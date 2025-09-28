Nedeľa28. september 2025, meniny má Václav, zajtra Michal, Michael, Michaela

Naša protivzdušná obrana má nedostatky, tvrdí Kaliňák: Pripustil ruskú provokáciu, hovorí o protidronových efektoroch

Robert Kaliňák, ilustračné foto.
Robert Kaliňák, ilustračné foto. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Getty Images)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov
TASR

BRATISLAVA - Slovensko intenzívne pracuje na predstavení protidronových efektorov. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24 v súvislosti s posilnením protidronovej ochrany Slovenska. Za dôležité považuje nájsť čo najlacnejšiu verziu. Vyjadril sa aj k rokovaniu o budovaní takzvaného protidronového múru na východnej hranici Európskej únie.

Podľa Kaliňáka Slovensko síce disponuje systémami Mantis, no tie zatiaľ neplnia svoju úlohu tak, ako by mali. „Máme na našom území osem Mantisov. Problém je, že predchádzajúca vláda mala rada titulky novín, ale realizácia projektu je problém. To, čo prišlo s Mantisom, je veža, kanón a to je celé. Komunikácia s protivzdušnými systémami nefunguje,“ vyhlásil na Joj 24 a pripomenul, že tieto systémy boli umiestnené na základni v Prešove, kde podľa neho môžu plniť najlepšie svoju úlohu. Ministerstvo teraz podľa jeho slov hľadá cestu, ako ich prepojiť s ďalšími technológiami, aby boli skutočne použiteľné. „Keď si kúpite niečo, čo nekomunikuje so systémom, bude to ležať a nebude to vedieť vystreliť,“ uviedol.

Rakety na drony sú drahé

„Slovensko veľmi intenzívne pracuje na tom, aby sme mali možnosť predstaviť protidronové efektory, ktoré budú výrazne lacnejšie, pretože raketami zostreľovať drony nedáva zmysel, pretože je extréme drahý rozdiel medzi tým, čo môže dron spôsobiť, akú škodu, a čo znamená tá raketa. A preto sa hovorí o viacvrstvovej protivzdušnej ochrane,“ uviedol Kaliňák.

Minister priblížil, že na nedávnej videokonferencii k budovaniu protidronového múru sa pôvodne so Slovenskom nepočítalo, lebo nemá hranicu s Ruskom ani Bieloruskom. Napokon sa však podľa neho povedalo, že ochrana musí byť celistvá. „Aby sme mohli chrániť proti dronom aj ukrajinskú hranicu, lebo aj tam môže byť ohrozenie,“ doplnil.

archívne video

Tlačová konferencia podpredsedu vlády a ministra obrany SR Roberta Kaliňáka a predstavenie Národných obranných síl (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Kaliňák pripustil, že nedávne narušenia vzdušných priestorov krajíny NATO sú ruskou provokáciou. „Keď pošlete drony na územie Severoatlantickej aliancie, tak skúšate, ako sú schopní sa ubrániť. Predovšetkým tým však chcete naznačiť, že zabezpečte si zadné dvory a potom venujte všetko svoje úsilie napríklad Ukrajine,“ vyhlásil minister. Podľa jeho slov by sa mala NATO zamyslieť, ako bude reagovať, keď 

Slovensko získalo 2,3 miliardy eur na ochranu

Spomenul tiež, že Slovensko získalo 2,3 miliardy eur z programu SAFE, čo na rokovaní okrem iného tiež preberali. Avizoval aj prípravu grantovej schémy, vďaka ktorej by mali byť SR pridelené financie na protidronovú ochranu. Grant sa podľa neho ešte len bude spracúvať.

Minister sa dotkol i témy novely Ústavy SR, ktorá podľa neho bude ešte pre mnohé krajiny príkladnou cestou. Vyzdvihol, že sa v parlamente podarilo dať dokopy kompaktnú zostavu, ktorá bola schopná zmeniť ústavu. To podľa neho evidentne reprezentuje vôľu voličov. Pri posledných zmluvách Európskej únie je podľa neho väčšinou omnoho väčšia vôľa štátov v oblastiach školstva, zdravotníctva, kultúry či sociálnych otázok. Ako dôvod uviedol, že každá krajina má svoju historickú stopu a tradície.

Väzba Daniela Bombica je škandál

Vyjadril sa aj k väzbe Daniela Bombica, ktorý je obžalovaný z extrémistickej trestnej činnosti. „Jeho pobyt vo väzbe je jedným z najškandalóznejších od konca Hegerovej vlády,“ podotkol s tým, že vo väzbe nemá čo robiť. Nazdáva sa, že Špecializovaný trestný súd volá po tom, že pravdepodobne nemá čo robiť na scéne justície.

Na otázku, či by Smer-SD po voľbách vytvoril koalíciu s hnutím Republika, odpovedal, že nevylučujú žiadnu stranu. Rozhodujúci je podľa neho program, Smer-SD je otvorený rokovaniam. Hovoril aj k téme konsolidácie. Za podstatné v rezorte obrany považuje ciele síl.

