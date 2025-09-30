Utorok30. september 2025, meniny má Jarolím, zajtra Arnold

ZEMETRASENIE u Matoviča: Krajčí oznámil svoj koniec, ZRAZU nastal zvrat! Drsný vyhadzov pre Krátkeho

Marek Krajčí a Rastislav Krátky AKTUALIZOVANÉ Zobraziť galériu (4)
Marek Krajčí a Rastislav Krátky (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško)
© Zoznam/vk © Zoznam/vk

BRATISLAVA - Poslanec Marek Krajčí končí v poslaneckom klube hnutia Slovensko, Za ľudí a KÚ ako aj v hnutí Slovensko. Toto svoje rozhodnutie oznámil sám na tlačovej konferencii. Ide o reakciu na jeho piatkové rozhodnutie hlasovať o novele ústavy z dieľne koalície. Rastislava Krátkeho, ktorý tiež podporil zmenu ústavy, na rozdiel od Krajčího doslova vyhodil sám Matovič. A nezabudol mu pri tom poriadne naložiť.

Krajčí povedal, že za hodnotami novelizovanej ústavy si stojí. Uvedomuje si však, že komunikácia, ktorá jeho rozhodnutiu predchádzala, nebola dobrá. Voličom hnutia sa ospraveldnil. Rozhodol sa za toto svoje rozhodnutie vyvodiť zodpovednosť. "Dnes požiadam o ukončenie členstva v poslaneckom klube hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ a zároveň dnes požiadam o ukončenie členstva aj v hnutí Slovensko," povedal Krajčí. "Robím to s ťažkým srdcom," dodal. Hnutie má podľa svojich slov rád. 

Krajčí odchádza z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ aj Hnutia Slovensko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, ako postupoval pri hlasovaní o novele ústavy v parlamente. Uvedomuje si, že jeho rozhodnutie prišlo na poslednú chvíľu, čo spôsobilo veľké pnutie. Ospravedlnil sa ľuďom, ktorých to šokovalo. Deklaroval, že za hodnotami, ktoré úprava obsahuje, plne stojí. Pripomenul, že od začiatku tlmočil, že keby novelu predložili opoziční kresťanskí demokrati, zahlasoval by za ňu. Bol podľa vlastných slov ochotný počkať na návrh od KDH, no po štvrtkovom vyhlásení premiéra Roberta Fica (Smer-SD) si uvedomil, že šanca na zmenu ústavy v danom znení je zrejme posledná.

Krajčí vysvetlil, že to spôsobilo veľké pnutie v jeho svedomí a nakoniec sa krátko pred hlasovaním rozhodol ústavu podporiť. Lídrovi Hnutia Slovensko Igorovi Matovičovi to podľa jeho slov oznámil v SMS. Argumentoval, že v ich klube sa hlasuje slobodne. Viackrát však zopakoval, že má podiel viny na tom, že rozhodnutie prišlo neskoro. Odmietol tvrdenia, že by ho v rozhodnutí niekto ovplyvnil. „Hlasoval som slobodne, podľa vlastného svedomia, nebol som nikým ovplyvňovaný a chcem vyvrátiť všetky fámy, ktoré sa teraz šíria,“ dodal.

V parlamente bude pôsobiť ako nezaradený poslanec. Bude sa však snažiť hlasovať v línii s klubom Slovensko, Za ľudí, KÚ. „To je tá politika, ktorej aj verím,“ doplnil. Verí, že keď „sa rany uzdravia“, bude sa môcť vrátiť do klubu späť. Poslaneckého mandátu sa ale nevzdáva. "Patrí občanom tak, ako mi ho dali a mnohí ľudia ma vyzývajú k tomu, aby som žiadnom prípade mandát nezložil," povedal. 

To, či podobný krok urobí aj Rastislav Krátky, povedať nevedel. Krátky je podľa Krajčího momentálne chorý a bol u lekára. 

ZEMETRASENIE u Matoviča: Krajčí
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Parlament v piatok prekvapivo schválil novelu ústavy. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal. Novelu podporili okrem koaličných aj opoziční poslanci z klubu KDH okrem Františka Majerského a Františka Mikloška, ktorí nehlasovali. Za hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Medzi nimi sú Richard Vašečka, ktorý to vopred avizoval, ale aj poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Z koaličných poslancov návrh nepodporil Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý nebol prítomný.

