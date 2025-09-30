Utorok30. september 2025, meniny má Jarolím, zajtra Arnold

Ferenčák natrel Matoviča ako malého chlapca: Zrada je len chiméra, jeho poslanci o dohode so Smerom vedeli!

Ferenčák tvrdí, že matovičovci mali dohodu so smerákmi. Zobraziť galériu (2)
Ferenčák tvrdí, že matovičovci mali dohodu so smerákmi. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/red © Zoznam/red

BRATISLAVA - Pri uvažovaní o tom, kto je "na vine" ohľadom pomoci koalícii pri schválení novej podoby ústavy s dvoma pohlaviami, je v opozícii množstvo alternatív. Do tohto segmentu však prispel jediný koaličný poslanec, ktorý síce drží vládu, no za ústavu nehlasoval - Ján Ferenčák z Hlasu-SD. Šéf hnutia Slovensko po jeho slovách nebude mať radosť.

archívne video

Tlačová konferencia hnutia Slovensko: Stanovisko k hlasovaniu o novele Ústavy SR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ferenčák sa totiž v relácii Téma dňa v televízii TA3 rozhodol prehovoriť o zákulisí hlasovania o ústavných zmenách, na ktoré plénum naveľa-naveľa nahrabalo 90 potrebných hlasov. Prispeli aj poslanci Kresťanskodemokratického hnutia (čo sa čakalo), ale šokujúco aj poslanci "s mafiou bojujúceho" hnutia Slovensko Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Igor Matovič to rovnako berie ako zradu, no poslancov z klubu nevykopol.

Namiesto toho im necháva ultimátum na rozmyslenie o tom, či by nemali odstúpiť sami a nateraz sa nedá predpokladať, aký bude osud tejto hlasujúcej dvojice, ktorá práve ich hlasmi dopomohla vládnej koalícii k pretlačeniu kontroverznej ústavnej zmeny. Hrádzu proti progresivizmu napokon schválili s najtesnejším možným výsledkom.

Krajčí je Matovičov človek, ktorý ho počúva na slovo, hovorí presvedčený Ferenčák

"To, že budú hlasovať ďalší členovia z OĽaNO (teraz Hnutie Slovensko, pozn. red.), som vedel len o pánovi Krátkom a ešte o jednom poslancovi. O pánovi Krajčím som nevedel," povedal Ferenčák. Poslanec hlasu tiež niečo povedal aj o Matovičovom vzťahu s Marekom Krajčím. "On (Krajčí, pozn. red.) ho počúva na slovo. Dnes, keď tento človek hovorí, že nevedel, ako bude Marek Krajčí hlasovať, podľa mňa to nie je pravda. Marek Krajčí je jeho človek, ktorý ho poslúcha na slovo," zopakoval Ferenčák pred kamerami.

Marek Krajčí
Zobraziť galériu (2)
Marek Krajčí  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Matovič označil "sólo" konanie dvojice Krajčí a Krátky za zradu. "Takýto postup nepovažujeme za dospelý. Zároveň chcem jedným dychom povedať, že už včera sme videli, že je problém, lebo v celom tom konzervatívnom priestore veľmi rezonovalo hlasovanie Progresívneho Slovenska spolu so Smerom pri zrušení 15. septembra. A videli sme, že už toto zásadne brali do úvahy aj Krajčí aj Krátky. Takže zrejme táto vec k tomu mimoriadne pomohla," povedal Matovič krátko po odsúhlasení ústavných zmien. Krajčí vraj mal Matoviča podľa slov predsedu hnutia upovedomiť len SMS správou.

Viac o téme: DohodaústavaHlasovanieIgor MatovičOĽaNOMarek KrajčíJán FerenčákSmer-SSDHnutie SlovenskoRastislav Krátky
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Igor Matovič
Hnutie Slovensko vyzýva poslancov Krátkeho a Krajčího k zodpovednosti za hlasovanie o ústavnej novele
Domáce
Predsedníctvo aj Rada KDH
Predsedníctvo aj Rada KDH má rokovať aj o hlasovaní o novele ústavy
Domáce
Na Slovensku poriadne prituhne:
Na Slovensku poriadne prituhne: Meteorológovia očakávajú vpád studeného vzduchu! Môže aj mrznúť
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia hnutia Slovensko k aktuálnej politickej situácii
Tlačová konferencia hnutia Slovensko k aktuálnej politickej situácii
Správy
Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Správy
Na tieto problémy lekára nepotrebujete: Odborník odporúča, kedy ísť namiesto do amblancie do lekárne
Na tieto problémy lekára nepotrebujete: Odborník odporúča, kedy ísť namiesto do amblancie do lekárne
Zoznam TV

