parametrov, ktoré má v ruke, si povie, koľko potrebuje zdravotníctvo peňazí a z tohto balíku odráta všetky odvody pracujúcich, nejaký balík, ktorý má zostať ako rezerva na účtoch zdravotných poisťovní, nejaké nedaňové príjmy a povie, že tak zvyšok teda už môžu zaplatiť politici. V preklade to znamená, že v podstate nemajú politici povinnosť zaplatiť, ak pracujúci budú platiť dostatočne veľa,“ skonštatovala.

Návrh nie je podľa opozičníkov dobrý

Návrh nie je podľa opozičníkov dobrý ani z pohľadu predvídateľnosti financovania zdravotníctva. „Celý sektor volá po tom, aby bolo financovanie predvídateľné, aby vedeli, s akými finančnými prostriedkami môžu narábať a počítať v nasledujúcom roku,“ podotkol poslanec Peter Stachura (KDH). Opozícia kritizovala tiež to, že o návrhu nebola dostatočná diskusia.

Výbor odobril aj pozmeňujúci návrh z dielne poslanca Vladimíra Baláža (Smer-SD) k novele zákona o národnom zdravotníckom systéme. Ten má upraviť výšku poplatku komorám v zdravotníctve za vedenie registra. Po novom by už maximálna výška poplatku nemala byť 15 eur, ale na úrovni troch percent z priemernej mesačnej mzdy stanovenej dva roky pred rokom, v ktorom sa maximálna výška poplatku určuje. Opozícia kritizovala aj daný návrh. Namietala, že prípadné zvýšenie by bolo pre niektorých zdravotníckych pracovníkov finančne náročné. „Rozhodli sa zvýšiť registračný poplatok, čo musia v podstate platiť všetci zdravotníci, a to z 15 na 45 eur. Pre niektoré zdravotnícke povolania to nemusí byť úplne zanedbateľná suma. Otázka je, čo za to dostanú,“ povedal poslanec Marek Krajčí (Slovensko - Za ľudí).

Viac o téme: ZdravotníctvoNR SRZdenko Svoboda
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Denisa Saková a Robert
Slovensko nateraz s dotáciami na elektromobily neráta, uviedla Saková
Domáce
Erik Tomáš
Deficit Sociálnej poisťovne sa na budúci rok zníži na 2,3 miliardy eur, uviedol Tomáš
Domáce
Hnutie Slovensko budúcoročný rozpočet
Hnutie Slovensko budúcoročný rozpočet nepodporí : TOTO je dôvod
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Poslanci Európskeho parlamentu sa
Európsky parlament je pripravený začať rokovania o zjednodušení poľnohospodárskych zákonov EÚ
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

K tragickej dopravnej nehode na Horehroní došlo pri predbiehaní
K tragickej dopravnej nehode na Horehroní došlo pri predbiehaní
Správy
Mužská reprezentácia odchádza na ME družstiev v Chorvátsku
Mužská reprezentácia odchádza na ME družstiev v Chorvátsku
Šport
Ženská reprezentácia odchádza na ME družstiev v Chorvátsku
Ženská reprezentácia odchádza na ME družstiev v Chorvátsku
Šport

Domáce správy

SK8 upozorňuje, že zmeny
SK8 upozorňuje, že zmeny vo Fonde na podporu umenia ohrozujú regionálnu kultúru
Domáce
Obmedzenia v Prešove: TÚTO
Obmedzenia v Prešove: TÚTO križovatku a most uzavrú
Domáce
Zdenko Svoboda
Výbor NR SR odobril návrh na zmenu pri platbe štátu v systéme zdravotníctva
Domáce
Odbory sestier bijú na poplach: Požiar v UNLP Košice odhalil vážne nedostatky, žiadajú rýchle riešenia
Odbory sestier bijú na poplach: Požiar v UNLP Košice odhalil vážne nedostatky, žiadajú rýchle riešenia
Košice

Zahraničné

Maryja Kalesnikavová
Bieloruskej aktivistke Kalesnikavovej umožnili napísať z väzenia list: Ide o prvý po 2,5 roku
Zahraničné
FOTO Situácia, z ktorej TUHNE
Situácia, z ktorej TUHNE krv v žilách! Turistka narazila v Tatrách na tri medvede: Zverejnila neskutočné FOTO
Zahraničné
Dmitrij Medvedev
KĽDR oslavuje 80 rokov od vzniku vládnej Strany práce: Rusko zastupuje Medvedev
Zahraničné

Prominenti

Vykúkajúce prsia, obrovské krídla
Vykúkajúce prsia, obrovské krídla a... Jagger so snúbenicou mladšou o 44 rokov!
Zahraniční prominenti
Filip Sulík
Fiki Sulík urobil najlepšie rozhodnutie vo svojom živote: Extrémna zmena
Domáci prominenti
FOTO Mária Bartalos a spevák
Babyboom v slovenskom šoubiznise: Aj táto herečka a spevák sa stanú rodičmi
Domáci prominenti
Max Ehrich
Známy herec skončil ZA MREŽAMI: Nechutné obvinenia z domáceho násilia!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Horolezec rozopol lano kvôli
Tragédia na vrchole: Horolezec rozopol lano kvôli SELFIE, padal stovky metrov! Všetci sa len bezmocne prizerali
Zaujímavosti
Jedovaté hady sú čoraz
Jedovaté hady sú čoraz bližšie: Klimatické zmeny prepisujú mapu ich výskytu
dromedar.sk
FOTO Byt, v ktorom si
Smiešne malý byt za smiešne vysokú cenu: FOTO Večeru si uvaríte priamo z postele! Internet sa baví aj hnevá zároveň
Zaujímavosti
Raj na Zemi uprostred
Raj na Zemi uprostred Tichého oceánu: Bora Bora je snom každého dovolenkára
dromedar.sk

