AKTUÁLNE Finančné riaditeľstvo museli evakuovať! Vyhrážky prezidentovi Kissovi a jeho rodine

BRATISLAVA - Policajné a bezpečnostné zložky štátu sú v pohotovosti. V utorok 20. januára ráno muselo prísť k evakuácii Finančného riaditeľstva SR a v ohrození má byť podľa anonyma samotný prezident Finančnej správy SR Jozef Kiss.
Podľa našich informácií malo dôjsť k vyhrážkam voči šéfovi Finančnej správy SR Jozefovi Kissovi. Anonym píše v e-maili, že jedna bomba je v budove riaditeľstva a druhú má mať Kiss v aute.
Došlo k evakuácii Finančného riaditeľstva
Situácia však eskaluje, lebo museli evakukovať samotnú budovu Finančného riaditeľstva SR, o čom informujú autority v statuse na sociálnej sieti. "Budova finančnej správy na Mierovej ulici musela byť dnes ráno evakuovaná. Neznámi páchatelia nahlásili v dvoch e-mailoch bombu: „V budove financnej spravy je bomba. Jozef Kiss financna sprava riaditel ma v aute bombu. Manželka a deti budu zastrelene DNES,"," uvádza sa vo výhražných správach.