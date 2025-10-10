Meteorológovia varujú pred silnejším vetrom na horách: Výstraha platí naďalej pre viaceré okresy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na severnom a strednom Slovensku treba aj naďalej počítať so silnejším vetrom na horách. Pre viaceré lokality platia do soboty (11. 10.) rána výstrahy prvého či druhého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
Výstraha druhého stupňa sa týka okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. V daných lokalitách sa miestami očakáva na horách v polohách nad asi 1800 metrov silná víchrica.
(Zdroj: shmu.sk)
Veternejšie môže byť aj na horách v okresoch Dolný Kubín, Martin, Námestovo a Žilina. Platí tam výstraha prvého stupňa.