Blanár rokoval s partnermi z Ruska a Ghany o vzájomnej spolupráci

NEW YORK - Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár absolvoval v utorok a v stredu na okraj 80. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) sériu bilaterálnych rokovaní s ministerskými partnermi z Ghany a Ruska. Boli zamerané na posilnenie politického dialógu, bilaterálnej spolupráce a výmenu názorov na aktuálne globálne výzvy. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Blanár nadviazal na Ficovo rokovanie s Putinom
Stretnutie Blanára a Sergeja Lavrova nadviazalo na nedávne rokovanie predsedu vlády SR Roberta Fica s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Číne.
Diskutovali aj o aktuálnej situácii na Ukrajine. „Slovensko je presvedčené, že konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie a skutočnosť, že trvá už tri a pol roka, len potvrdzuje neúčinnosť vojenského prístupu. Jedinou cestou je diplomatický dialóg, ktorý musí byť založený na rešpekte medzinárodného práva, pragmatizme a ochote rokovať, a preto podporujeme zvýšenie dynamiky v mierových rokovaniach oboch strán konfliktu,“ zdôraznil Blanár s tým, že partneri spoločne ocenili mierovú iniciatívu a diplomatické úsilie amerického prezidenta Donalda Trumpa.
archívne video
Kritika narušenia vzdušného priestoru NATO
Šéf slovenskej diplomacie tiež otvoril otázku narušenia vzdušného priestoru krajín NATO a označil to za neakceptovateľné. Na to Lavrov reagoval, že v prípade Poľska boli ponúkané bilaterálne konzultácie, čo Varšava nevyužila.
Dôležitou témou bola energetická stabilita Slovenska, ktorá je podľa Blanára strategickou prioritou. „Oceňujeme napĺňanie dohôd pri dlhodobých dodávkach ruských surovín, ako je plyn a ropa, ktoré sú kľúčové pre našu ekonomiku a každodenný život našich občanov,” informoval minister.
Stretnutie potvrdilo záujem Slovenska o udržiavanie otvorených komunikačných kanálov. „Dialóg je potrebný so všetkými partnermi, aj s tými, s ktorými sa naše názory nemusia vždy vo všetkom zhodovať. Pretože práve dialóg zostáva kľúčovým nástrojom diplomacie,“ dodal minister zahraničných vecí SR.
Rokovanie s Ghanou o politickom a ekonomickom partnerstve
So šéfom diplomacie Ghany Samuelom Okudzeto Ablakwaom hovoril Blanár o zintenzívnení vzájomného politického dialógu, ako aj ekonomickej spolupráce s možnosťou uzatvorenia komplexného partnerstva. „Slovensko má záujem a realizuje kroky k prehĺbeniu vzťahov s globálnym Juhom. Otvárame nové veľvyslanectvá v Alžírsku, Etiópii či Tanzánii a chceme intenzívne spolupracovať aj s Ghanou ako s veľmi dôležitou západoafrickou krajinou s globálnym vplyvom, aby sme spoločne vytvorili pravidelný politický a ekonomický dialóg, a tým posilnili aj obchodné aktivity,” uviedol slovenský minister.
Potenciál rozvoja je možný najmä v oblasti automobilového a elektrotechnického priemyslu. K ďalšiemu posilneniu slovensko-ghanských bilaterálnych vzťahov prispeje podľa Blanára nový honorárny konzulát SR v Akkre, ktorý Slovensko otvorilo v marci. Partneri prediskutovali aj možnosť návštevy na vysokej úrovni. Blanár tiež požiadal ghanskú stranu o podporu kandidatúry SR na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 – 2029.