Zatiaľ, čo postoj väčšiny poslancov KDH ako aj Richarda Vašečku sa dal očakávať už pred hlasovaním, rozhodnutie Krajčího a Krátke bolo prekvapením. Igor Matovič Ich hlasovanie označil za zradu. Vyčítal im formu i spôsob. Na vzdanie sa mandátu ich síce nevyzval, keďže v ich hnutí možno hlasovať slobodne, povedal však, že on by to na ich mieste urobil. 

Matovič naložil Krátkemu, chce ho vylúčiť

Po Krajčího tlačovke, ktorý vystúpil sám, sa k celej veci samostatne vyjadril aj Igor Matovič. „Stala sa trauma,“ reagoval Matovič. Pripomenul, že Krátky sa ešte vo štvrtok na tlačovej konferencii „dušoval“, že nepodporí novelu ústavy. Uplynulé tri dni vraj strávili v hnutí debatami s Krajčím a Krátkym a chceli zistiť, ako sú schopní priznať si chybu a vyvodiť zodpovednosť. „Po tých troch dňom môžem povedať, že som u Rastislava Krátkeho nezaregistroval žiaden záchvev svedomia, žiadnu snahu o ospravedlnenie a žiadnu sebareflexiu,“ povedal Matovič, ktorý je podľa svojich slov sklamaný. „Od Mareka Krajčího som videl diametrálne odlišný postoj – pokora, zahanbenie, uznanie si viny a snahu prevziať zodpovednosť,“ povedal.

Igor Matovič chce Rastislava Krátkeho vylúčiť z poslaneckého klubu aj z hnutia Slovensko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Výsledkom je, že Matovič Rastislava Krátkeho navrhol vylúčiť z poslaneckého klubu a chce aby začali aj proces jeho vylúčenia zo samotného hnutia. Zároveň navrhol, aby ponuku Mareka Krajčího neprijali. „Myslím si, že Marek Krajčí je vysoko morálny človek,“ povedal Matovič. Naopak, s Krátkym chcú prerušiť akékoľvek vzťahy.

Viac o téme: Igor MatovičMarek KrajčíHnutie SlovenskoRastislav KrátkyNovelizácia ústavy
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Ferenčák natrel Matoviča ako
Ferenčák natrel Matoviča ako malého chlapca: Zrada je len chiméra, jeho poslanci o dohode so Smerom vedeli!
Domáce
Poslanci rokujú o hlasovaní
Poslanci rokujú o hlasovaní o novele Ústavy: Návrh sa rozhodli podporiť aj Krajčí a Krátky, Matovič to považuje za zradu
Domáce
Matovič vyzýva Šimečku: Vylúčte
Matovič vyzýva Šimečku: Vylúčte spoluprácu s Hlasom, inak naša tlačovka ROZHODNE voľby! REAKCIA lídra PS
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Český horolezec neprežil pád z východnej strany masívu Satana
Český horolezec neprežil pád z východnej strany masívu Satana
Správy
Igor Matovič a hnutie Slovensko k aktuálnej politickej situácii
Igor Matovič a hnutie Slovensko k aktuálnej politickej situácii
Správy
Odborári a KOZ protestujú pred parlamentom voči konsolidačnému balíčku
Odborári a KOZ protestujú pred parlamentom voči konsolidačnému balíčku
Správy

Domáce správy

Umenie, ktoré nemlčí: Biela
Umenie, ktoré nemlčí: Biela noc je sondou do rozmanitosti súčasného sveta a výzvou k dialógu
Domáce
Aktualizujeme Odborári prichádzajú na barikády:
Odborári prichádzajú na barikády: Neúnosná konsolidácia a protest pred parlamentom, Uhlerová má dôvody!
Domáce
FOTO Polícia pátra
Polícia pátra po nebezpečnom Milanovi: Obvinený je z výroby a obchodovania s drogami
Domáce
VIDEO Dramatická ZÁCHRANNÁ AKCIA v Tatrách má TRAGICKÝ koniec: Vyslali aj vrtuľník, strašné, čo sa stalo
VIDEO Dramatická ZÁCHRANNÁ AKCIA v Tatrách má TRAGICKÝ koniec: Vyslali aj vrtuľník, strašné, čo sa stalo
Prešov

