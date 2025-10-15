Kotlár má PROBLÉM! Jeho výroky o kukurici rieši polícia, začala trestné stíhanie

BRATISLAVA - Polícia začala trestné stíhanie vo veci šírenia poplašnej správy proti splnomocnencovi vlády Petrovi Kotlárovi. Podľa SaS, ktorá v marci podala trestné oznámenie, ide o dôkaz, že tlak verejnosti má zmysel a že aj v tomto systéme existujú čestní vyšetrovatelia a prokurátori, ktorí konajú v záujme ochrany zdravia a pravdy. Predstavitelia SaS to uviedli na tlačovej konferencii.
„Náš tlak mal opäť zmysel. Potvrdzuje sa, že sa oplatí bojovať proti skorumpovanej vláde, ktorá sa snaží prekryť zdražovanie a ekonomický kolaps Slovenska témami ako je strašenie a konšpirovanie Petra Kotlára. Nemohli sme sa ďalej pozerať na to, ako sa tu spochybňuje veda a vedecké autority,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.
VIDEO
„17. marca sme podali trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy. Ako nás včera informovala krajská polícia v Bratislave – voči Petrovi Kotlárovi bolo začaté trestné stíhanie. Je to ďalší úspech SaS a dôkaz, že tlak na pravdu funguje,“ doplnil Gröhling.
Tímlíder SaS pre zdravotníctvo Tomáš Szalay potvrdil, že vyšetrovanie sa začalo a polícia koná. „Nahliadol som do spisu, aby som videl, ako prípad prebieha. Mal som možnosť vidieť zhromaždený dôkazový materiál a môžem potvrdiť, že Peter Kotlár bol predvolaný a vypovedal pred vyšetrovateľom. Z toho, čo som videl, mám dôveru, že existuje úprimný záujem tento prípad objektívne vyšetriť,“ uviedol Szalay, podľa ktorého Kotlár dlhodobo šíri dezinformácie a spochybňuje očkovanie, čím ohrozuje verejné zdravie.
„Nie je to tak dávno, čo na COVID-19 zomrelo 30-tisíc ľudí. Kotlár svojimi výrokmi prispieva k tomu, že ľudia strácajú dôveru v medicínu. Vyzývam vládu, aby ho okamžite odvolala z funkcie. Slovensko si nemôže dovoliť mať v štátnej funkcii človeka, ktorý šíri bludy,“ dodal Szalay.
Poslankyňa Jana Bittó Cigániková upozornila, že aj samotné zistenia z vyšetrovania potvrdzujú, že obvinenia, ktoré Peter Kotlár šíril, boli nepravdivé. „Máme v rukách oficiálne dokumenty, z ktorých jasne vyplýva, že všetky jeho tvrdenia o údajnom manipulovaní so zdravotníckymi dátami boli postavené na vode. Kotlár sám priznal, že nemal žiaden prístup k žiadnym zdravotníckym databázam. Všetko, čo zverejňoval, bola len jeho osobná fabulácia,“ uviedla Bittó Cigániková, podľa kej zneužil svoje postavenie, šíril paniku a hovoril o genetickom manipulovaní ľudí. Považuje to za útok na celú spoločnosť, najmä na medicínu a vedu. „Chcem poprosiť ľudí – verte vede, faktom a dôkazom. Očkovanie zachraňuje životy a chráni nás všetkých. Nenechajme sa klamať politikmi, ktorí stavajú svoju kariéru na dezinformáciách,“ zdôraznila Bittó Cigániková.
Podpredsedníčka SaS Mária Kolíková považuje začatie trestného stíhania za dôležitý signál, že v systéme ešte existujú čestní ľudia. „To, že orgány činné v trestnom konaní začali stíhanie vo veci šírenia poplašnej správy, je kľúčový signál pre spoločnosť. Znamená to, že aj napriek tlaku moci tu máme vyšetrovateľov a prokurátorov, ktorí chránia zdravie občanov,“ uviedla Kolíková.
Zároveň upozornila, že vláda Roberta Fica robí všetko preto, aby si udržala moc – aj za cenu tolerovania klamstiev. „Vláda dovoľuje Petrovi Kotlárovi šíriť bludy, lebo jej to vyhovuje. My však musíme vyslať ľuďom jasný signál – je potrebné veriť faktom, podporovať očkovanie a odmietať konšpirácie. Naša práca má zmysel, pretože chránime zdravie a bezpečnosť občanov,“ zdôraznila Kolíková. „Peter Kotlár je symbolom úpadku pravdy a dôvery v medicínu – tak ako Pavol Gašpar je symbolom úpadku v oblasti bezpečnosti. Preto pripomínam aj náš pochod 21. októbra o 17:00 na Námestí SNP, kde spoločne ukážeme, že Slovensko sa nedá zastrašiť ani oklamať,“ uzavrela Kolíková.
Kotlár bol v reakcii na začatie trestného stíhania zo strany polície za jeho výroky, v ktorých okrem iného zaočkovaných ľudí prirovnal ku geneticky modifikovanej kukurici, veľmi stručný. „Stojím si za všetkým, čo som povedal,“ vyjadril sa Kotlár pre ta3.
"Výsledky analýzy všetkých analyzovaných šarží dokázali, že v každej jednej ampule sa nachádza enormne vysoké množstvo DNA vektoru, ktorý kóduje kazetu pre syntézu S proteínu, ak nie aj iné proteíny," uviedol v marci Kotlár. Genetická informácia obsiahnutá vo vakcínach podľa jeho slov je schopná integrovať sa do ľudskej jadrovej DNA. "Následne sa takýto ľudský organizmus stáva, nebojím sa povedať, oficiálne geneticky modifikovaným organizmom," dodal s tým, že môže ísť o trvalý jav, ktorý môže spôsobiť napríklad vznik nádorových ochorení.
archívne video