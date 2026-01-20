Obrovská TRAGÉDIA! Chlapec si pri škole vyhrabal v snehu tunel, zrútil sa na neho a zomrel: Šokujúce DETAILY

HASSEL - V Hassele na severe Švédska zomrel chlapec po tom, čo sa naňho zrútila snehová jaskyňa, ktorú si deti postavili počas prestávky na základnej škole Arthur Engbergsskola. Na miesto bola privolaná záchranná služba, chlapec napriek úsiliu záchranárov a lekárov zomrel.
Po vyslobodení záchranári chlapca na mieste oživovali a následne dopravili s ťažkými zraneniami vrtuľníkom do univerzitnej nemocnice v Uppsale. Napriek všetkej snahe lekárov pacient na jednotke intenzívnej starostlivosti po troch dňoch zomrel.
Škola po udalosti okamžite aktivovala krízovú skupinu a posilnila personál, píše denník Aftonbladet. Podľa Ulriky Segervald, vedúcej odboru vzdelávania v obci Nordanstig, udalosť silno zasiahla žiakov aj zamestnancov. „Je to mimoriadne nešťastná a tragická udalosť. Je prirodzené, že deti sa tešia zo snehu, no toto nikto nečakal,“ uviedla. Na škole pôsobí aj tím školskej zdravotnej starostlivosti, ktorý deťom poskytuje podporu. Pedagógovia zároveň prechádzajú celý priebeh incidentu, aby vedeli, ako s deťmi o udalosti hovoriť primerane ich veku.
Polícia začala vyšetrovanie pre podozrenie z ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Vlastné preverovanie spustila aj obec, ktorá zároveň zvažuje, že z niektorých škôl a škôlok nechá odvieť časť snehu, aby sa predišlo podobným situáciám. Zvýšené bezpečnostné kontroly sa budú týkať všetkých školských dvorov. „Som si istá, že v tejto chvíli žiadny z našich riaditeľov nedovolí deťom liezť do snehových jaskýň,“ dodala Segervald.
Neskôr vyšli najavo ďalšie podrobnosti o tragédii v Hassele. Podľa hlásenia zaslaného švédskemu úradu pre bezpečnosť práce (Arbetsmiljöverket) uplynulo viac než 20 minút od chvíle, keď si učiteľ všimol, že chlapec chýba, až po príchod záchranárov, ktorí začali s resuscitáciou. Píše o tom Sverige Radio. Incident sa odohral v momente, keď sa deti mali vracať z prestávky na vyučovanie. Podľa záznamu bol chlapec krátko predtým na školskej chodbe, no následne vyšiel von — práve v tom čase sa mala snehová jaskyňa zrútiť. Či polícia prekvalifikuje udalosť, zatiaľ nie je známe.