Zahraničné

Šialená zlatá horúčka: Honba
Šialená zlatá horúčka: Honba za bohatstvom v Ghane odštartovala ekologickú katastrofu
dromedar.sk
Dánsko posilňuje bezpečnosť pred
Dánsko posilňuje bezpečnosť pred summitmi: Do ulíc vyrazia tisíce policajtov
Zahraničné
Ilustračné foto
Izrael obvinil flotilu GSF s humanitárnou pomocou pre Gazu z napojenia na Hamas
Zahraničné
USA sa masívne vyzbrojujú:
USA sa masívne vyzbrojujú: Prudko zvýšia výrobu rakiet! Chystajú sa na veľkú vojnu s TOUTO veľmocou
Zahraničné

Prominenti

Slávnou šou otriasol MEGA
Slávnou šou otriasol MEGA ŠKANDÁL: Bývalú hviezdu SuperStar odsúdili za detskú pornografiu!
Zahraniční prominenti
Móda z 5. kola
Špekulácie o ROZCHODE vyvrátili radostnou správou: Televízna hviezdička a exmarkizák budú rodičia!
Domáci prominenti
Lee Ryan
Slávny spevák je už 6-násobným otcom: Zverejnil FOTO priamo z pôrodnice!
Zahraniční prominenti
Belohorcovej dcéra OTVORILA Pandorinu
Belohorcovej dcéra OTVORILA Pandorinu skrinku: Na koho STRANE vlastne stojí? ZÁHADNÉ slová o otcovi
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zázrak po dva a
Zázrak po dva a pol roku: Chlapec s mamou našli strateného domáceho miláčika! Neuveríte, kde...
Zaujímavosti
Obrovský úspech slovenskej gastronómie:
Obrovský úspech slovenskej gastronómie: Do prestížneho rebríčka sa dostala aj naša delikatesa
dromedar.sk
FOTO Zabudnite na toaletu! Toto
Zabudnite na toaletu! Toto sú skutočné baktériové bomby vo vašej domácnosti: Mobil, špongia či vankúš?
Zaujímavosti
Mladá matka prežila horor:
Mladá matka prežila horor: Žena opísala, čo prežívala počas kómy! Lekári to vôbec netušili
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce
Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk

Ekonomika

Viaceré pobočky pošty už od zajtra končia: Pozrite si, kde všade vás čakajú zmeny!
Viaceré pobočky pošty už od zajtra končia: Pozrite si, kde všade vás čakajú zmeny!
100 najvyhľadávanejších značiek na Slovensku: Kto kraľuje rebríčku a kto prekvapil?
100 najvyhľadávanejších značiek na Slovensku: Kto kraľuje rebríčku a kto prekvapil?
Druhý pilier láme rekordy: Aj po turbulenciách na trhoch je v pluse!
Druhý pilier láme rekordy: Aj po turbulenciách na trhoch je v pluse!
Prídeme definitívne o ruský plyn? Po Ukrajine avizuje stopku tranzitu aj Bulharsko!
Prídeme definitívne o ruský plyn? Po Ukrajine avizuje stopku tranzitu aj Bulharsko!

Šport

Barcelona si už vyhliadla Lewandowského nástupcu: Blaugranas cielia na Hanckovho spoluhráča
Barcelona si už vyhliadla Lewandowského nástupcu: Blaugranas cielia na Hanckovho spoluhráča
La Liga
Legenda Bayernu blahoželá Stuttgartu k prestupu Woltemadeho: Gratulujem, že našli takého idiota
Legenda Bayernu blahoželá Stuttgartu k prestupu Woltemadeho: Gratulujem, že našli takého idiota
Premier League
Posledné miesto a jedno víťazstvo: V Tipsport lige padla druhá trénerská stolička v sezóne
Posledné miesto a jedno víťazstvo: V Tipsport lige padla druhá trénerská stolička v sezóne
Tipsport liga
Hral v tíme so Zedníkom či Jurčinom: Obávaný ex-bitkár NHL sa vracia k hokeju vo veku 53 rokov
Hral v tíme so Zedníkom či Jurčinom: Obávaný ex-bitkár NHL sa vracia k hokeju vo veku 53 rokov
Zámorské súťaže

