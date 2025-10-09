Štvrtok9. október 2025, meniny má Dionýz, zajtra Slavomíra

Hnutie Slovensko budúcoročný rozpočet nepodporí : TOTO je dôvod

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Opozičné Hnutie Slovensko návrh štátneho rozpočtu na budúci rok v žiadnom prípade nepodporí. Uviedli to vo štvrtok na brífingu poslanci Národnej rady (NR) SR Július Jakab, Michal Šípoš a Gábor Grendel. Rozpočet je podľa nich „rozpočtom bankrotu“, v ktorom ide „na kšefty viac, pre ľudí menej“.

„Rozpočet je jedna tragédia, ktorá vedie Slovensko do bankrotu a gréckou cestou. Pokiaľ sa Slovenská republika nespamätá, všetci ľudia, voliči aj Smeru aj Hlasu, tak to Grécko budeme nasledovať tak, ako si to v dejinách pamätáme a nevyhneme sa tomu. Toto je najväčší zdrap papiera, aký sme tu kedy mali pri zostavovaní rozpočtov,“ priblížil Jakab.

archívne video

Marek Krajčí: Stanovisko k rozhodnutiu klubu a predsedníctva Hnutia Slovensko (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Problém v rozpočte

V rozpočte sú podľa neho porazenými zamestnanci, živnostníci, dôchodcovia, nezamestnaní a aj všetky obce a mestá v krajine. „Víťazmi sú všetky ministerstvá, táto vláda s dvojnásobnými platmi, s doživotnými rentami, tí si užijú vaše peniaze. Víťazi sú tiež daňoví podvodníci, ktorí dostanú daňové amnestie a ktorí naďalej nemusia platiť dane. Víťazi sú tiež zbrojárske firmy, ktoré zostali nezdanené a majú obrovské zisky. Víťazom je hazard, ktorému minister Rudolf Huliak (nezávislý) ide znižovať daňové zaťaženie. Víťazmi sú vlastne všetci kamaráti tejto vlády na úkor celého obyvateľstva Slovenskej republiky,“ zdôraznil.

„Tu sa hospodárilo počas najväčších kríz v rokoch 2020-2022, bol Covid, bola energetická kríza, bola vojna na Ukrajine, bola inflácia. Boli to šialené rany pre slovenskú ekonomiku a napriek tomu Igor Matovič (Hnutie Slovensko) dokázal hospodáriť tak, že bol v priemere lepší ako priemer EÚ. Títo babráci nemajú žiadnu krízu a pozrite sa, ako nás zadlžujú, doslova nás ťahajú na tom bielom koni do Grécka. Je to obrovská hanba. Z tohto miesta im odkazujeme, že my takýto rozpočet, ak sa odvážia doniesť ho do NR SR, v žiadnom prípade nepodporíme," doplnil Šípoš.

Deficit verejných financií

Deficit verejných financií by mal v budúcom roku klesnúť na 4,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo by bolo necelých šesť miliárd eur. Tento rok sa očakáva schodok na úrovni 5 % HDP, teda viac ako 4,7 % HDP schválených v rozpočte na rok 2025. Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy na rok 2026 sa rozpočtujú v objeme 62 miliárd eur, čo predstavuje 43 % HDP. Výdavky by mali dosiahnuť 67,9 miliardy eur alebo 47,1 % HDP.

Združenie SK8 odmieta návrh štátneho rozpočtu

Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) odmieta návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Zjednotené stanovisko bude združenie adresovať ministerstvu financií a osloví ním aj vládu a parlament. Po rokovaní v Košiciach o tom informoval predseda SK8 Jozef Viskupič s tým, že kraje nespôsobili vysoké zadlženie štátu a štát by nemal realizovať svoje priority a oddlžovanie aj na úkor služieb občanov, ktorí žijú v krajoch, obciach a mestách.

Viac o téme: RozpočetNR SRBankrotHnutie Slovensko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

AKTUALIZOVANÉ Hnutie Slovensko podá podnet
Hnutie Slovensko podá podnet pre zmluvu, týkajúcu sa Krajského súdu v Nitre: Rezort odmieta tvrdenia
Domáce
FOTO Makajú alebo sa flákajú?
Makajú alebo sa flákajú? Portál odhaľuje dochádzku europoslancov, ako si vedie Ódor či Beňová, Mazurek prekvapil
Domáce
Hnutie Slovensko predloží uznesenie,
Hnutie Slovensko predloží uznesenie, ktorým chcú vyzvať prezidenta na odstúpenie
Domáce
Matovič ostro voči Richterovi:
Matovič ostro voči Richterovi: Tento pán trepe! Odmietol tajnú dohodu s PS
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia strany HLAS - sociálna demokracia k zásadnej zmene pre mladých, ktorú prináša strana HLAS
Tlačová konferencia strany HLAS - sociálna demokracia k zásadnej zmene pre mladých, ktorú prináša strana HLAS
Správy
Vačkovej dcéra zavítala do televíznej šou: Fakt toto vypustila z úst?
Vačkovej dcéra zavítala do televíznej šou: Fakt toto vypustila z úst?
Prominenti
Andrej Bičan pred kamerami s dcérou: Anička je celý otec!
Andrej Bičan pred kamerami s dcérou: Anička je celý otec!
Prominenti