Domáce správy

FOTO Veronika Remišová
Remišová upozorňuje na riziko prepadnutia eurofondov v rezorte pôdohospodárstva
Domáce
FOTO Ferenčák natrel Matoviča ako
Ferenčák natrel Matoviča ako malého chlapca: Zrada je len chiméra, jeho poslanci o dohode so Smerom vedeli!
Domáce
Parlament rokoval aj dnes:
Parlament rokoval aj dnes: TOTO sú prijaté a odmietnuté návrhy
Domáce
Skalica plánuje veľkú obnovu Kaplnky sv. Alžbety: Rekonštrukcia aj s reštaurovaním interiéru
Skalica plánuje veľkú obnovu Kaplnky sv. Alžbety: Rekonštrukcia aj s reštaurovaním interiéru
Regióny

Zahraničné

tajfún Bualoi
Počet obetí tajfúnu Bualoi vo Vietname stúpol na najmenej 26
Zahraničné
Provokatívne slová Orbána: Náš
Provokatívne slová Orbána: Náš dron nad Ukrajinou? No a čo! Aj tak to nie je nezávislá krajina
Zahraničné
Maximilian Krah
Exasistenta bývalého europoslanca za AfD odsúdili za špionáž pre Čínu
Zahraničné
Mark Rutte
Rutte vyzval na silnejšiu ochranu vzdušného priestoru po dronových incidentoch
Zahraničné

Prominenti

Belohorcovej dcéra OTVORILA Pandorinu
Belohorcovej dcéra OTVORILA Pandorinu skrinku: Na koho STRANE vlastne stojí? ZÁHADNÉ slová o otcovi
Domáci prominenti
FOTO z módnej šou
FOTO z módnej šou Saint Laurent: Kate Moss ukázala šediny, jej dcéra... Vypustila prsia!
Zahraniční prominenti
Michaela Homolková v seriáli
Vysnívala si rolu v Dunaji: Stačilo urobiť jedinú vec a má ju!
Domáci prominenti
Slávna dvojica šokovala fanúšikov:
Slávna dvojica šokovala fanúšikov: Po 19 rokoch manželstva išli OD SEBA!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Obrovský úspech slovenskej gastronómie:
Obrovský úspech slovenskej gastronómie: Do prestížneho rebríčka sa dostala aj naša delikatesa
dromedar.sk
FOTO Zabudnite na toaletu! Toto
Zabudnite na toaletu! Toto sú skutočné baktériové bomby vo vašej domácnosti: Mobil, špongia či vankúš?
Zaujímavosti
Mladá matka prežila horor:
Mladá matka prežila horor: Žena opísala, čo prežívala počas kómy! Lekári to vôbec netušili
Zaujímavosti
Astronómovia objavili nový mesiac:
Astronómovia objavili nový mesiac: Desaťročia unikal ich pozornosti! Môže ísť o úlomok Mesiaca
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce
Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk

Ekonomika

Viaceré pobočky pošty už od zajtra končia: Pozrite si, kde všade vás čakajú zmeny!
Viaceré pobočky pošty už od zajtra končia: Pozrite si, kde všade vás čakajú zmeny!
100 najvyhľadávanejších značiek na Slovensku: Kto kraľuje rebríčku a kto prekvapil?
100 najvyhľadávanejších značiek na Slovensku: Kto kraľuje rebríčku a kto prekvapil?
Druhý pilier láme rekordy: Aj po turbulenciách na trhoch je v pluse!
Druhý pilier láme rekordy: Aj po turbulenciách na trhoch je v pluse!
Prídeme definitívne o ruský plyn? Po Ukrajine avizuje stopku tranzitu aj Bulharsko!
Prídeme definitívne o ruský plyn? Po Ukrajine avizuje stopku tranzitu aj Bulharsko!

