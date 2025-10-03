Juraj Blanár rokoval v Lotyšsku o vzťahoch i spolupráci v euroatlantickom priestore

BRATISLAVA – Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) dnes absolvoval bilaterálne rokovanie s ministerkou zahraničných vecí Lotyšska Baibou Bražeovou. Hlavnými témami boli prehĺbenie slovensko-lotyšského dialógu, možnosti rozšírenia hospodárskej spolupráce a výmena názorov na aktuálne výzvy v európskej a zahraničnej politike. Informoval o tom komunikačný odbor MZVEZ.
Lotyšsko označil Blanár za spoľahlivého partnera pre Slovensko v rámci EÚ i NATO a dodal, že obe krajiny sú plne začlenené do ekonomických štruktúr EÚ vrátane eurozóny a schengenského priestoru.Jednou z hlavných oblastí rokovania bola otázka obrany, v ktorej obe strany potvrdili spoločný postoj k potrebe systematicky budovať jednotnú bezpečnostnú politiku Európskej únie a posilňovať praktickú spoluprácu v tejto oblasti.„Ochranu východnej hranice vnímame nielen ako našu zodpovednosť, ale zároveň ako našu spoločnú prioritu. S Lotyšskom nás tiež spája rovnaký pohľad na potrebu udržať jednotu a solidaritu v rámci euroatlantického priestoru,“ uviedol Blanár.
archívne video
V hospodárskej oblasti partneri poukázali na rastúci potenciál spolupráce, pričom Blanár prisľúbil podporu lotyšským investorom, ktorí majú na SR záujem investovať.Šéf slovenskej diplomacie zároveň zablahoželal Lotyšsku k úspešnej kandidatúre na nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na obdobie rokov 2026 – 2027.
Otázky rokovania sa týkali aj viacročného finančného rámca, rozširovania EÚ, ako aj diskusie o vývoji situácie na Ukrajine so zreteľom na energetickú bezpečnosť. Zhodu našli ministri rovnako v otázke nelegálnej migrácie, kde spoločne potvrdili záujem o intenzívnejšiu spoluprácu pri posilňovaní agentúry Frontex a ochrany vonkajších hraníc schengenského priestoru spolu s presadzovaním dôslednej návratovej politiky a tiež aktívneho predchádzania migrácii v tretích krajinách.
Súčasťou programu šéfa slovenskej diplomacie bolo aj spoločné vzdanie úcty padlým vojakom bojujúcim za nezávislosť Lotyšska položením kvetov k Pamätníku slobody z roku 1935 a tiež návšteva Múzea okupácie Lotyšska, ktoré dokumentuje zložitú históriu Lotyšska v 20. storočí.V rámci oficiálnej návštevy Lotyšska navštívil Blanár tiež slovenský kontingent pôsobiaci v Mnohonárodnej bojovej brigáde NATO vo vojenskom výcvikovom priestore v Adaži.