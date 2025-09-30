Definitívna stopka pre ruský plyn: Bulharsko oznámilo dátum! Skloňujú sa dopady pre Slovensko a Maďarsko

BRATISLAVA /SOFIA – Bulharsko, ktoré je posledným zostávajúcim vstupným bodom pre potrubný ruský plyn do Európy, sa chystá v blízkom horizonte ukončiť dodávky. Tie z európskych krajín putujú už iba na Slovensko a do Maďarska.
Informuje o tom portál Politico, ktorý uviedol, že Bulharsko podporuje plán EÚ na ukončenie vývozu ruského plynu do konca roka 2027. Tento krok by v podstate prerušil dodávky plynu plynovodmi z Ruska do Maďarska a na Slovensko.
Bulharský minister energetiky Žečo Stankov pre portál vysvetlil, že Bulharsko ako členský štát EÚ zosúlaďuje svoje kroky s európskymi právnymi predpismi a politikami, vrátane navrhovaného ukončenia dodávok plynu z Ruska.Nový zákon, ktorý by zakázal dovoz ruského plynu, počnúc krátkodobými zmluvami v tomto roku až po postupné ukončenie dlhodobých dohôd do konca roka 2027, predstavil Brusel v júni. O návrhu sa vedú aktuálne rokovania. „Očakáva sa, že do 1. januára 2028 bude spotreba ruského plynu v celej Európe úplne ukončená,“ povedal Stankov.
Potvrdzujú to aj slová bulharského premiéra Rosena Želyazkova, ktorý minulú stredu vyhlásil, že jeho vláda je za postupné ukončenie nákupov ruskej energie. „Pripojíme sa k rozhodnutiam EÚ ukončiť zmluvy o využívaní alebo tranzite ruského zemného plynu v krátkodobom horizonte,“ povedal bulharský premiér na okraji samitu v New Yorku, kde sa konalo 80. Valné zhromaždenia OSN.
Trump tlačí na Európu, Orbán sa bojí o ekonomiku
Téme ruského plynu sa na pôde OSN venoval aj americký prezident Donald Trump. Šéf Bieleho domu vyzval Európu, aby ukončila nákupy ruskej energie. Podľa Trumpa takto Európa „financuje vojnu proti sebe samej“.
Trump a maďarský premiér Viktor Orbán následne o tejto téme hovorili telefonicky. Orbán po tomto rozhovore pre verejnoprávny rozhlas vyhlásil, že prerušenie dodávok ruskej ropy a plynu cez potrubia by mohlo „zničiť maďarskú ekonomiku“, keďže Maďarsko je vnútrozemský štát. Tvrdil tiež, že by to okamžite viedlo k štvorpercentnému poklesu hospodárskej produkcie Maďarska.
Bulharsko je posledný vstupný bod
Bulharsko je posledným zostávajúcim vstupným bodom pre ruské plynovody cez TurkStream - odtiaľ tečie plyn k nám a do Maďarska. Iné možnosti sa minuly. Ukrajina totiž odmietla obnoviť dohodu o preprave plynu cez jej územie ešte v januári tohto roka. Zvyšné trasy, ktoré sa v minulosti využívali na prepravu plynu z Ruska do Európy, sú buď poškodené, alebo sú na ne uvalené sankcie.
Portál Politico upozorňuje, že vyhlásenia Bulharska pravdepodobne vyvolávajú u nás a v Maďarsku hlboké obavy. Uvádzajú, že my ako aj Maďari získavame v priemere až 70 percent plynu z Ruska a ukončeniu dovozu sa dlhodobo bránime s odôvodnením, že by to zvýšilo ceny vzhľadom na obmedzené alternatívne dodávateľské trasy. Odborníci však tieto tvrdenia zväčša odmietajú s tým, že obe krajiny môžu nájsť alternatívny dovoz prostredníctvom skvapalneného zemného plynu prichádzajúceho do prístavov EÚ, alebo dodatočných dodávok plynovodom z Nórska.
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vo štvrtok uviedol, že ho Bulharsko uistilo, že Maďarsko nedostanú do ťažkej situácie napriek navrhovanému zákazu. „Toto je len návrh, zatiaľ nebolo prijaté žiadne rozhodnutie,“ zdôraznil.
Slovenský premiér Robert Fico cez víkend vyhlásil, že „nikto by nám nemal prikazovať, odkiaľ budeme brať ropu a plyn, pretože podľa medzinárodného práva je to suverénna krajina, ktorá rozhoduje o svojom energetickom mixe.“ „Zdieľam rovnaký názor ako predseda vlády Maďarska, že politické, ideologické rozhodnutie odstrihnúť Európu úplne od dodávok týchto palív z Ruska poškodí nielen najviac Maďarsko a Slovensko, ale výrazne poškodí celú Európsku úniu,“ uviedol v nedeľu v severomaďarskom Ostrihome. Prítomný bol aj Viktor Orbán.
Ukrajina je pripravená pomôcť
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v sobotu vyjadril, že Ukrajina je pripravená pomôcť Maďarsku a Slovensku s ich dodávkami z alternatívnych zdrojov. Zelenskyj poznamenal, že so slovenským premiérom Robertom Ficom sa na nedávnom stretnutí dohodol na usporiadaní spoločného zasadnutia ukrajinskej a slovenskej vlády v októbri, kde Kyjev ponúkne primeranú podporu. „Na Slovensku sa uskutoční rokovanie vlád, kde Ukrajina môže predložiť a aj predloží alternatívne kroky energetickej podpory. Ale iba ak sa to nebude týkať ruskej ropy a ruského plynu,“ povedal Zelenskyj.
Dodal, že o tejto otázke by sa dalo diskutovať aj s Maďarskom. „Nepodnikli však žiadne kroky. Okrem niektorých signálov v médiách, ktoré určite nie sú na podporu Ukrajiny, som nič iné nepočul,“ konštatoval Zelenskyj.