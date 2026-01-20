AKTUÁLNE Hromadná nehoda na diaľnici D1: Na obchádzke sa stojí v kolóne pol hodinu

(Zdroj: Topky)
PREŠOV - V úseku diaľnice D1 neďaleko Prešova došlo k dopravnej nehode v katastrálnom území obce Župčany, počas odstraňovania nehody bol prejazdný v jednom pruhu. Uviedla to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Miroslava Knišová.
"Na 397. kilometri D1 v smere do Prešova došlo k dopravnej nehode troch osobných áut," spresnila s tým, že podľa predbežných informácií boli účastníkmi nehody štyri osoby, ktoré neutrpeli zranenia. Na mieste zasahuje osem príslušníkov HaZZ z hasičskej stanice Prešov s tromi kusmi techniky aj polícia.
"Na obchádzke po ceste číslo I/18 cez Župčany a Malých Šariš sa v kolóne stojí 30 minút," informovala Zelená vlna STVR, podľa ktorej sa nehodu na D1 už podarilo odstrániť.