Viac o téme: Robert KaliňákProtidronové efektory
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Robert Kaliňák
Kaliňák rokoval s krajinami Európskej únie o financovaní protidronovej ochrany: Veľké systémy nie sú efektívne
Domáce
Zvrat v európskych rokovaniach:
Zvrat v európskych rokovaniach: Brusel nás berie do partie! Slovensko prizvali do debaty o múre proti dronom
Domáce
Ilustračné foto
Európska komisia potvrdila, že Slovensko bude súčasťou rokovaní o „múre proti dronom“
Zahraničné
Podpredseda vlády a minister
Nikto nikoho nevylúčil, vyhlásil Kaliňák: O protidronovej ochrane sa len diskutuje
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Stretnutie premiéra Fica s maďarským premiérom Viktorom Orbánom na Moste Márie Valérie
Stretnutie premiéra Fica s maďarským premiérom Viktorom Orbánom na Moste Márie Valérie
Správy
V jablkovom sade vo Veľkých Revištiach sú s úrodou spokojní
V jablkovom sade vo Veľkých Revištiach sú s úrodou spokojní
Správy
Tréner AS Trenčín Ricardo Moniz po domácej prehre so Slovanom
Tréner AS Trenčín Ricardo Moniz po domácej prehre so Slovanom
Zoznam TV

Domáce správy

Rodina je zúfalá! Peter
Rodina je zúfalá! Peter (65) sa nevrátil z Nemecka, už druhý deň o ňom nič nevedia
Domáce
Na bezpečnosť bude v
Na bezpečnosť bude v Žiline pre futbal dohliadať viac policajtov
Domáce
Peter Pellegrini na oslavách
Prezident zdôraznil potrebu modernizácie a posilňovania ozbrojených síl
Domáce
Slováci, pozor! Za VYKUROVANIE hrozí domácnostiam POKUTA až 5000 eur: TOTO prísne zakázali
Slováci, pozor! Za VYKUROVANIE hrozí domácnostiam POKUTA až 5000 eur: TOTO prísne zakázali
Banská Bystrica

Zahraničné

Mrazivé VAROVANIE Zelenského: Putin
Mrazivé VAROVANIE Zelenského: Putin pripravuje útok na ďalšiu európsku krajinu! TOTO to má dokazovať
Zahraničné
Ilustračné foto
MIMORIADNY ONLINE Letecký poplach nad celou Ukrajinou: Poľsko reagovalo uzáverou neba
Zahraničné
Palestínska vlajka na proteste
Počet palestínskych obetí vojny v Pásme Gazy prekročil 66-tisíc
Zahraničné
Česká ministerka obrany Černochová
Česká ministerka obrany Černochová vyzvala Pellegriniho nezneužívať rétoriku o zlepšovaní vzťahov
Zahraničné

Prominenti

Líder Iné Kafe Vratko
Líder Iné Kafe Vratko Rohoň posiela jasný odkaz verejnosti: Takto to vidí on s pohlaviami!
Domáci prominenti
TRÁPENIE českej herečky (41):
TRÁPENIE českej herečky (41): Kvôli rakovine prišla o hlas... Znova sa učila rozprávať!
Domáci prominenti
Záhadné úmrtia celebrít Natalie Wood
ZÁHADNÁ SMRŤ krásnej herečky (†43): Našli ju MŔTVU na nafukovačke... Podozrivá výpoveď manžela!
Zahraniční prominenti
Broňa Gregušová a Mario
Už viac nie je TICHO: Gregušová priznala ROZVOD a teraz... Vyjadril sa Cimarro!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Mal byť holubicou, stal
Mal byť holubicou, stal sa sliepkou: Zvláštnejší kostol ste zaručene nevideli
dromedar.sk
Zábava alebo psychický teror?
Zábava alebo psychický teror? Mini zariadenie priviedlo ženu k slzám a ukončilo vzťah! Priateľ sa bráni, bol to len žart
Zaujímavosti
Hostia ostali v nemom
Hostia ostali v nemom úžase: To naozaj im dali zaplatiť aj za toto? Ďalší bizarný účet z reštaurácie rozvíril vášne
Zaujímavosti
Chirurg Neil Hopper si
ZVRÁTENÁ obsesia britského chirurga: Nohy si zničil suchým ľadom, potom úmyselne amputoval! Bonusom bol poistný podvod
Zaujímavosti

Dobré správy

Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk

Ekonomika

TOP 10 najpredávanejších áut všetkých čias: Máte niektorý z týchto modelov?
TOP 10 najpredávanejších áut všetkých čias: Máte niektorý z týchto modelov?
Otvorením obchvatu to nekončí: Jozef Ráž prezradil, čo všetko sa chystá pri Košiciach! (foto)
Otvorením obchvatu to nekončí: Jozef Ráž prezradil, čo všetko sa chystá pri Košiciach! (foto)
Prepočítajte to na eurá: Viete, koľko stáli bežné veci pred rokom 2009? (kvíz)
Prepočítajte to na eurá: Viete, koľko stáli bežné veci pred rokom 2009? (kvíz)
Odborári píšu Pellegrinimu ostrý list: Po schválení konsolidácie ho vyzývajú k vážnemu kroku!
Odborári píšu Pellegrinimu ostrý list: Po schválení konsolidácie ho vyzývajú k vážnemu kroku!

