USA posielajú nad Grónsko svoje lietadlá: Dorazia čoskoro! TOTO je dôvod

NUUK - Americké a kanadské letectvo pripravujú presuny vojenských lietadiel nad Grónsko. Ťažiskovým bodom má byť strategická základňa na severe ostrova, pričom operácia je vopred odsúhlasená Dánskom aj miestnou grónskou vládou.
Lietadlá smerujú k základni na severe ostrova
Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany NORAD oznámilo, že do vzdušného priestoru nad Grónskom vyšle svoje lietadlá. Ich cieľom má byť americká vojenská základňa Pituffik, ktorá sa nachádza v severnej časti ostrova.
Informáciu zverejnilo veliteľstvo v pondelok večer na sociálnej sieti X. Zároveň zdôraznilo, že nejde o jednostranný krok.
Dohoda s Dánskom aj miestnymi úradmi
Podľa vyhlásenia boli všetky kroky vopred zosúladené s Dánsko, pod ktoré Grónsko patrí. Zapojené jednotky disponujú potrebnými diplomatickými povoleniami a o plánovaných aktivitách bola informovaná aj grónska samospráva.
Americká strana tým reagovala na možné špekulácie, že by išlo o neohlásený alebo sporný vojenský presun.
Detaily zatiaľ zostávajú nejasné
NORAD zatiaľ neuviedol konkrétny harmonogram ani presný rozsah manévrov. Hovorí len o dlhodobo pripravovaných aktivitách, ktorých cieľom je posilniť spoluprácu medzi Spojenými štátmi, Dánskom a Kanadou. Práve Kanada spolu s USA zabezpečuje chod veliteľstva NORAD.
Jedinou časovou indíciou je vyjadrenie, že realizácia má prísť „v blízkej dobe“.
Oznámenie prichádza v citlivom čase
Vyhlásenie zaznelo v období zvýšeného napätia vo vzťahoch medzi Washingtonom a Kodaňou. Témou je opakovaný záujem amerického prezidenta Donald Trump o Grónsko, ktorý zdôvodňuje potrebami národnej bezpečnosti Spojených štátov.
Práve strategická poloha ostrova a vojenská infraštruktúra v jeho severnej časti zohrávajú v amerických bezpečnostných úvahách kľúčovú úlohu, píše agentúra AP.