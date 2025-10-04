Sobota4. október 2025, meniny má František, zajtra Viera

Šéf Pentagonu po rokoch zahanbený starým videom: Trik so skateboardom a rana priamo do ...

Hegsetha udrel skateboard priamo do rozkroku.
Hegsetha udrel skateboard priamo do rozkroku. (Zdroj: X/TheCommonVoice, TASR/PAP)
WASHINGTON - Nechcená pozornosť a výsmech na internete. Práve toto sa teraz dostáva priamo k šéfovi Pentagonu a ministrovi obrany USA Petovi Hegsethovi. Spomienky na sociálnych sieťach sú neúnosné a trapas zachytený na kamere so skateboardom spôsobil opäť ošiaľ.

Hegseth sa opäť dostal do stredobodu pozornosti sociálnych sietí. Dôvod je prostý - staršie video, kde sa snažil zapôsobiť na verejnosť trikom na skateboarde. Ten však trochu nevyšiel. Po istom manévri totiž skončila jeho špička priamo v Hegsethovom rozkroku. Video je teraz opäť hitom na sociálnych sieťach a Hegseth má čo vysvetľovať.
 

Celý incident zachytila televízia Fox, ktorá je známa svojou náklonnosťou k Republikánom a Trumpovi. V jej staršom programovom výbere sa nachádza scénka z víkendového programu Fox & Friends. Hegseth bol totiž v minulosti moderátorom a spolumoderoval aj v rokoch 2017 až 2024, práve vo Fox News.

Hegseth v istej chvíli chce postaviť skateboard na hranu, čo si chce zabezpečiť dupnutím pravou nohou na jeho hranu. Čo sa však nestalo. Skateboard sa po vztýčení do kolmej polohy druhým koncom dostal priamo na najcitlivejšie miesto terajšieho šéfa obranného rezortu USA. Jeho grimasa hovorí za všetko.

Viac o téme: NehodaVideoMinister obranyŠéf PentagonPete HegsethSkateboard
Domáce správy

Zahraničné

Prominenti

Zaujímavosti

Dobré správy

Ekonomika

Šport

Auto-moto

Kariéra a motivácia

Varenie a recepty

Technológie

Bývanie

Pre kutilov

