Film Franz kraľuje Českému levovi! Moderovať bude exotická kráska z Hollywoodu: Nie je úplne neznáma

PRAHA - Nominácie na Českého leva sú vonku, prestížne odovzdávanie filmových cien u našich susedov sa uskutoční v marci. O cenu za film Franz sa pobijú otec so synom. Uvidíme, ktorý z Trojanovcov bude úspešnejší! Podujatie láka nielen zaujímavými nomináciami a očakávanými výsledkami, ale aj novou moderátorkou. Tá sa z Česka dostala až do Hollywoodu - a späť!

Česká filmová a televízna akadémia (ČFTA) v pondelok zverejnila nominácie na ceny Český lev za rok 2025. Najviac (15) ich získal životopisný film Franz o spisovateľovi Franzovi Kafkovi. Bodovala tiež dráma Zbormajster, ktorá získala 13 nominácií a road movie Karavan s 11 nomináciami. O ceny sa bude uchádzať 32 titulov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Slávnostný galavečer 33. ročníka udeľovania cien Český lev sa uskutoční 14. marca prvýkrát v Kongresovom centre Praha. Po minulé roky sa galavečer konal v budove Rudolfina v sídle Českej filharmónie. Moderovať ho bude česká stand-up komička Bianca Cristovao.

Ben Cristovao so sestrou Biancou
Zobraziť galériu (10)
Ben Cristovao so sestrou Biancou  (Zdroj: Instagram/Bianca Cristovao)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ide o exotickú krásku, ktorej priezvisko napovedá príbuzenský vzťah s úspešným českým spevákom Benom Cristovao. Bianca je totižto jeho sestra! Vo svete showbiznisu nejde o žiadnu začiatočníčku. Svoje miesto na výslní si vydobila v samotnom Hollywoode, kde sa jej podarilo vyštudovať scenáristiku a uchytiť sa vo verejných komediálnych vystúpeniach.

Cenu za najlepší celovečerný hraný film a tiež za najlepšiu réžiu a najlepší scenár môžu získať filmy Franz, Karavan, Letná škola, 2001, slovenský film Hore je nebo, v doline som ja a Zbormajster. V kategórii najlepší dokumentárny film nominácie získali snímky Co s Péťou?, Dům bez východu, film slovenského režiséra Miroslava Rema Raději zešílet v divočině, Ta druhá a Velký vlastenecký výlet.

Najlepšou herečkou v hlavnej role sa môže stať Anna Geislerová za úlohu vo filme Karavan, Quỳnh Lan Lê za rolu v snímke Letní škola, 2001, Elizaveta Maximová za film Máma, Lucie Fingerhutová za úlohu vo filme Na druhé straně léta alebo Kateřina Falbrová za rolu v snímke Zbormajster.

Cenu za najlepšieho herca v hlavnej úlohe môže získať Idan Weiss za úlohu vo filme Franz, David Vodstrčil za rolu v snímke Karavan, Michal Záchenský za film Nahoře nebe, v dolině já, Hynek Čermák za snímku Neporazitelní a Juraj Loj za rolu vo filme Zbormajster.

