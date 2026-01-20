Utorok20. január 2026, meniny má Dalibor, Sebastián, zajtra Vincent

Trump skritizoval Britániu za stratu ostrovov: Akt obrovskej hlúposti potvrdzuje, že USA musia ovládnuť Grónsko

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v utorok uviedol, že „hlúpe“ rozhodnutie Spojeného kráľovstva odovzdať kontrolu nad Čagoskými ostrovmi v Indickom oceáne Mauríciu je jedným z dôvodov, prečo chce zabrať Grónsko. Informuje o tom agentúra DPA a televízia Sky News.

„Šokujúco, naši ‚brilatní’ spojenci v NATO, Spojené kráľovstvo, plánujú odovzdať ostrov Diego Garcia, miesto dôležitej americkej vojenskej základne, Mauríciu, a spravia tak BEZ AKÉHOKOĽVEK DÔVODU,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. „Odovzdanie extrémne dôležitého územia Spojeným kráľovstvom je akt OBROVSKEJ HLÚPOSTI, a jeden z veľa národnobezpečnostných dôvodov, prečo musíme získať Grónsko. Dánsko a jeho európski spojenci musia SPRAVIŤ SPRÁVNU VEC,“ napísal Trump.

Britský premiér Keir Starmer v máji 2025 podpísal dohodu o odovzdaní zvrchovanosti nad Čagoskými ostrovmi v Indickom oceáne Mauríciu. Jej súčasťou je prenájom atolu Diego Garcia Británii na najbližších 99 rokov, kde leží strategicky dôležitá americko-britská letecká základňa. „Niet pochýb o tom, že Čína a Rusko si všimli tento akt úplnej slabosti. Sú to medzinárodné mocnosti, ktoré uznávajú iba SILU, čo je dôvod, prečo sú teraz Spojené štáty americké, pod mojim vedením, po iba jednom roku, rešpektované ako nikdy predtým,“ pokračoval americký prezident.

Čagoské ostrovy boli súčasťou Britského indickooceánskeho územia. Nachádzajú sa približne 500 kilometrov južne od Maldív a asi 2000 kilometrov severovýchodne od ostrova Maurícius. Tvorí ich približne 60 atolov s celkovou rozlohou asi 60 štvorcových kilometrov. Napriek strategickej polohe sa ich Británia rozhodla odovzdať Mauríciu, od ktorého ich oddelila v roku 1965 v čase koloniálnej správy.

