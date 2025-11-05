Türk kritizuje nečinnosť v súvislosti s minuloročnou tragédiou v Novom Sade

ŽENEVA - Vysoký komisár Organizácie Spojených národov (OSN) pre ľudské práva Volker Türk v stredu uviedol, že v súvislosti s nehodou v srbskom Novom Sade z novembra 2024 neprebehol žiadny významný proces v záujme odhalenia pravdy a zabezpečenia spravodlivosti za túto tragédiu. Zrútenie prístrešku na železničnej stanici v tomto meste si vyžiadalo 16 obetí a vyvolalo v krajine masové protesty. Informuje správa agentúry AFP.
„Neprebehol žiadny významný proces na odhalenie pravdy a zabezpečenia spravodlivosti za tragédiu, ktorej následkom bola smrť 16 ľudí na stanici v Novom Sade. To napriek pretrvávajúcim požiadavkám desiatok tisíc ľudí, ktorí vychádzajú do ulíc a žiadajú spravodlivosť,“ uviedol komisár vo svojom vyhlásení. Türk tvrdí, že orgány nevyšetrili ani mnohé obvinenia z násilných útokov a svojvoľného zadržiavania protestujúcich a novinárov počas demonštrácií a takéto incidenty sa podľa jeho slov naďalej opakujú.
Komisár žiada vyšetrovanie tragickej nehody
Komisár žiada vyšetrovanie tragickej nehody, čo považuje za kľúčové pre obnovenie dôvery verejnosti v inštitúcie a dodržiavanie zásad právneho štátu. Okrem toho vyzval aj na vyšetrovanie všetkých údajných svojvoľných zadržiavaní a nepotrebného a nadbytočného použitia sily bezpečnostných príslušníkov na protestoch.
„Plné uplatňovanie práv na slobodu prejavu a pokojného zhromažďovania sú základom dobre fungujúcej demokratickej spoločnosti, a stáva sa obzvlášť dôležité v hlboko polarizovanom prostredí,“ vyhlásil Türk. Zároveň zdôraznil význam nezávislosti súdov, ktorá je slobodná od politického tlaku a je tak aj vnímaná. Srbsko je kandidátskou krajinou na vstup do Európskej únie a v Európska komisia v utorkovej správe o pokroku kandidátskych krajín odporučila Srbsku, aby „znížilo politické zasahovanie do súdnictva a prokuratúry“, informuje AFP.