Rusi sú nadšení: Radujú sa z Trumpovho úderu na Európu! Medvedev predpovedá útok USA

Dmitrij Medvedev sa raduje z postupu USA proti Európe.
Dmitrij Medvedev sa raduje z postupu USA proti Európe.
MOSKVA - Zatiaľ čo Európa rieši narastajúce napätie s Washingtonom, v Moskve panuje spokojnosť. Ruskí predstavitelia otvorene tvrdia, že kroky Donalda Trumpa urýchľujú rozpad transatlantického spojenectva.

Keď sa Západ háda, Moskva sa usmieva

Napätie medzi Spojenými štátmi a Európou sa v posledných dňoch prehĺbilo do rozmerov, aké si Západ nepamätá od konca studenej vojny. V Moskve to vyvolalo presne opačnú reakciu než v európskych metropolách – radosť, iróniu a sebavedomé vyhlásenia o historickom zvrate.

Ruskí predstavitelia dávajú najavo, že podľa nich sledujeme definitívny rozpad transatlantického partnerstva. Impulzom sú kroky prezidenta Donald Trump, ktoré Moskva vníma ako dar z neba.

Trump pritvrdzuje a žiada Grónsko

Americký prezident opäť vyostril tlak na európskych spojencov. Ohlásil zavedenie desaťpercentných ciel na dovoz tovarov z ôsmich partnerských krajín – Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Spojeného kráľovstva, Holandska a Fínska. Opatrenia majú vstúpiť do platnosti začiatkom februára a od leta by sa clá mohli zvýšiť až na 25 percent.

Podľa Trumpa ide o páku, ktorá má prinútiť Európu súhlasiť s americkým prevzatím Grónska. Biely dom tvrdí, že strategický ostrov je kľúčový pre národnú bezpečnosť USA, ochranu pred Čínou a Ruskom a pre vybudovanie protiraketového systému označovaného ako „Zlatná kupola“.

Európa reaguje šokom

V európskych metropolách vyvolali Trumpove vyhlásenia rozhorčenie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil hrozby ciel za neprijateľné, britský premiér Keir Starmer ich nazval úplne mylným krokom.

Dánsko aj samotné Grónsko opätovne zdôraznili, že ostrov nie je na predaj. Kríza si vynútila mimoriadne rokovania v rámci Európskej únie, no podľa diplomatov už došlo k poškodeniu dôvery. Bezpečnostní analytici varujú, že Trumpov postup môže oslabiť NATO a spochybniť americký jadrový dáždnik nad Európou.

Kremeľ otvorene provokuje

Zatiaľ čo v Európe prevláda znepokojenie, v Moskve zaznievajú triumfálne tóny. Ruský vyjednávač Kirill Dmitrijev napísal na sociálnej sieti X, že transatlantické spojenectvo je podľa neho minulosťou, a posmešne komentoval bezradnosť európskych lídrov.

Jeho slová zapadajú do širšieho obrazu, ktorý momentálne panuje v ruskom politickom vedení.

Medvedev: Amerika si vybrala ostrov

Výrazne sa ozval aj Dmitrij Medvedev, známy ostrou rétorikou. Podľa neho Spojené štáty smerujú k otvorenému konfliktu v Arktíde.

„USA sa pripravujú zaútočiť na Grónsko a dávajú prednosť ostrovu pred akoukoľvek atlantickou solidaritou,“ vyhlásil Medvedev. Európske štáty podľa neho zaplatia cenu v podobe ciel za to, že sa spoliehali na americkú ochranu.

Medvedev už skôr vyzýval Trumpa, aby s anexiou Grónska neváhal, a opakovane zosmiešňoval jednotu Západu. Jeho vyjadrenia cituje portál The Kyiv Independent.

Zacharovová vytiahla Krym

Posmechom nešetrila ani hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. Situáciu prirovnala k ruskej anexii Krymu z roku 2014.

„Nech si spomenú, čo hovorili o Kryme. Možno by bolo užitočné, keby sa dnes rovnako rozhorčili aj pre Grónsko,“ odkázala Európskej únii.

Trump ako strategický dar pre Kremeľ

Pre Vladimira Putina a jeho okolie sa Trump ukazuje ako nečakaný, no mimoriadne užitočný spojenec. Politika „America First“ a otvorené konflikty so spojencami napĺňajú dlhodobý cieľ Moskvy – oslabiť jednotu Západu bez jediného výstrelu.

Každý spor medzi Washingtonom a Európou posilňuje ruskú pozíciu. Štátne médiá v Rusku Trumpa vykresľujú ako lídra, ktorý rozkladá povojnový poriadok – presne ten systém, ktorý Kremeľ celé roky považuje za hrozbu.


 

