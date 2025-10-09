Sieť proruských kanálov cielila aj na Slovensko: Česká informačná služba potvrdila napojenie na Rusko!

BRATISLAVA - Slovenský informačný priestor sa stal súčasťou koordinovanej siete proruských kanálov na Telegrame. Analytici z projektu Hoaxy a podvody upozorňujú, že významnú úlohu v nej zohrával kanál TVOTV.sk, ktorý sa po odhalení pretransformoval na nový účet s názvom Púchoviny. Ten je dnes jedným z najaktívnejších zdrojov proruských naratívov na Slovensku.
Podľa výročnej správy českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) kanál Selský rozum z Českej republiky, ktorý koordinuje celú sieť, priamo ovládajú ruské spravodajské služby. Vo svojej výročnej správe za rok 2024 BIS uvádza, že Selský rozum je „ovládaný z Ruska“ a jeho činnosť je prepojená na ruský štátny aparát.
Tento kanál sa napríklad otvorene snažil získavať informácie o českom výrobcovi zbraní, pričom Rusko jeho prostredníctvom šírilo naratívy očierňujúce Českú republiku za vojenskú podporu Ukrajine.
Rovnaké správy v deviatich jazykoch
Ako upozorňuje stránka Hoaxy a podvody, modus operandi siete je jednoduchý – rovnaká správa sa v rovnakom čase objaví v rôznych jazykoch na deviatich kanáloch v Európe. Prekladajú pritom obsah z ruských médií, vrátane sankcionovaných zdrojov. Medzi účtami, ktoré takto pôsobia, sú napríklad Selský rozum (CZ), Оlej w Głowie (PL), Die Stimme der Vernunft (DE) či Robuste bon sens (FR). Slovenskú verziu zabezpečoval práve TVOTV.sk.
Projekt TVOTV.sk vznikol v roku 2021, pričom jeho obsah pôsobil profesionálnejšie než priemerné dezinformačné stránky – vlastné štúdio, dabing či rozhovory s ruskými predstaviteľmi. Jeho pracovníci dokonca disponovali akreditáciami do slovenského parlamentu aj europarlamentu.
Od júna 2022 sa však kanál stal súčasťou systematickej proruskej propagandy. Odvtedy preberal obsah zo Selského rozumu a prispôsoboval ho slovenskému publiku. Nechýbali témy ako údajná príprava Západu na vojnu s Ruskom, strašenie jadrovým konfliktom či vyviňovanie Ruska z vojny na Ukrajine.
Hybridná operácia s ekonomickým pozadím
Po tom, čo tím Hoaxy a podvody vlani upozornil na účasť TVOTV.sk v sieti, kanál svoju činnosť ukončil. Prakticky okamžite však vznikol nový účet s názvom Púchoviny, ktorý odkazuje na zakladateľa projektu Hoaxy a podvody. Púchoviny sú dodnes mimoriadne aktívne – za jediný rok publikovali takmer 38-tisíc správ a dosiahli 8 miliónov videní.
Podľa analytikov je jasné, že ide o koordinovanú hybridnú operáciu, ktorej cieľom je zaplavovať online priestor proruskými naratívmi. Okrem šírenia propagandy majú tieto kanály aj finančný rozmer – pravidelne žiadajú o príspevky prostredníctvom platobnej brány Telegramu. Projekt Hoaxy a podvody pripomína, že takéto aktivity nie sú len o dezinformáciách, ale aj o cielenej manipulácii a podkopávaní dôvery v demokratické inštitúcie.