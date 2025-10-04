Až tretina Slovákov má sklony veriť hoaxom: TÝMTO veríme najviac! V PRIESKUME vedú voliči Republiky a Smeru

BRATISLAVA - Viaceré medzinárodné štatistiky radia Slovákov a Slovenky na popredné priečky národov, ktoré majú tendencie veriť hoaxom. Z prieskumu výskumnej agentúry NMS Market Research vyplýva, že sklony veriť rôznym alternatívnym teóriám má približne tretina Slovákov. Pozrite sa ktorým konšpiračným teóriám naša spoločnosť najviac verí.
Konšpiračné teórie a hoaxy sa v čase spoločenských otrasov, technologických zmien a geopolitických konfliktov stávajú významným faktorom ovplyvňujúcim správanie, rozhodovanie a dôveru verejnosti. "Približne dve tretiny populácie dokážu odolávať konšpiráciám. Zvyšná tretina im však do väčšej či menšej miery verí," informuje výskumná agentúra NMS.
Vo výskume, ktorý prebiehal od 2. júla do 7. júla 2025, sa zamerala na 8 alternatívnych teórií, ktoré rezonovali v našej spoločnosti aj vo svete. Pätina spoločnosti verí dvom až trom z nich. 11 percent ľudí označilo za pravdivé štyri až päť teórií. Šesť a viac konšpiračných teórií považuje za pravdivé 7 percent populácie. Zvyšných 63 percent označilo za pravdivú maximálne jednu alebo žiadnu z teórií.
"Tieto zistenia nie sú len štatistikou – sú výpoveďou o stave spoločnosti, o tom, komu a čomu ľudia veria, kde hľadajú istotu a ako sa vyrovnávajú so zložitým fungovaním dnešného sveta," upozorňuje Michal Mislovič, analytik NMS a spoluautor prieskumu Michal Mislovič.
Teórie, ktorým veríme najviac
Z vybraných ôsmich hoaxov najviac Slovákov a Sloveniek považuje za pravdivú teóriu o tzv. chemtrails – teda že lietadlá zámerne vypúšťajú chemikálie s cieľom ovplyvniť zdravie alebo správanie populácie. Z prieskumu vyplýva, že tejto teórii verí 28 percent opýtaných. Viac ako štvrtina populácie verí aj teórii, že útoky z 11. septembra 2001 boli nariadené vládou USA. "Tretím najčastejšie akceptovaným hoaxom je tvrdenie, že vojna na Ukrajine je zinscenovaná západnými médiami. Tento naratív, ktorý je súčasťou proruských dezinformačných kampaní, považuje za pravdivý 23 percent populácie," hovorí prieskum. Podobný podiel populácie verí aj tomu, že svet ovládajú Židia.
Menej ako pätina populácie verí aj tvrdeniam, že pristátie na Mesiaci bolo zinscenované, klimatická kríza je výmysel vedcov či politikov, a že očkovanie slúži na čipovanie obyvateľstva. Najmenej rozšírený je hoax o plochej Zemi. Verí mu 6 percent populácie.
Hoaxom častejšie podliehajú muži aj Gen Z
Nadpriemerne dôverujú hoaxom muži, ľudia s nižším vzdelaním, obyvatelia najmenších slovenských obcí, stredné vekové generácie (Generácia X - 45 až 60 rokov), ale aj najmladší z Generácie Z (18 - 28 rokov).
"Ukazuje sa, že Generácia Z je paradoxne náchylnejšia na dezinformácie než najstaršia generácia Baby Boomers, a to napriek tomu, že vyrastala s digitálnymi technológiami. Hlavnými príčinami môžu byť aj algoritmy sociálnych médií, ktoré vytvárajú informačné bubliny, pasívna konzumácia obsahu cez TikTok a Instagram, kde mladí ľudia vnímajú správy skôr ako zábavu a silný vplyv influencerov a rovesníkov, ktorým dôverujú aj bez overenia faktov. Informačné preťaženie navyše vedie k tomu, že mladí ľudia nemajú čas kriticky hodnotiť každé tvrdenie, čím sa stávajú ľahkým terčom pre šíriteľov hoaxov a konšpirácií,“ dopĺňa výsledky spoluautor prieskumu Michal Mislovič.
Konšpiráciam najviac veria voliči Republiky a Smeru
Zásadné rozdiely v sklonoch veriť hoaxom vidieť aj u u ľudí s rôznymi politickými preferenciami. "Nadpriemerne často dôverujú hoaxom najmä voliči hnutia Republika a Smeru-SD," vyplýva z prieskumj. Pomerne vysoká tendencia dôverovať konšpiračným teóriám je aj medzi voličmi Maďarskej Aliancie a hnutia Sme rodina.
Online prieskumu sa uúčastnilo sa 1 009 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku online populácie vo veku 18+ rokov. "Prieskum nemá zadávateľa, vznikol na náklady agentúry," konštatuje na záver výskumná agentúra.