Daniel Hůlka prehovoril o konci v muzikáli Dracula: KLAMSTVO na divákov!

PRAHA - Fanúšikovia muzikálového Draculy Daniel Hůlka (57) sa zhrozili, keď všade videli správy, že legendárny spevák končí so svojou ikonickou postavou. Pravda je však úplne iná!
Daniel Hůlka je s Draculou neoddeliteľne spojený už celé tri desaťročia. Tento rok muzikál oslavuje 30. výročie a pri tejto príležitosti sa uskutoční veľkolepý výročný koncert v O2 aréne v Prahe. Na Slovensku sa koncert uskutoční v Bratislave a v Košiciach a to už koncom januára. Na plagátoch sa však všade píše, že práve tieto vystúpenia budú pre Daniela jeho posledné v úlohe Draculy. Lenže to nie je pravda. Ide len o marketingový ťah.
„Nikam neodchádzam, iba si dám pauzu,“ vyvrátil paniku Hůlka v rozhovore pre eXtra.cz. „Je to rovnaké ako pred 25 rokmi, keď som odchádzal, pretože sa chystal Monte Cristo. Na konci decembra bude premiéra,“ dodal muzikálový kráľ. Koncert v O2 aréne si nenechá ujsť. „Je to iné než divadlo – väčšia zodpovednosť, ale taký počet divákov dáva neskutočnú energiu,“ priznal spevák, ktorý vystúpi vedľa Josef Vágnera či Evy Burešovej.
Daniel Hůlka stvárňuje Draculu od úplného začiatku a po tridsiatich rokoch je stále ohromený reakciami publika. „Za tie roky sa vôbec nič nezmenilo. Skôr je prijatie ešte väčšie než pred rokmi,“ priznal charizmatický spevák, ktorý je aj hrdým otcom. So svojou manželkou Barborou má sedemročnú dcéru Rozárku, ktorá už kráča v otcových šľapajach. „Miluje divadlo, už so mnou hrá v troch predstaveniach. Rada hovorí, že je všestranný umelec,“ dodal na záver Hůlka s úsmevom.