Domáce správy

Tragické chvíle: Na cestách
Tragické chvíle: Na cestách v Banskobystrickom kraji prišlo za 11 dní o život 12 ľudí
Domáce
Mladý vodič letel! Prekročil
Mladý vodič letel! Prekročil maximálne povolenú rýchlosť až o 71 kilometrov, dostal veľkú pokutu
Domáce
Erik Tomáš
Deficit Sociálnej poisťovne sa na budúci rok zníži na 2,3 miliardy eur, uviedol Tomáš
Domáce
Policajná akcia Silák: Bratislavčan (42) obvinený, v dome našli veľké množstvo anabolík
Policajná akcia Silák: Bratislavčan (42) obvinený, v dome našli veľké množstvo anabolík
Bratislava

Zahraničné

Český prezident Petr Pavel
Pri vzniku vlády je kľúčové zakotvenie Česka v EÚ a NATO, uviedol prezident Pavel
Zahraničné
Objednala zabitie psa? Česká
Objednala zabitie psa? Česká polícia odložila prípad poslankyne ANO Balaštíkovej, je premlčaný
Zahraničné
India má právoplatné miesto
India má právoplatné miesto v Bezpečnostnej rade OSN, uviedol Starmer
Zahraničné
Americké špionážne lietadlo RC-135U
Biely dom kopíruje Putinove kroky: Nad Kaliningradom sa objavilo špionážne lietadlo USA!
Zahraničné

Prominenti

FOTO Mária Bartalos a spevák
Babyboom v slovenskom šoubiznise: Aj táto herečka a spevák sa stanú rodičmi
Domáci prominenti
Max Ehrich
Známy herec skončil ZA MREŽAMI: Nechutné obvinenia z domáceho násilia!
Zahraniční prominenti
Zuzana Kubovčíková Šebová s
Zuzana Šebová priznala zvláštnu ÚCHYLKU: Puknete od smiechu, jej manžel to doma nemá ľahké!
Domáci prominenti
Obrovská bolesť českej herečky:
Obrovská bolesť českej herečky: Tesne pred pôrodom prišla o bábätko
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Horolezec rozopol lano kvôli
Tragédia na vrchole: Horolezec rozopol lano kvôli SELFIE, padal stovky metrov! Všetci sa len bezmocne prizerali
Zaujímavosti
Jedovaté hady sú čoraz
Jedovaté hady sú čoraz bližšie: Klimatické zmeny prepisujú mapu ich výskytu
dromedar.sk
FOTO Byt, v ktorom si
Smiešne malý byt za smiešne vysokú cenu: FOTO Večeru si uvaríte priamo z postele! Internet sa baví aj hnevá zároveň
Zaujímavosti
Raj na Zemi uprostred
Raj na Zemi uprostred Tichého oceánu: Bora Bora je snom každého dovolenkára
dromedar.sk

Dobré správy

Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce

Ekonomika

Autosalón v Nitre: Pozrite si veľkolepú show, medzi novinkami je aj
Autosalón v Nitre: Pozrite si veľkolepú show, medzi novinkami je aj "čínsky cybertruck" (foto)
Robert Kiyosaki má nový tip: Hodnota tejto komodity podľa neho vzrastie 5-násobne!
Robert Kiyosaki má nový tip: Hodnota tejto komodity podľa neho vzrastie 5-násobne!
Vláda sa púšťa do megabiznisu s Arabmi: Stovky miliónov z Emirátov môžu zmeniť Bratislavu na nepoznanie!
Vláda sa púšťa do megabiznisu s Arabmi: Stovky miliónov z Emirátov môžu zmeniť Bratislavu na nepoznanie!
Veľká zmena je tu: Od dnes budete mať peniaze na účte do 10 sekúnd! Ako to bude fungovať?
Veľká zmena je tu: Od dnes budete mať peniaze na účte do 10 sekúnd! Ako to bude fungovať?

