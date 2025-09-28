Nedeľa28. september 2025, meniny má Václav, zajtra Michal, Michael, Michaela

Severovýchod Karibiku ohrozuje hurikán 5. kategórie: Vietor dosahuje 260 km/h

Hurikán Humberto
Hurikán Humberto (Zdroj: X)
TASR

WASHINGTON - Humberto v sobotu zosilnel na hurikán piatej kategórie s maximálnou rýchlosťou vetra 260 kilometrov za hodinu, uviedla správa amerického Národného centra pre hurikány (NHC). Hurikán sa nachádzal približne 560 kilometrov severovýchodne od severných Záveterných ostrovov a pohyboval sa smerom na západ rýchlosťou 17 kilometrov za hodinu. Informuje agentúra AP.

Humberto by mohol cez víkend vytvoriť život ohrozujúce vlny a prúdy na severe Záveterných ostrovov, Panenských ostrovoch, v Portoriku a na Bermudách, uviedli meteorológovia. Podľa NHC zostane hurikánom piatej kategórie aj počas niekoľkých nadchádzajúcich dní.

Národný meteorologický úrad v Portoriku už vydal varovanie pre malé plavidlá a vyzval ľudí, aby zostali na súši. Očakáva sa, že vlny spôsobené hurikánom by mohli v Atlantiku dosiahnuť výšku približne dva metre. Úrad zároveň odporučil, aby osoby na plážach sledovali systém varovných vlajok pre riziko silných prúdov.