Dobré správy

Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce

Ekonomika

Autosalón v Nitre: Pozrite si veľkolepú show, medzi novinkami je aj
Autosalón v Nitre: Pozrite si veľkolepú show, medzi novinkami je aj "čínsky cybertruck" (foto)
Robert Kiyosaki má nový tip: Hodnota tejto komodity podľa neho vzrastie 5-násobne!
Robert Kiyosaki má nový tip: Hodnota tejto komodity podľa neho vzrastie 5-násobne!
Vláda sa púšťa do megabiznisu s Arabmi: Stovky miliónov z Emirátov môžu zmeniť Bratislavu na nepoznanie!
Vláda sa púšťa do megabiznisu s Arabmi: Stovky miliónov z Emirátov môžu zmeniť Bratislavu na nepoznanie!
Veľká zmena je tu: Od dnes budete mať peniaze na účte do 10 sekúnd! Ako to bude fungovať?
Veľká zmena je tu: Od dnes budete mať peniaze na účte do 10 sekúnd! Ako to bude fungovať?

Šport

VIDEO Nevhodné pre citlivé povahy: Futbalista si počas zápasu zlomil krk, hrozí mu ochrnutie
VIDEO Nevhodné pre citlivé povahy: Futbalista si počas zápasu zlomil krk, hrozí mu ochrnutie
Ostatné
Duša bojovníka sa naplno ukázala: Slovenský tenista ušiel z lopaty, otočil skoro prehraný zápas
Duša bojovníka sa naplno ukázala: Slovenský tenista ušiel z lopaty, otočil skoro prehraný zápas
ATP
Krásny úspech a reklama pre krajinu: Slovenskí volejbalisti získali zlaté medaily!
Krásny úspech a reklama pre krajinu: Slovenskí volejbalisti získali zlaté medaily!
Parašport
Aká bude budúcnosť Rúbena Amorima v Manchestri United? Ratcliffe zaujal jasné stanovisko
Aká bude budúcnosť Rúbena Amorima v Manchestri United? Ratcliffe zaujal jasné stanovisko
Premier League

Auto-moto

MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
Novinky
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Novinky
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
Novinky
V Dacii projekt
V Dacii projekt "auto" prekopali od základov. Takéto má byť ľudové auto zajtrajška
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Kariéra EXPO naplnila Starú tržnicu v Bratislave
Kariéra EXPO naplnila Starú tržnicu v Bratislave
Hľadám prácu
Práca v Lidli sa oplatí: Flexibilita, benefity a nové príležitosti pre každého
Práca v Lidli sa oplatí: Flexibilita, benefity a nové príležitosti pre každého
Zaujímavé pracovné ponuky
Považuješ sa za experta na aktuálny trh práce? Otestuj sa!
Považuješ sa za experta na aktuálny trh práce? Otestuj sa!
KarieraInfo.sk
Generačný mix a digitalizácia: dve výzvy, ktoré formujú slovenský trh práce
Generačný mix a digitalizácia: dve výzvy, ktoré formujú slovenský trh práce
Aktuality

Varenie a recepty

13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Domáce žemľové knedle: Spoľahlivý recept zvládnu aj začiatočníci
Domáce žemľové knedle: Spoľahlivý recept zvládnu aj začiatočníci
Výber receptov
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Výber receptov

Technológie

Vedci objavili spôsob, akým si rakovinové bunky „dobíjajú baterky“ a unikajú liečbe
Vedci objavili spôsob, akým si rakovinové bunky „dobíjajú baterky“ a unikajú liečbe
Veda a výskum
Spamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto roka
Spamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto roka
Bezpečnosť
Robot pokračoval vo svojej úlohe, aj keď mu odtrhli nohu. Vedci hovoria o správaní, ktoré naháňa strach
Robot pokračoval vo svojej úlohe, aj keď mu odtrhli nohu. Vedci hovoria o správaní, ktoré naháňa strach
Technológie
Rusko nasadilo dron, ktorý vidí aj v tme a ignoruje rušenie. Dokáže preletieť 2000 kilometrov bez odhalenia
Rusko nasadilo dron, ktorý vidí aj v tme a ignoruje rušenie. Dokáže preletieť 2000 kilometrov bez odhalenia
Armádne technológie

Bývanie

6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk

Pre kutilov

Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Zelenina a ovocie
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Okrasná záhrada
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Náradie
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 astrologických dní do konca roka, ktoré sú ako stvorené na odvážne vzťahové kroky: Pozrite sa, kedy robiť zásadné rozhodnutia
Partnerské vzťahy
5 astrologických dní do konca roka, ktoré sú ako stvorené na odvážne vzťahové kroky: Pozrite sa, kedy robiť zásadné rozhodnutia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Situácia, z ktorej TUHNE
Zahraničné
Situácia, z ktorej TUHNE krv v žilách! Turistka narazila v Tatrách na tri medvede: Zverejnila neskutočné FOTO
AKTUÁLNE V katastri Bystričian
Domáce
AKTUÁLNE V katastri Bystričian malo spadnúť malé motorové lietadlo
Prezident Ruskej federácie Vladimir
Zahraničné
Veľké PRIZNANIE Putina: Za leteckou tragédiou, pri ktorej zahynuli desiatky ľudí, stáli Rusi! Zostrelili civilné lietadlo
Americké špionážne lietadlo RC-135U
Zahraničné
Biely dom kopíruje Putinove kroky: Nad Kaliningradom sa objavilo špionážne lietadlo USA!

Ďalšie zo Zoznamu