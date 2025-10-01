Parlament rieši zákaz energetických nápojov: Szalay vysmial Ferenčáka, tú dôvodovú správu písal ChatGPT?

BRATISLAVA - V pléne parlamentu bolo začiatkom októbra opäť horúco. Dôvodom je predkladaná novela zákona k zákazu energetických nápojov pre mladistvých. Prichádza s ňou hlasák Ján Ferenčák, ktorého však vysmial jeho kolega a lekár Tomáš Szalay z SaS.
V pléne sa krátko po pol desiatej doobeda rozbehla debata k predmetnému zákonu. Ten za rečníckym pultom odôvodňoval samotný Ferenčák, no už počas jeho prejavu samotný Szalay zo Slobody a Solidarity len krútil hlavou. "Ide o to, aby deti neboli vystavené účinku nadmerného užívania látok, ktoré spôsobujú problémy pri ich vývine a vývoji," uviedol Ferenčák.
Máme výsledky štúdií, mával dôvodovou správou Ferenčák
"Absolvoval som množstvo stretnutí na úrovní ministerstiev. Pri príprave zákona boli účastní ministerstvo školstva, po ich schválení v prvom čítaní som bol na rokovaní s ministerstvom zdravotníctva a pôdohospodárstva. Zároveň záštitu prevzal nad zákonom prevzalo ministerstvo hospodárstva, konkrétne v podobe štátneho tajomníka Vladimíra Šimoňáka," prispel dôvetkom Ferenčák. Ten prešiel k čítaniu ďalších riadkov z novely.
"Ciele sú zdravotné riziká. Takisto aj negatívne účinky na mladistvých, kde na základe reálnych štúdií je preukázaný nielen negatívny vplyv na ich sústredenie a vývin, ale aj na poruchy, ktoré vzniknú nadmerným užívaním týchto nápojov," vyhlásil Ferenčák. Podľa neho sa zákon bude vzťahovať na všetky nápoje s obsahom kofeínu nad 150 miligramov na liter, bez výnimiek. Predaj by sa mal obmedziť na školách a všetkých dotknutých školských zariadeniach.
Kto písal dôvodovku? ChatGPT? Vysmial kolegu Szalay
Krátko po Ferenčákovi si vystúpenie za pultíkom vyžiadal poslanec z klubu SaS a lekár Tomáš Szalay, ktorý sa nestačil čudovať. "Ja pánu predkladateľovi (Ferenčák, pozn. red.) rozumiem, rozumiem, že sme všetci nervózni z toho, že naše deti sú podráždené, nespavé ... a hľadáme vinníka. Ale tych vinníkov je omnoho viac ako len energetické nápoje - televízor, počítač, tablet, mobil, cukor a tak ďalej" vymenoval Szalay. Ten sa potom zhostil kritiky dôvodovej správy k novele.
"To, čo mi prekáža v tejto celej debate je fakt, že vaše odôvodnenia, pán Ferenčák, ktoré ste napísali do dôvodovej správy, sú odfláknuté. Ja mám podozrenie, že dôvodovú správu písal ChatGPT (nástroj umelej inteligencie na kreovanie textu, pozn. red.) a nie vy," obvinil Szalay Ferenčáka.
Halucinácie umelej inteligencie
Dôvodová správa je podľa Szalaya plná "halucinácií". "Presne takých, aké robí ChatGPT, keď mu dáte nejakú úlohu a on vám urobí nejaké linky na nejaké štúdie. Vy si ich otvoríte a na prvý pohľad sa javí, že tá štúdia s tým súvisí, ale súvisí s tým možno len nadpis a pár kľúčových slov. Ja som si dal tú prácu, že som si pozrel všetky štúdie, na ktoré sa vo svojej dôvodovej správe odvolávate a ani jedna z nich netvrdí to, čo tvrdíte vy v tej dôvodovej správe," pokračoval Szalay.
"Návrh zákazu vyplýva na prvý pohľad chrumkavo. Idete s tým "niečo robiť", ale problém je, že s tou problematikou neurobíme nič. A to preto, lebo ani len nemeriame túto situáciu a nevieme, aký veľký je ten problém," dodal poslanec SaS. "Neobhajujem konzumáciu energetických nápojov deťmi, ale viem si predstaviť podstatne poctivejšiu a odbornejšiu argumentáciu, ktorá k takému zákonu patrí," vysvetľoval Szalay.
"Tie štúdie sú vymyslené. Chcel by som ich odcitovať. Štyri štúdie sú tu spomenuté, ktoré odôvodňujú, prečo potrebujeme zakázať predaj nápojov mladistvým. Jedna z tých štúdií je založená na 297 telefonátoch uskutočnených počas siedmich rokov v Austrálii. Monitorovali hovory na toxikologickú linku za sedem rokov. Zavolalo tam 770-tisíc ľudí a z tých 770-tisíc ľudí, že sa niečím priotrávili, len 297 volalo, že užili energetický nápoj a nie je im dobre. A z tých 297 ľudí 20 percent prípadov boli deti, ktoré ten nápoj vypili omylom," argumentoval Szalay.
"Druhá štúdia, tvrdí, že dve percentá detí pije energetické nápoje. To ani nie je štúdia, to je tvrdnie jednej pediatričky zo Skalice v nejakom článku na internete. Tretia štúdia, hovorí o tom, že užívanie týchto nápojov spôsobuje obezitu, zubný kaz či ADHD. Otvoril som si tú štúdiu, ani slovo o tejto linke v tej štúdii nie je," dodal.
Konzervatívci chcú návrh pretlačiť tiež
Návrh by však v pléne chceli podporiť aj konzervatívci z klubu hnutia Slovensko. Medzi nimi sa k vystúpeniu Szalaya vyjadril aj známy konzervatívec Richard Vašečka. "Toto bola klasická liberálna kritika. Som rád, že zaznela, hoci návrh zákona podporujem. (..) Ja som neskúmal dôvodovú správu z takého zákona, či by pán Ferenčák použil ChatGPT alebo niečo podobné, to absolútne neviem posúdiť. Našu správu sme stavali na spolupráci s pracovnou skupinou z Českej republiky, kde to tiež regulovali a snažili sme sa nimi inšpirovať," obhajoval návrh Vašečka.
ChatGPT je dobrý pomocník aj v parlamente, no treba ho kontrolovať, vyhlásil Dostál
Konštatovanie o ChatGPT zaujalo aj poslanca a klubového kolegu Szalaya Ondreja Dostála. "Vítam, že aj do činnosti parlamentu preniká využívanie umelej inteligencie. Je to všeobecný trend, tak prečo by to malo byť v parlamente iné?" položil s úsmevom ironickú otázku Dostál. "Veľmi správne si v rozprave upozornil pána Ferenčáka na to, že umelá inteligencia môže byť dobrým pomocníkom, ale treba si preverovať informácie, ktoré nám poskytuje, lebo niekedy zvykne halucinovať. A keď halucinuje, je to niečo, čo sa stane. Ak sa to však dostane do zdôvodnenia návrhu zákona, tak asi by bolo si dobré tie zdroje preverovať. Tu by ma zaujímalo odôvodnenie pána Ferenčáka, ako to vypracoval. Osobne nevidím nič zlé na tom, aby pri zhormažďovaní informácii poslanci využívali aj umelú inteligenciu a zistili si podklady, ale vzhľadom na nie úplnú spoľahlivosť si to tie veci treba preveriť. Myslím si, že z piatich štúdii presne päť nesedí s tým, čo bolo v zdôvodnení," konštatoval Dostál.