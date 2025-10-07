TOTO Putin ešte nikdy neurobil: Môže to ovplyvniť situáciu v Európe! Zlá správa pre Orbána?

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin spravil krok, aký doteraz neurobil – verejne sa postavil na stranu maďarského premiéra Viktora Orbána pred nadchádzajúcimi voľbami. Historici hovoria o bezprecedentnom zásahu do vnútropolitickej scény iného štátu a varujú, že tento ťah môže výrazne zamiešať kartami v Budapešti aj v Bruseli.
„Ak chcú zostať Maďarmi, nech podporia Orbána“
Putin v rozhovore pre portál Hungarian Conservative vyhlásil, že Maďari by mali stáť za svojím premiérom. „Ak väčšina Maďarov chce zostať Maďarmi, mali by podporiť Viktora Orbána,“ povedal ruský prezident. Dodal, že Orbána považuje za vodcu, ktorý bráni „národné záujmy Európy“ a jeho víťazstvo by podľa neho mohlo prispieť k „znovuzrodeniu“ kontinentu.
Zároveň neodpustil ostré porovnanie: ak by Maďari nechceli zostať sami sebou, „mali by podporiť Ursulu von der Leyenovú“.
Historik: Spája ich odpor voči Bruselu
Maďarský historik Zoltan Biro v rozhovore pre Polsat News upozornil, že Putinova otvorená podpora nie je náhodná. „Pre Putina je výhodné mať politikov ako Orbán, ktorí neustále oslabujú jednotu Európskej únie a brzdia sankcie proti Rusku. Ich hodnoty sú v mnohom podobné,“ uviedol.
Podľa neho je to vôbec prvýkrát, čo sa ruský líder tak priamo vyjadril k maďarskej politike. Zároveň však varuje, že Orbán s touto podporou nemusí byť nadšený – opozícia ju totiž môže využiť ako dôkaz jeho prílišného zblíženia s Moskvou.
Nečakaný zásah do európskej politiky
Putinov výrok prichádza v čase, keď sa Európska únia snaží zachovať jednotu voči Moskve, zatiaľ čo Orbán dlhodobo balansuje medzi Bruselom a Kremľom. Analytici sa zhodujú, že ruský prezident týmto krokom vyslal jasný signál – chce mať v strednej Európe spojenca, ktorý bude brzdiť tlak Západu na Rusko.
Či mu to v konečnom dôsledku pomôže, alebo Orbánovi skôr uškodí, ukážu až voľby. Isté však je, že Putin sa po prvýkrát v histórii rozhodol otvorene vstúpiť do politického súboja mimo hraníc Ruska – a tým mení pravidlá hry.