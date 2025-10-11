Sobota11. október 2025, meniny má Valentína, zajtra Maximilián, Maxim, Max

Spor medzi Ficom a Žilinkom pokračuje! Premiér hovorí o selektívnej činnosti OČTK

BRATISLAVA - Premiér a predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico namieta selektívnu činnosť orgánov činných v trestnom konaní (OČTK). Tvrdí, že je selektívna v prípadoch porušenia zákonov zo strany protivládnych aktérov či v prípadoch zneužívania trestnej politiky štátu v rokoch 2020 až 2023 voči opozícii. Navrhol, aby pracovný snem strany schválil návrh, ktorým má nad tým vyjadriť poľutovanie a počudovanie. Vyplýva to z jeho vyjadrenia počas príhovoru na sobotňajšom sneme.

„Je to spôsobené možno aj tým, že nemáme ministerstvo vnútra a nemáme možno aktívnejších ľudí, ktorí by viedli vyšetrovateľov. Prosím vás, robte, ak sú tam nejaké dôkazy, robte. Veď nikto nechce nikoho zatvárať, ale musia prísť na svetlo Božie hrôzy, ktoré tu boli napáchané,“ skonštatoval. Zároveň však vyhlásil, že nikdy nebude dávať pokyny na niekoho stíhanie. Myslí si však, že už nemôžu byť ticho.

„Nám to neuveriteľne ubližuje, pretože my sme v rokoch 2020 až 2023 minuli obrovskú energiu na to, aby sme povedali, čo sa preboha v rokoch 2020 až 2023 dialo. A opäť sme na to zabudli,“ podotkol.

Premiér kritizoval aj činnosť generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Namietal, že po tlačovej konferencii predstaviteľov Smeru-SD, kde prezentovali dôkazy o tom, že sa mal niekto priživovať na štátnych peniazoch, nezačal konať. „Odpovedal, že on nepozná verejné trestné oznámenie, ale ja poznám zásadu ex offo,“ podotkol predseda vlády.

Fico zároveň navrhol, aby snem odsúdil praktiky protivládnych aktérov vytvárajúcich nepravdivý obraz o Slovensku. Vyzval predstaviteľov strany, aby klamlivú opozičnú taktiku neignorovali. Navrhol tiež, aby snem požiadal straníkov, aby ostro reagovali na opozičné či mediálne výzvy na nenávisť a dehumanizáciu voličov Smeru vrátane právnych podaní.

Žilinka odmieta spochybňovanie OČTK zo strany premiéra

Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmieta spochybňovanie orgánov činných v trestnom konaní (OČTK). Odkázal to premiérovi Robertovi Fico (Smer-SD) po jeho príhovore na sobotňajšom sneme. Tvrdí, že pre OČTK je a bude jediným imperatívom výlučne zákon, nie želania politikov. Vyjadril aj nesúhlas s opakovanými atakmi na jeho osobu, a tým aj na orgány prokuratúry, ktoré sú založené na manipulácii.

„Vážený pán predseda vlády SR, odmietam spochybňovanie činnosti OČTK len z toho dôvodu, že ich postupy a rozhodnutia nezodpovedajú vašim predstavám či dokonca politickým sľubom daným voličom. Jediným imperatívom pre OČTK je a bude výlučne zákon, nie želania politikov. Trestné konanie je ucelený systém, ktorý obsahuje procesné inštitúty a inštančné postupy, ktoré zaručujú garanciu zákonnosti,“ odkázal Žilinka premiérovi.

 

Považuje za škodlivé a nezodpovedné vyvolávať v spoločnosti neistotu o konaní prokuratúry či generálneho prokurátora nepodloženým vyvolávaním zdania nečinnosti. Upozornil pri tom na Ficove vyjadrenie o nekonaní prokuratúry v súvislosti s tlačovou konferenciou predstaviteľov Smeru-SD z 20. septembra. „Nezodpovedá skutočnosti, že by orgány prokuratúry či OČTK v danej veci nekonali. OČTK však nie sú povinné vás, ako predsedu vlády SR, o svojom postupe v konkrétnej veci informovať,“ podotkol.

Žilinka sa vyjadril aj k apelom premiéra na začatie konania ex offo. „Musím len znovu upriamiť vašu pozornosť (rovnako aj ostatných účastníkov spomínanej tlačovej besedy) na zákonnú povinnosť štátnych orgánov bez meškania oznamovať OČTK skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin,“ doplnil. Nemôže tiež podľa vlastných slov súhlasiť s opakovanými atakmi na jeho osobu, a tým aj na orgány prokuratúry, ktoré sú založené na manipulácii. Myslí si, že pôsobením na emócie neprispievajú k ničomu inému ako k znižovaniu vážnosti prokuratúry v očiach verejnosti a jej viery v zákonnosť a spravodlivosť.

