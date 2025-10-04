Meteorológovia varujú: Príde silný vietor, možná je i víchrica

null (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Vo vysokohorských polohách sa v sobotu večer i počas noci na nedeľu (5. 10.) môže objaviť silný vietor s parametrami víchrice. Vo vydanej výstrahe o silnom vetre na horách severného a stredného Slovenska o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Výstraha platí od 20.00 h do nedele 7.00 h. „Na horách nad pásmom lesa sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 - 135 km/h, resp. priemernú rýchlosť 70 - 85 km/h,“ spresnili meteorológovia vo vydanej výstrahe. Vystríhajú zároveň pred nebezpečenstvom silného vetra pri turistických a vysokohorských aktivitách.
