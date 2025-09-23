Utorok23. september 2025, meniny má Zdenka, zajtra Ľubor, Ľuboš

Herec Ján Jackuliak sa pobil s Milanom Ondríkom: Vážne zranenia!

Ján Jackuliak
Ján Jackuliak
BRATISLAVA - Ján Jackuliak sa vracia na filmové plátna v novom česko-slovenskom filme Bojovník. V ňom si strihne postavu nekompromisného zápasníka Bélu Kardosa. A práve kvôli tejto úlohe si musel siahnuť na úplné dno!

Film Bojovník v réžii Vojtěcha Friča a Tomáša Dianišku vzniká v spolupráci s MMA organizáciou Oktagon a na plátna kín sa dostane v lete 2026. A už teraz je jasné, že pôjde o poriadnu dávku drámy, potu a emócií. Príbeh sleduje Pavla Hoffmeistera, bývalého majstra Európy v boxe, ktorý sa po rokoch vracia do ringu – tentoraz však v podobe MMA klietky. Postavu Hoffa stvárni Milan Ondrík, no silným protivníkom mu bude práve Jackuliakov Béla.

Jackuliak priznal, že príprava na rolu bola náročná ako fyzicky, tak aj psychicky. „Pripravoval som sa rok a päť mesiacov. Ale že poctivo. To neoklamete,“ povedal herec, ktorý vzal prípravu veľmi vážne. Aj keď zatiaľ nemá k MMA športu taký hlboký vzťah, počas tréningov si k nemu cestu budoval a to aj napriek tomu, že sa neraz sám ocitol pod tvrdými údermi. „Je to drsný šport, nie je to sranda. Každú sekundu vám ide o život. Ja som si prešiel aj reálnym fightom – ale len v boxe,“ vysvetlil. Práve reálny zápas s Ondríkom, ktorý je jedným z hlavných pútačov samotného filmu, už majú za sebou. A výsledok? „To gro máme natočené, ten reálny fight máme hotový a ja som rád, že som si tým prešiel,“ dodal. Pri takom nasadení sa zraneniam nevyhnete – a nebolo tomu inak ani uňho. „Všetci máme vážnejšie úrazy. Ten film sa volá Bojovník,“ dodáva s úsmevom.

Rola zápasníka však zmenila aj hercov osobný pohľad na život. „Zmenilo ma to absolútne. Mám úplne iné nastavenie v hlave, inak premýšľam. Chlap má vedieť padnúť, má vedieť chytiť, má vedieť, kde udrieť, a akým spôsobom sa chrániť. Chlap by mal tieto veci ovládať – a ja sa ich postupne učím.“ No a keď už bola reč o úderoch – tie najväčšie podľa herca neprichádzajú v ringu. A o tých životných "peckách" herec otvorene porozprával vo videu.

Herec Ján Jackuliak sa pobil s Milanom Ondríkom: Vážne zranenia! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