Šport

Legenda Bayernu blahoželá Stuttgartu k prestupu Woltemadeho: Gratulujem, že našli takého idiota
Legenda Bayernu blahoželá Stuttgartu k prestupu Woltemadeho: Gratulujem, že našli takého idiota
Premier League
Posledné miesto a jedno víťazstvo: V Tipsport lige padla druhá trénerská stolička v sezóne
Posledné miesto a jedno víťazstvo: V Tipsport lige padla druhá trénerská stolička v sezóne
Tipsport liga
Hral v tíme so Zedníkom či Jurčinom: Obávaný ex-bitkár NHL sa vracia k hokeju vo veku 53 rokov
Hral v tíme so Zedníkom či Jurčinom: Obávaný ex-bitkár NHL sa vracia k hokeju vo veku 53 rokov
Zámorské súťaže
Barcelona si už vyhliadla Lewandowského nástupcu: Blaugranas cielia na Hanckovho spoluhráča
Barcelona si už vyhliadla Lewandowského nástupcu: Blaugranas cielia na Hanckovho spoluhráča
La Liga

Auto-moto

Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Novinky
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Doprava
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
Novinky
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky

Kariéra a motivácia

Umenie, ktoré nemlčí: Biela noc je sondou do rozmanitosti súčasného sveta a výzvou k dialógu
Umenie, ktoré nemlčí: Biela noc je sondou do rozmanitosti súčasného sveta a výzvou k dialógu
Kariera.sk TS
Nájdite nové talenty na Kariéra EXPO v Bratislave: Veľtrh príležitostí vám ponúka spôsob, ako nájsť kvalitných ľudí
Nájdite nové talenty na Kariéra EXPO v Bratislave: Veľtrh príležitostí vám ponúka spôsob, ako nájsť kvalitných ľudí
Pre zamestnávateľov
Bojíte sa spätnej väzby? Takto sa ju naučíte pýtať aj zvládať ako profík
Bojíte sa spätnej väzby? Takto sa ju naučíte pýtať aj zvládať ako profík
Motivácia a produktivita
Prečo stále nosia ženy 70 % bremena domácnosti? Pravda o rozdelení prác medzi mužmi a ženami, ktorá vás šokuje
Prečo stále nosia ženy 70 % bremena domácnosti? Pravda o rozdelení prác medzi mužmi a ženami, ktorá vás šokuje
Práca a voľný čas

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Ako skladovať jablká: Neukladajte ich blízko tejto zeleniny
Ako skladovať jablká: Neukladajte ich blízko tejto zeleniny
Skladovanie potravín
Šťava k pečenému mäsu: Tipy na dochutenie podľa druhu mäsa
Šťava k pečenému mäsu: Tipy na dochutenie podľa druhu mäsa
Rady a tipy

Technológie

AKTUÁLNE: Jaguar Land Rover po hackerskom útoku takmer skolaboval. Poznáme nové detaily
AKTUÁLNE: Jaguar Land Rover po hackerskom útoku takmer skolaboval. Poznáme nové detaily
Bezpečnosť
Európska demokracia bola na pokraji kolapsu. Takto sa Rusko snažilo ovládnuť európske voľby a zničiť dôveru v demokraciu
Európska demokracia bola na pokraji kolapsu. Takto sa Rusko snažilo ovládnuť európske voľby a zničiť dôveru v demokraciu
Hoaxy
Nová loď amerického námorníctva je ako zo sci-fi. Vie sa premeniť podľa potreby misie
Nová loď amerického námorníctva je ako zo sci-fi. Vie sa premeniť podľa potreby misie
Armádne technológie
Mach 5 bez turbíny? Američania testujú motor, ktorý môže zmeniť vojnu aj cestovanie
Mach 5 bez turbíny? Američania testujú motor, ktorý môže zmeniť vojnu aj cestovanie
Armádne technológie

Bývanie

Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik

Pre kutilov

Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Okrasná záhrada
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
Záhrada
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Stavebný materiál
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Kim Kardashian a NikeSKIMS: Bol to pre mňa naozaj dôležitý krok motivovať iné ženy, aby cvičili a cítili sa pri tom naozaj dobre
Zahraničné celebrity
Kim Kardashian a NikeSKIMS: Bol to pre mňa naozaj dôležitý krok motivovať iné ženy, aby cvičili a cítili sa pri tom naozaj dobre
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ferenčák natrel Matoviča ako
Domáce
Ferenčák natrel Matoviča ako malého chlapca: Zrada je len chiméra, jeho poslanci o dohode so Smerom vedeli!
Provokatívne slová Orbána: Náš
Zahraničné
Provokatívne slová Orbána: Náš dron nad Ukrajinou? No a čo! Aj tak to nie je nezávislá krajina
AKTUÁLNE Živnostníci od budúceho
Domáce
AKTUÁLNE Živnostníci od budúceho roka NEBUDÚ platiť transakčnú daň!
Párty pre úradníkov s
Domáce
Párty pre úradníkov s Kandráčovcami a akrobatmi zrušili na poslednú chvíľu: Kamenického úrad chcel minúť 135-tisíc

Ďalšie zo Zoznamu