Naša protivzdušná obrana má nedostatky, tvrdí Kaliňák: Pripustil ruskú provokáciu, hovorí o protidronových efektoroch

BRATISLAVA - Slovensko intenzívne pracuje na predstavení protidronových efektorov. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24 v súvislosti s posilnením protidronovej ochrany Slovenska. Za dôležité považuje nájsť čo najlacnejšiu verziu. Vyjadril sa aj k rokovaniu o budovaní takzvaného protidronového múru na východnej hranici Európskej únie.
Podľa Kaliňáka Slovensko síce disponuje systémami Mantis, no tie zatiaľ neplnia svoju úlohu tak, ako by mali. „Máme na našom území osem Mantisov. Problém je, že predchádzajúca vláda mala rada titulky novín, ale realizácia projektu je problém. To, čo prišlo s Mantisom, je veža, kanón a to je celé. Komunikácia s protivzdušnými systémami nefunguje,“ vyhlásil na Joj 24 a pripomenul, že tieto systémy boli umiestnené na základni v Prešove, kde podľa neho môžu plniť najlepšie svoju úlohu. Ministerstvo teraz podľa jeho slov hľadá cestu, ako ich prepojiť s ďalšími technológiami, aby boli skutočne použiteľné. „Keď si kúpite niečo, čo nekomunikuje so systémom, bude to ležať a nebude to vedieť vystreliť,“ uviedol.
Rakety na drony sú drahé
„Slovensko veľmi intenzívne pracuje na tom, aby sme mali možnosť predstaviť protidronové efektory, ktoré budú výrazne lacnejšie, pretože raketami zostreľovať drony nedáva zmysel, pretože je extréme drahý rozdiel medzi tým, čo môže dron spôsobiť, akú škodu, a čo znamená tá raketa. A preto sa hovorí o viacvrstvovej protivzdušnej ochrane,“ uviedol Kaliňák.
Minister priblížil, že na nedávnej videokonferencii k budovaniu protidronového múru sa pôvodne so Slovenskom nepočítalo, lebo nemá hranicu s Ruskom ani Bieloruskom. Napokon sa však podľa neho povedalo, že ochrana musí byť celistvá. „Aby sme mohli chrániť proti dronom aj ukrajinskú hranicu, lebo aj tam môže byť ohrozenie,“ doplnil.
archívne video
Kaliňák pripustil, že nedávne narušenia vzdušných priestorov krajíny NATO sú ruskou provokáciou. „Keď pošlete drony na územie Severoatlantickej aliancie, tak skúšate, ako sú schopní sa ubrániť. Predovšetkým tým však chcete naznačiť, že zabezpečte si zadné dvory a potom venujte všetko svoje úsilie napríklad Ukrajine,“ vyhlásil minister. Podľa jeho slov by sa mala NATO zamyslieť, ako bude reagovať, keď
Slovensko získalo 2,3 miliardy eur na ochranu
Spomenul tiež, že Slovensko získalo 2,3 miliardy eur z programu SAFE, čo na rokovaní okrem iného tiež preberali. Avizoval aj prípravu grantovej schémy, vďaka ktorej by mali byť SR pridelené financie na protidronovú ochranu. Grant sa podľa neho ešte len bude spracúvať.
Minister sa dotkol i témy novely Ústavy SR, ktorá podľa neho bude ešte pre mnohé krajiny príkladnou cestou. Vyzdvihol, že sa v parlamente podarilo dať dokopy kompaktnú zostavu, ktorá bola schopná zmeniť ústavu. To podľa neho evidentne reprezentuje vôľu voličov. Pri posledných zmluvách Európskej únie je podľa neho väčšinou omnoho väčšia vôľa štátov v oblastiach školstva, zdravotníctva, kultúry či sociálnych otázok. Ako dôvod uviedol, že každá krajina má svoju historickú stopu a tradície.
Väzba Daniela Bombica je škandál
Vyjadril sa aj k väzbe Daniela Bombica, ktorý je obžalovaný z extrémistickej trestnej činnosti. „Jeho pobyt vo väzbe je jedným z najškandalóznejších od konca Hegerovej vlády,“ podotkol s tým, že vo väzbe nemá čo robiť. Nazdáva sa, že Špecializovaný trestný súd volá po tom, že pravdepodobne nemá čo robiť na scéne justície.
Na otázku, či by Smer-SD po voľbách vytvoril koalíciu s hnutím Republika, odpovedal, že nevylučujú žiadnu stranu. Rozhodujúci je podľa neho program, Smer-SD je otvorený rokovaniam. Hovoril aj k téme konsolidácie. Za podstatné v rezorte obrany považuje ciele síl.