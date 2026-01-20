Ranný požiar v okrese Galanta: Oheň sa rozšíril z jedného auta na druhé, zasahovali dve jednotky

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
SLÁDKOVIČOVO - Hasiči v utorok po šiestej hodine ráno zasahovali pri požiari v Sládkovičove v okrese Galanta. Ako na sociálnej sieti informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ), v dôsledku sálavého tepla bolo poškodené aj ďalšie zaparkované vozidlo.
Hasiči pri lokalizovaní a likvidácii požiaru museli použiť autonómne dýchacie prístroje. „Počas celého zásahu bolo okolie požiariska priebežne ochladzované, aby sa zabránilo ďalšiemu rozšíreniu ohňa. Na monitorovanie situácie bola použitá aj termovízna kamera,“ uviedol HaZZ.
Ako doplnil, na mieste udalosti zasahovali profesionálni hasiči z Galanty v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi zo Sládkovičova. Príčina vzniku požiaru i výška spôsobenej škody sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania.
