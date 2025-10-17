Žilinka zasiahol: Posvieti si na dočasné zrušenie 15. septembra ako dňa pracovného pokoja!

BRATISLAVA - Generálny prokurátor Maroš Žilinka posúdi súlad prechodného ustanovenia zákona o štátnych sviatkoch, podľa ktorého sviatok Sedembolestnej Panny Márie v roku 2026 nie je dňom pracovného pokoja, s Ústavou SR a Základnou zmluvou medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Žilinka to uviedol na sociálnej sieti s poukazom na jeho ústavné oprávnenie podávať Ústavnému súdu SR návrh na začatie konania.
Dočasné zrušenie 15. septembra ako dňa pracovného pokoja je súčasťou balíka konsolidačných opatrení na budúci rok, ktoré schválil parlament a podpísal ho prezident SR Peter Pellegrini. „S poukazom na moje ústavné oprávnenie podávať Ústavnému súdu SR návrh na začatie konania, posúdim súlad prechodného ustanovenia zákona o štátnych sviatkoch, podľa ktorého sviatok Sedembolestnej Panny Márie v roku 2026 nie je dňom pracovného pokoja, s Ústavou SR a Základnou zmluvou medzi SR a Svätou stolicou,“ napísal Žilinka.
Vyjadrila aj Konferencia biskupov Slovenska
K prechodnému zrušeniu 15. septembra ako dňa pracovného pokoja sa vyjadrila aj Konferencia biskupov Slovenska (KBS) s tým, že o neprikázanom sviatku Sedembolestnej Panny Márie rozhodne Svätá stolica. „Pre vyjadrenie účasti cirkvi na zastabilizovaní financií sme zostali otvorení dialógu o neprikázanom sviatku Sedembolestnej Panny Márie, o ktorom rozhodne Svätý stolec. Uvedomujeme si, že hoci v prípade potvrdenia dočasnej výnimky z Vatikánskej zmluvy všetci bolestne pocítime stratu ďalšieho dňa pracovného pokoja v nasledujúcom roku, duchovný odkaz a ochrana Panny Márie Sedembolestnej, patrónky Slovenska, sa tým neoslabí,“ vyhlásila KBS.