Šport

VIDEO Nevhodné pre citlivé povahy: Futbalista si počas zápasu zlomil krk, hrozí mu ochrnutie
VIDEO Nevhodné pre citlivé povahy: Futbalista si počas zápasu zlomil krk, hrozí mu ochrnutie
Ostatné
Duša bojovníka sa naplno ukázala: Slovenský tenista ušiel z lopaty, otočil skoro prehraný zápas
Duša bojovníka sa naplno ukázala: Slovenský tenista ušiel z lopaty, otočil skoro prehraný zápas
ATP
Krásny úspech a reklama pre krajinu: Slovenskí volejbalisti získali zlaté medaily!
Krásny úspech a reklama pre krajinu: Slovenskí volejbalisti získali zlaté medaily!
Parašport
Aká bude budúcnosť Rúbena Amorima v Manchestri United? Ratcliffe zaujal jasné stanovisko
Aká bude budúcnosť Rúbena Amorima v Manchestri United? Ratcliffe zaujal jasné stanovisko
Premier League

Auto-moto

Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Novinky
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
Novinky
V Dacii projekt
V Dacii projekt "auto" prekopali od základov. Takéto má byť ľudové auto zajtrajška
Zaujímavosti
Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Novinky

Kariéra a motivácia

Kariéra EXPO naplnila Starú tržnicu v Bratislave
Kariéra EXPO naplnila Starú tržnicu v Bratislave
Hľadám prácu
Práca v Lidli sa oplatí: Flexibilita, benefity a nové príležitosti pre každého
Práca v Lidli sa oplatí: Flexibilita, benefity a nové príležitosti pre každého
Zaujímavé pracovné ponuky
Považuješ sa za experta na aktuálny trh práce? Otestuj sa!
Považuješ sa za experta na aktuálny trh práce? Otestuj sa!
KarieraInfo.sk
Generačný mix a digitalizácia: dve výzvy, ktoré formujú slovenský trh práce
Generačný mix a digitalizácia: dve výzvy, ktoré formujú slovenský trh práce
Aktuality

Varenie a recepty

13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Domáce žemľové knedle: Spoľahlivý recept zvládnu aj začiatočníci
Domáce žemľové knedle: Spoľahlivý recept zvládnu aj začiatočníci
Výber receptov
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Výber receptov

Technológie

Spamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto roka
Spamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto roka
Bezpečnosť
Robot pokračoval vo svojej úlohe, aj keď mu odtrhli nohu. Vedci hovoria o správaní, ktoré naháňa strach
Robot pokračoval vo svojej úlohe, aj keď mu odtrhli nohu. Vedci hovoria o správaní, ktoré naháňa strach
Technológie
Rusko nasadilo dron, ktorý vidí aj v tme a ignoruje rušenie. Dokáže preletieť 2000 kilometrov bez odhalenia
Rusko nasadilo dron, ktorý vidí aj v tme a ignoruje rušenie. Dokáže preletieť 2000 kilometrov bez odhalenia
Armádne technológie
AKTUÁLNE: Kontrarozviedka potvrdila, že proruská sieť ovplyvňovala aj Slovákov. Propaganda prichádzala cez tieto kanály
AKTUÁLNE: Kontrarozviedka potvrdila, že proruská sieť ovplyvňovala aj Slovákov. Propaganda prichádzala cez tieto kanály
Bezpečnosť

Bývanie

6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk

Pre kutilov

Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Zelenina a ovocie
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Okrasná záhrada
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Náradie
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 astrologických dní do konca roka, ktoré sú ako stvorené na odvážne vzťahové kroky: Pozrite sa, kedy robiť zásadné rozhodnutia
Zábava
5 astrologických dní do konca roka, ktoré sú ako stvorené na odvážne vzťahové kroky: Pozrite sa, kedy robiť zásadné rozhodnutia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Americké špionážne lietadlo RC-135U
Zahraničné
Biely dom kopíruje Putinove kroky: Nad Kaliningradom sa objavilo špionážne lietadlo USA!
TIETO huby si domov
Domáce
TIETO huby si domov nikdy neberte! Hrozí vám mastná POKUTA, v niektorých prípadoch až 10-tisíc eur
Zverejnili prvé INFO, čo
Domáce
Zverejnili prvé INFO, čo predchádzalo TRAGÉDII pri Heľpe! Chlapec (7) prišiel o rodinu, podstúpil operácie!
Štátny PRIESKUM ukazuje odlišné
Domáce
Štátny PRIESKUM ukazuje odlišné nálady voličov: Náskok progresívcov je preč a trend nováčika v parlamente

Ďalšie zo Zoznamu