Auto-moto

Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Novinky
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Doprava
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
Novinky
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky

Kariéra a motivácia

Umenie, ktoré nemlčí: Biela noc je sondou do rozmanitosti súčasného sveta a výzvou k dialógu
Umenie, ktoré nemlčí: Biela noc je sondou do rozmanitosti súčasného sveta a výzvou k dialógu
Kariera.sk TS
Nájdite nové talenty na Kariéra EXPO v Bratislave: Veľtrh príležitostí vám ponúka spôsob, ako nájsť kvalitných ľudí
Nájdite nové talenty na Kariéra EXPO v Bratislave: Veľtrh príležitostí vám ponúka spôsob, ako nájsť kvalitných ľudí
Pre zamestnávateľov
Bojíte sa spätnej väzby? Takto sa ju naučíte pýtať aj zvládať ako profík
Bojíte sa spätnej väzby? Takto sa ju naučíte pýtať aj zvládať ako profík
Motivácia a produktivita
Prečo stále nosia ženy 70 % bremena domácnosti? Pravda o rozdelení prác medzi mužmi a ženami, ktorá vás šokuje
Prečo stále nosia ženy 70 % bremena domácnosti? Pravda o rozdelení prác medzi mužmi a ženami, ktorá vás šokuje
Práca a voľný čas

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Ako skladovať jablká: Neukladajte ich blízko tejto zeleniny
Ako skladovať jablká: Neukladajte ich blízko tejto zeleniny
Skladovanie potravín
Šťava k pečenému mäsu: Tipy na dochutenie podľa druhu mäsa
Šťava k pečenému mäsu: Tipy na dochutenie podľa druhu mäsa
Rady a tipy

Technológie

Ukrajina zaútočila hlboko na území Ruska. Rakety Neptune zničili dôležitú vojenskú fabriku
Ukrajina zaútočila hlboko na území Ruska. Rakety Neptune zničili dôležitú vojenskú fabriku
Armádne technológie
Revolučný liek na chudnutie pomohol pacientom zhodiť 20 % váhy. Testovali ho aj na Slovákoch
Revolučný liek na chudnutie pomohol pacientom zhodiť 20 % váhy. Testovali ho aj na Slovákoch
Veda a výskum
AKTUÁLNE: Jaguar Land Rover po hackerskom útoku takmer skolaboval. Poznáme nové detaily
AKTUÁLNE: Jaguar Land Rover po hackerskom útoku takmer skolaboval. Poznáme nové detaily
Bezpečnosť
Európska demokracia bola na pokraji kolapsu. Takto sa Rusko snažilo ovládnuť európske voľby a zničiť dôveru v demokraciu
Európska demokracia bola na pokraji kolapsu. Takto sa Rusko snažilo ovládnuť európske voľby a zničiť dôveru v demokraciu
Hoaxy

Bývanie

Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik

Pre kutilov

Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Okrasná záhrada
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
Záhrada
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Stavebný materiál
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Karmické vzťahy podľa znamenia: Zistite, či ste s partnerom osudovo spojení!
Partnerské vzťahy
Karmické vzťahy podľa znamenia: Zistite, či ste s partnerom osudovo spojení!
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Odborári prichádzajú na barikády:
Domáce
Odborári prichádzajú na barikády: Neúnosná konsolidácia a protest pred parlamentom, Uhlerová má dôvody!
ZEMETRASENIE u Matoviča: Krajčí
Domáce
ZEMETRASENIE u Matoviča: Krajčí oznámil svoj koniec, ZRAZU nastal zvrat! Drsný vyhadzov pre Krátkeho
USA sa masívne vyzbrojujú:
Zahraničné
USA sa masívne vyzbrojujú: Prudko zvýšia výrobu rakiet! Chystajú sa na veľkú vojnu s TOUTO veľmocou
Pentagón zvoláva stretnutie, ktoré
Zahraničné
Pentagón zvoláva stretnutie, ktoré nemá obdobu: Velitelia armády z celého sveta! Príde aj Trump

Ďalšie zo Zoznamu