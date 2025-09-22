Vonkajšie hranice Schengenu čaká zmena: Zavádza sa nový systém kontrol

BRATISLAVA - Systém vstup/výstup (EES) spustia na väčšine vonkajších hraníc Schengenského priestoru 12. októbra. Do prevádzky bude postupne nabiehať do 10. apríla 2026. Nový systém pasových kontrol postupne nahradí klasické „pečiatkovanie“ pri prechode hranicami. Týka sa občanov tretích krajín, od ktorých bude zároveň zbierať biometrické údaje. Ministerstvo vnútra (MV) si od zavedenia systému sľubuje efektívnejšie hraničné kontroly aj bezpečnejšiu Európu. V pondelok o tom informoval tlačový odbor rezortu vnútra.
„Systém vstup/výstup bude v európskych krajinách postupne uvedený do prevádzky, pričom bude spúšťaný buď v plnej miere, alebo vo fázach, pre ktoré sú stanovené minimálne požiadavky. Uvádzanie systému vstup/výstup do prevádzky bude teda vykonané naprieč Európou rôznym spôsobom vrátane snímania biometrických údajov (prvých 60 dní nie je povinné),“ uviedol rezort. V tejto súvislosti upozornil, že cestujúci, na ktorých sa systém vzťahuje, sa tak môžu na rôznych hraničných priechodoch stretnúť s rôznymi podmienkami.
Ako rezort podotkol, EES sa bude v plnej prevádzke vzťahovať na občanov tretích krajín s vízom alebo v rámci bezvízového styku. Kompletný zoznam výnimiek zverejnila na svojom webe Európska únia.