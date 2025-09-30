ZEMETRASENIE u Matoviča: Krajčí oznámil svoj koniec, ZRAZU nastal zvrat! Drsný vyhadzov pre Krátkeho

BRATISLAVA - Poslanec Marek Krajčí končí v poslaneckom klube hnutia Slovensko, Za ľudí a KÚ ako aj v hnutí Slovensko. Toto svoje rozhodnutie oznámil sám na tlačovej konferencii. Ide o reakciu na jeho piatkové rozhodnutie hlasovať o novele ústavy z dieľne koalície. Rastislava Krátkeho, ktorý tiež podporil zmenu ústavy, na rozdiel od Krajčího doslova vyhodil sám Matovič. A nezabudol mu pri tom poriadne naložiť.
Krajčí povedal, že za hodnotami novelizovanej ústavy si stojí. Uvedomuje si však, že komunikácia, ktorá jeho rozhodnutiu predchádzala, nebola dobrá. Voličom hnutia sa ospraveldnil. Rozhodol sa za toto svoje rozhodnutie vyvodiť zodpovednosť. "Dnes požiadam o ukončenie členstva v poslaneckom klube hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ a zároveň dnes požiadam o ukončenie členstva aj v hnutí Slovensko," povedal Krajčí. "Robím to s ťažkým srdcom," dodal. Hnutie má podľa svojich slov rád.
Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, ako postupoval pri hlasovaní o novele ústavy v parlamente. Uvedomuje si, že jeho rozhodnutie prišlo na poslednú chvíľu, čo spôsobilo veľké pnutie. Ospravedlnil sa ľuďom, ktorých to šokovalo. Deklaroval, že za hodnotami, ktoré úprava obsahuje, plne stojí. Pripomenul, že od začiatku tlmočil, že keby novelu predložili opoziční kresťanskí demokrati, zahlasoval by za ňu. Bol podľa vlastných slov ochotný počkať na návrh od KDH, no po štvrtkovom vyhlásení premiéra Roberta Fica (Smer-SD) si uvedomil, že šanca na zmenu ústavy v danom znení je zrejme posledná.
Krajčí vysvetlil, že to spôsobilo veľké pnutie v jeho svedomí a nakoniec sa krátko pred hlasovaním rozhodol ústavu podporiť. Lídrovi Hnutia Slovensko Igorovi Matovičovi to podľa jeho slov oznámil v SMS. Argumentoval, že v ich klube sa hlasuje slobodne. Viackrát však zopakoval, že má podiel viny na tom, že rozhodnutie prišlo neskoro. Odmietol tvrdenia, že by ho v rozhodnutí niekto ovplyvnil. „Hlasoval som slobodne, podľa vlastného svedomia, nebol som nikým ovplyvňovaný a chcem vyvrátiť všetky fámy, ktoré sa teraz šíria,“ dodal.
V parlamente bude pôsobiť ako nezaradený poslanec. Bude sa však snažiť hlasovať v línii s klubom Slovensko, Za ľudí, KÚ. „To je tá politika, ktorej aj verím,“ doplnil. Verí, že keď „sa rany uzdravia“, bude sa môcť vrátiť do klubu späť. Poslaneckého mandátu sa ale nevzdáva. "Patrí občanom tak, ako mi ho dali a mnohí ľudia ma vyzývajú k tomu, aby som žiadnom prípade mandát nezložil," povedal.
To, či podobný krok urobí aj Rastislav Krátky, povedať nevedel. Krátky je podľa Krajčího momentálne chorý a bol u lekára.
Parlament v piatok prekvapivo schválil novelu ústavy. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal. Novelu podporili okrem koaličných aj opoziční poslanci z klubu KDH okrem Františka Majerského a Františka Mikloška, ktorí nehlasovali. Za hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Medzi nimi sú Richard Vašečka, ktorý to vopred avizoval, ale aj poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Z koaličných poslancov návrh nepodporil Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý nebol prítomný.
Zatiaľ, čo postoj väčšiny poslancov KDH ako aj Richarda Vašečku sa dal očakávať už pred hlasovaním, rozhodnutie Krajčího a Krátke bolo prekvapením. Igor Matovič Ich hlasovanie označil za zradu. Vyčítal im formu i spôsob. Na vzdanie sa mandátu ich síce nevyzval, keďže v ich hnutí možno hlasovať slobodne, povedal však, že on by to na ich mieste urobil.
Matovič naložil Krátkemu, chce ho vylúčiť
Po Krajčího tlačovke, ktorý vystúpil sám, sa k celej veci samostatne vyjadril aj Igor Matovič. „Stala sa trauma,“ reagoval Matovič. Pripomenul, že Krátky sa ešte vo štvrtok na tlačovej konferencii „dušoval“, že nepodporí novelu ústavy. Uplynulé tri dni vraj strávili v hnutí debatami s Krajčím a Krátkym a chceli zistiť, ako sú schopní priznať si chybu a vyvodiť zodpovednosť. „Po tých troch dňom môžem povedať, že som u Rastislava Krátkeho nezaregistroval žiaden záchvev svedomia, žiadnu snahu o ospravedlnenie a žiadnu sebareflexiu,“ povedal Matovič, ktorý je podľa svojich slov sklamaný. „Od Mareka Krajčího som videl diametrálne odlišný postoj – pokora, zahanbenie, uznanie si viny a snahu prevziať zodpovednosť,“ povedal.
Výsledkom je, že Matovič Rastislava Krátkeho navrhol vylúčiť z poslaneckého klubu a chce aby začali aj proces jeho vylúčenia zo samotného hnutia. Zároveň navrhol, aby ponuku Mareka Krajčího neprijali. „Myslím si, že Marek Krajčí je vysoko morálny človek,“ povedal Matovič. Naopak, s Krátkym chcú prerušiť akékoľvek vzťahy.