Ferenčák natrel Matoviča ako malého chlapca: Zrada je len chiméra, jeho poslanci o dohode so Smerom vedeli!

BRATISLAVA - Pri uvažovaní o tom, kto je "na vine" ohľadom pomoci koalícii pri schválení novej podoby ústavy s dvoma pohlaviami, je v opozícii množstvo alternatív. Do tohto segmentu však prispel jediný koaličný poslanec, ktorý síce drží vládu, no za ústavu nehlasoval - Ján Ferenčák z Hlasu-SD. Šéf hnutia Slovensko po jeho slovách nebude mať radosť.
archívne video
Ferenčák sa totiž v relácii Téma dňa v televízii TA3 rozhodol prehovoriť o zákulisí hlasovania o ústavných zmenách, na ktoré plénum naveľa-naveľa nahrabalo 90 potrebných hlasov. Prispeli aj poslanci Kresťanskodemokratického hnutia (čo sa čakalo), ale šokujúco aj poslanci "s mafiou bojujúceho" hnutia Slovensko Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Igor Matovič to rovnako berie ako zradu, no poslancov z klubu nevykopol.
Namiesto toho im necháva ultimátum na rozmyslenie o tom, či by nemali odstúpiť sami a nateraz sa nedá predpokladať, aký bude osud tejto hlasujúcej dvojice, ktorá práve ich hlasmi dopomohla vládnej koalícii k pretlačeniu kontroverznej ústavnej zmeny. Hrádzu proti progresivizmu napokon schválili s najtesnejším možným výsledkom.
Krajčí je Matovičov človek, ktorý ho počúva na slovo, hovorí presvedčený Ferenčák
"To, že budú hlasovať ďalší členovia z OĽaNO (teraz Hnutie Slovensko, pozn. red.), som vedel len o pánovi Krátkom a ešte o jednom poslancovi. O pánovi Krajčím som nevedel," povedal Ferenčák. Poslanec hlasu tiež niečo povedal aj o Matovičovom vzťahu s Marekom Krajčím. "On (Krajčí, pozn. red.) ho počúva na slovo. Dnes, keď tento človek hovorí, že nevedel, ako bude Marek Krajčí hlasovať, podľa mňa to nie je pravda. Marek Krajčí je jeho človek, ktorý ho poslúcha na slovo," zopakoval Ferenčák pred kamerami.
Matovič označil "sólo" konanie dvojice Krajčí a Krátky za zradu. "Takýto postup nepovažujeme za dospelý. Zároveň chcem jedným dychom povedať, že už včera sme videli, že je problém, lebo v celom tom konzervatívnom priestore veľmi rezonovalo hlasovanie Progresívneho Slovenska spolu so Smerom pri zrušení 15. septembra. A videli sme, že už toto zásadne brali do úvahy aj Krajčí aj Krátky. Takže zrejme táto vec k tomu mimoriadne pomohla," povedal Matovič krátko po odsúhlasení ústavných zmien. Krajčí vraj mal Matoviča podľa slov predsedu hnutia upovedomiť len SMS správou.