Šport

Prehrávali už 0:6, potom vstali z popola: Bundesliga zažila neskutočné gólové šialenstvo!
Prehrávali už 0:6, potom vstali z popola: Bundesliga zažila neskutočné gólové šialenstvo!
Bundesliga
Červená karta pre brankára belasých: Rozdiel triedy, náhradný brankár inkasoval dvakrát
Červená karta pre brankára belasých: Rozdiel triedy, náhradný brankár inkasoval dvakrát
MONACObet liga
FOTO Veľká novinka v živote Martina Fehérváryho: Dozvedel sa nádhernú správu
FOTO Veľká novinka v živote Martina Fehérváryho: Dozvedel sa nádhernú správu
NHL
VIDEO Slovan hlási veľké problémy: Trénera Weissa vytočila vec, ktorá sa nemôže stať
VIDEO Slovan hlási veľké problémy: Trénera Weissa vytočila vec, ktorá sa nemôže stať
Niké liga

Auto-moto

Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Doprava
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
Novinky
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
Novinky

Kariéra a motivácia

Vstávate na poslednú chvíľu? Týchto 7 ranných návykov zmení váš deň aj výkonnosť
Vstávate na poslednú chvíľu? Týchto 7 ranných návykov zmení váš deň aj výkonnosť
Motivácia a inšpirácia
Vyberte si z TOP 3 ponuky s platom až do 2 500 €: prinesú vám lepší plat, benefity a nové výzvy
Vyberte si z TOP 3 ponuky s platom až do 2 500 €: prinesú vám lepší plat, benefity a nové výzvy
Zaujímavé pracovné ponuky
Máte pocit, že vás v práci nikto nechápe?
Máte pocit, že vás v práci nikto nechápe?
Vzťahy na pracovisku
Toto je dôvod, prečo väčšina ľudí nečíta knihy. A ako to zmeniť aj s minimom času?
Toto je dôvod, prečo väčšina ľudí nečíta knihy. A ako to zmeniť aj s minimom času?
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Žerbo rezy: Zákusok, ktorý nesklame ani víkendových maškrtníkov
Žerbo rezy: Zákusok, ktorý nesklame ani víkendových maškrtníkov
Výber receptov
Domáca vegeta: Zdravšia verzia priamo z vašej kuchyne
Domáca vegeta: Zdravšia verzia priamo z vašej kuchyne
Rady a tipy

Technológie

Nová AI od Microsoftu preskenuje každý obrázok či fotografie v tvojom počítači. Takto to bude fungovať
Nová AI od Microsoftu preskenuje každý obrázok či fotografie v tvojom počítači. Takto to bude fungovať
Windows
„Už sa nemôžem dočkať, kedy budem mať Android OS pre PC,“ hovorí CEO Qualcommu: Google chystá niečo veľké
„Už sa nemôžem dočkať, kedy budem mať Android OS pre PC,“ hovorí CEO Qualcommu: Google chystá niečo veľké
Android
Pred 74-tisíc rokmi sopečná erupcia zdevastovala povrch Zeme: Výskumníci nedokážu pochopiť, ako dokázali naši predkovia prežiť
Pred 74-tisíc rokmi sopečná erupcia zdevastovala povrch Zeme: Výskumníci nedokážu pochopiť, ako dokázali naši predkovia prežiť
Veda a výskum
Táto neznáma funkcia v Samsung telefóne dokáže hackera zastaviť ešte predtým, než útok začne. Väčšina ľudí o nej ani netuší
Táto neznáma funkcia v Samsung telefóne dokáže hackera zastaviť ešte predtým, než útok začne. Väčšina ľudí o nej ani netuší
Bezpečnosť

Bývanie

Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiaria interiér a prežijú skoro všetko
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiaria interiér a prežijú skoro všetko

Pre kutilov

Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Stavebný materiál
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Recepty
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Život v tieni budúceho kráľa Georga, aká bude úloha princa Louisa v kráľovskej rodine?: Experti odhadujú jeho budúcnosť
Zahraničné celebrity
Život v tieni budúceho kráľa Georga, aká bude úloha princa Louisa v kráľovskej rodine?: Experti odhadujú jeho budúcnosť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Rodina je zúfalá! Peter
Domáce
Rodina je zúfalá! Peter (65) sa nevrátil domov z Nemecka, už druhý deň o ňom nič nevedia
Mrazivé VAROVANIE Zelenského: Putin
Zahraničné
Mrazivé VAROVANIE Zelenského: Putin pripravuje útok na ďalšiu európsku krajinu! TOTO to má dokazovať
Matúš Šutaj Eštok
Domáce
Neviem, či hovorí Matovič alebo Danko! Šutaj Eštok reaguje na spor Pellegriniho a šéfa SNS, posiela mu odkaz
Robert Kaliňák, ilustračné foto.
Domáce
Naša protivzdušná obrana má nedostatky, tvrdí Kaliňák: Pripustil ruskú provokáciu, hovorí o protidronových efektoroch

Ďalšie zo Zoznamu