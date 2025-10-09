Štvrtok9. október 2025, meniny má Dionýz, zajtra Slavomíra

MIRRI je pripravené vyhlásiť novú výzvu na obstaranie elektrobusov, uviedol Migaľ

TASR

BOJNICE - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR je pripravené vyhlásiť novú výzvu na obstaranie elektrických autobusov pre hornú Nitru. Zrýchliť chce i procesy pri ďalších výzvach z Fondu na spravodlivú transformáciu. Deklaroval to vo štvrtok po stretnutí so starostami a s primátormi z okresov Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou v Bojniciach minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý).

„Naše ministerstvo sa aj po medializácii dohodlo so zástupcami jednotlivých miest, ktoré nestíhajú tento projekt, že od konkrétnej zmluvy na autobusy odstúpia. Je to len technická záležitosť, pretože na to, aby dokázali ďalej čerpať peniaze na nákup autobusov a vybudovanie potrebnej infraštruktúry, je potrebné urobiť tento krok. Z našej strany prichádza garancia, že pokiaľ tak urobia, v krátkom čase bude vypísaná nová výzva,“ uviedol Migaľ.

Cez túto novú výzvu s novým dátumom podľa neho budú môcť žiadatelia čerpať prostriedky tak, aby projekty stihli. „Naším záujmom nie je im brániť v čerpaní eurofondov, práve naopak, v časoch ťažkej konsolidácie sme tu na to, aby sme míňali eurofondové peniaze, ktoré môžu nakoniec výrazne pomôcť štátnemu rozpočtu,“ podotkol.

Elektrické autobusy má získať Prievidza

Elektrické autobusy pre mestskú hromadnú dopravu má získať SAD Prievidza, spoločnosť na to získala nenávratný finančný príspevok (NFP), nemala však s MIRRI podpísanú zmluvu o poskytnutí NFP a hrozí jej tak, že jej ich už dodávateľ nestihne dodať. Samosprávy Prievidze a Bojníc pred časom rovnako upozornili na to, že problémy evidujú i pri ďalších výzvach z Fondu na spravodlivú transformáciu.

Minister reagoval, že MIRRI reflektuje na každú jednu požiadavku starostov a primátorov a kolegovia v rezorte sú pripravení hľadať riešenia. Generálny riaditeľ sekcie riadenia Programu Slovensko Ladislav Šimko doplnil, že po dvoch výmenách v rámci jedného volebného obdobia potrebovali aktualizovať niektoré procesy a došlo aj k výmene hodnotenia, aby sa tieto zrýchlili. „To, čo sa vyriešilo pri nízkoemisnej doprave, sa už urýchli aj pri výzvach, ktoré sa týkajú škôl, výskumu a inovácií. Rovnako aj spolupráca so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, ktorá bude riešiť obnoviteľné zelené energie. Výzvy pôjdu rýchlo, lebo máme ambíciu vyčerpať 60 percent do konca budúceho roka, preto musíme enormne zvýšiť aktivitu, aby sme tento plán splnili,“ dodal Šimko.

Nízke percento projektových zámerov

Migaľ zároveň poukázal na nízke percento projektových zámerov v rámci udržateľného mestského rozvoja, všetky projekty, ktoré na rezort prídu, hneď podľa neho podpisujú. Predseda Združenia miest a obcí hornej Nitry Miroslav Dzina poukázal na zdĺhavé procesy, najmä pri verejnom obstarávaní. Deklaroval, že samosprávy majú pripravené projekty. „Stále sa tvrdí, že peniaze neprepadnú, doplnili sa aj stavy úradníkov. Z územia, keď dávame žiadosť, máme projekt vypracovaný, aj na základe podmienok výzvy. Už je to len na procesoch, ktoré sú mimo nás a ktoré nevieme ovplyvniť,“ poznamenal.

Na stretnutí sa zúčastnil i minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD), okrem čerpania eurofondov sa so zástupcami samospráv podľa neho zaoberali otázkou miestnych akčných skupín, Slovenského pozemkového fondu, konsolidácie a ďalšími legislatívnymi otázkami.

