Taraba spúšťa druhé kolečko dekarbonizácie priemyslu: Suma 150 miliónov vyrazí dych a veľa zmodernizuje

BRATISLAVA - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba ohlásil spustenie druhej výzvy za 150 miliónov eur na dekarbonizáciu priemyslu, ktorá umožní priemyselným podnikom investovať do najmodernejších technológií, zvýšiť energetickú efektívnosť, zlepšiť konkurencieschopnosť, zároveň zníži ich náklady na emisné kvóty vďaka zníženiu vyprodukovaných emisií skleníkových plynov a pomôže skutočnej ochrane životného prostredia.
Výzva je financovaná z Modernizačného fondu. "Smerujeme ďalšie desiatky miliónov eur z európskych zdrojov, nie štátneho rozpočtu, do modernizácie a zvyšovania konkurencieschopnosti priemyslu. A to v období, keď jedna fabrika za druhou utlmuje investície a ohrozené sú pracovné miesta. Chceme efektívne využiť každé jedno euro na skutočnú pomoc priemyslu aj ochranu životného prostredia. Práve táto výzva je vítaným stimulom pre slovenský priemysel a ekonomiku," podčiarkol podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.
Získať dotáciu môžu priemyselné podniky spadajúce pod Európsky systém obchodovania s emisiami (EU ETS), do ktorého spadá 90 percent všetkých emisií z priemyslu. Minimálna ani maximálna výška poskytnutých finančných prostriedkov v rámci jednej žiadosti pritom nie sú stanovené.
Najdôležitejším výberovým kritériom bude najnižšia suma žiadaného príspevku za ušetrenú tonu emisií a absolútne zníženie emisií. Rovnako je podmienkou zníženie emisií z prevádzky podniku aspoň o 10 000 ton ekvivalentu CO2 v porovnaní s referenčným obdobím.
V tomto prípade ide o priemer z posledných 5 overených ročných správ o emisiách skleníkových plynov, s možnosťou vylúčiť jeden nereprezentatívny rok. Oprávnenými nákladmi budú iba investičné náklady priamo spojené s realizáciou projektu a vynaložené po podaní žiadosti o poskytnutie prostriedkov. "Celá výzva je koncipovaná tak, že kto zaručí najväčšie zníženie emisií za čo najmenšiu sumu podpory, ten bude mať najväčšiu šancu na finančnú podporu," objasnil šéf envirorezortu.
Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Modernizačného fondu je dostupné na tomto webovom sídle.