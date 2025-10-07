Slovenský ZVRAT! Kaliňák oznámil na návšteve Ukrajiny veľký balík pomoci, TOTO všetko obsahuje!

KYJEV - Veľký deň pre slovenskú diplomaciu a obranný rezort. Slovensko sa napriek odmietavému postoju rozhodlo pomôcť Ukrajine cez ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SSD). Už 14. balík pomoci bude obsahovať viaceré dôležité prvky.
O pomoci Ukrajine zo slovenskej strany informovala agentúra Interfax a oficiálny kanál ukrajinského ministra obrany Denysa Šmyhala. Bolo to pritom len nedávno, čo verejným priestorom zo strany vládneho Smeru (a aj počas predvolebnej kampane) viackrát zaznelo "ani náboj na Ukrajinu" a podobné citácie.
Kaliňák oznámil balík pomoci s veľkou radosťou
Po mesiacoch odmietania však prišla zmena a samotný Kaliňák po boku ministra obrany Ukrajiny Denysa Šmyhala podpísali v Kyjeve dôležitý dokument 14. balíka pomoci Ukrajine. Bude obsahovať odmínovacie systémy a inžinierske vybavenie. "S veľkou radosťou oznamujem, že spolu s ministrom Šmyhalom sme práve podpísali memorandum o 14. balíku pomoci, ktorý predpokladá poskytnutie inžinierskej a protimínnej pomoci Slovenskom Ukrajine," citoval ukrajinský Interfax Kaliňáka.
Kaliňák dal jasne najavo, že Ukrajina tak získa systémy Božena a ďalšie vybavenie. Pôjde aj o stavebné stroje a zariadenia na lekársku evakuáciu. Minister obrany Kaliňák toto označil za rozšírenie už tak "dosť všestrannej obrannej spolupráce" krajín.
Priemyselné ťaženie Ukrajiny je podľa Kaliňáka pôsobivé
"Okrem toho sme trojnásobne zvýšili výrobu systémov nepriamej paľby. Som veľmi šťastný a rád, že tu vidím svojich vážených kolegov z Dánska a že sme práve dokončili spoločný projekt dodávky 16 plne automatických húfnic Zuzana," nechal sa počuť Kaliňák. "To, ako sa zlepšuje ukrajinský priemysel, je naozaj pôsobivé," zhodnotil.
🇺🇦🇸🇰 Ukraine will receive 5 Bozena demining vehicles and other equipment from Slovakia.— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) October 6, 2025
An agreement on the transfer of non-lethal equipment and machinery was signed with Slovakia’s Deputy Prime Minister and Minister of Defense, Robert Kaliňák.
Slovakia will provide Ukraine free… pic.twitter.com/gAbe9WIqSF