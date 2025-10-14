Žaloby a trestné oznámenia: Hlas a Migaľ na seba TVRDO narazia, politológovia za tým vidia agresívny marketing!

BRATISLAVA - Už aj laik musí vidieť, že medzi ministrom Samuelom Migaľom z ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) a Hlasom-SD to poriadne vrie. Koaličná strana to už nevydržala a šéf parlamentu spomína trestné oznámenie. Čo na to hovoria politológovia?
archívne video
Všetko pramení z toho, že Migaľ začal útočiť na svojho predchodcu na rezorte MIRRI - dnešného šéfa parlamentu Richarda Rašiho. Migaľ sa nechal počuť, že počas pôsobenia jeho predchodcu na ministerstve sa "kradlo ako po nebohom". Ten sa neskôr začal vyhraňovať aj voči predstaviteľom Hlasu, na ktorých s kolegom Radomírom Šalitrošom chystajú žalobu na Matúša Šutaja Eštoka za to, že pred vylúčením z Hlasu nazvali vydieračmi.
Napätie vo vládnej koalícii: Migaľ hovorí o kradnutí na ministerstve! Raši hrozí trestným oznámením
Ospravedlnenie alebo trestné oznámenie
Jeho slová si už len tak nenechal predseda parlamentu Raši a ohradil sa. "Dôrazne sa ohradzujem voči dnešným lživým a zavádzajúcim tvrdeniam ministra Migaľa. Počas môjho pôsobenia na MIRRI SR žiadne škandály neboli. Všetky procesy prebiehali transparentne a v súlade so zákonom," napísal Raši a dodal, že avizuje trestné oznámenie na Migaľa, ak sa neospravedlní za svoj výrok.
Ide o pomstu, mieni politológ
Reakciu na tento konflikt poskytol politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner. "Je to pomsta Migaľa za vylúčenie zo strany Hlas a útok na voličov Hlasu, lebo ich chce jeho pôvodnej strane prebrať. Je to veľmi agresívny politický marketing v zmysle "všetko proti Hlasu". Hlas a jeho predstavitelia sa musia prirodzene brániť, nenechajú na seba kydať bez reakcie. Raši len vracia úder," napísal pre Topky Cirner.
Podľa Cirnera tu na konci dňa nie je žiadny víťaz konfliktu. A to ani v prípade, že by sa obidve stretli na súde. "Je to zvyšovanie napätia a konfliktov v rámci vládnej koalície, čo celkovo vláde neprospieva," zhodnotil.
Sľub či zahmlievanie o novej strane?
V kuloároch sa navyše začalo hovoriť o tom, že Migaľ by mohol slovami o možnom zakladaní strany len naoko operovať a v skutočnosti nezaloží nič. Aj k tomuto mal politológ čo povedať. Slangovo vzdelaní ľudia tento čin často nazývajú aj trolling, ktorý v politike nie je ničím novým. "Keď už troll, tak Ficov troll, lebo čo Fico nemôže povedať otvorene o prezidentovi alebo koaličnom partnerovi Hlase, to povie Migaľ. Migaľ je fakticky nominantom Smeru vo vláde, i keď Fico tvrdí, že ho bude krotiť, zdá sa, že mu takáto rétorika od Migaľa vyhovuje," prezradil Cirner.
Keď už je reč o budúcej politickej strane Migaľa, na stole je tiež otázka, či sa za dva roky podarí o nej urobiť také povedomie, že by mala nad 5 percent. "Možné je všetko, ale tá pravdepodobnosť je veľmi nízka. Viem si ho skôr predstaviť ako prílepok na kandidátke inej strany. Možno keby sa vrátila strana Nory Mojsejovej slobodného slova, lebo na takej úrovni sa pán minister pohybuje," zaglosoval si v závere Cirner.
Na súde sa nestretnú, verí Štefančík
"Predpokladám, že to na súde neskončí. V politike sme pravidelne svedkami podobných výmen názorov, takže na začiatku sú silné reči, ale v konečnom dôsledku to robia spravidla pre voličov, aby ich niečím zaujali," zareagoval na otázky Topiek druhý politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík.
Na druhú stranu, Štefančík si nemyslí, že by týmto konkrétnym sporom Migaľ zobral percentá Hlasu. "Tam ťahá percentá nadol samotná spolupráca so Smerom. V konečnom dôsledku ako aj SNS a iné strany pred nimi," nazdáva sa Štefančík.
Novou stranu vodu nenamúti, no môže prilákať pozornosť
Minister Migaľ sa podľa neho snaží za každú cenu niečím zaujať. "Keďže nemá zatiaľ nejaké hmatateľné a viditeľné výsledky, robí to takýmto spôsobom. Nie je prvý ani posledný," pokračuje. Podľa jeho názoru Migaľ skôr založí stranu, aby nazbieral aspoň jedno percento a potom bude rokovať o predvolebnej spolupráci s inými subjektmi. "Je minister, viaže sa na neho pozornosť, aj keď často iba takýmto spôsobom, takže má predpoklady, aby získal niekoľko tisíc preferenčných hlasov. A to sa stranám na hranici zvolenia do parlamentu môže hodiť. Takže minister Migaľ svojou prácou veľa vody nenamúti, ale kritikou iných politikov, vrátane prezidenta, by sa mu mohlo podariť zostať aspoň sem tam v centre pozornosti," očakáva Štefančík.