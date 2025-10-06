Deravé topánky pred úradom: Sociálni pracovníci v Maďarsku protestujú proti biede

BUDAPEŠŤ - Dve stovky pracovníkov sociálnej sféry v Maďarsku demonštrovali v pondelok popoludní pred úradom vlády. Na protest proti nízkym mzdám umiestnili pred budovu množstvo deravých topánok symbolizujúcich chudobu. Informuje o tom server hang.hu.
Nesplnené sľuby vlády
Protest zorganizoval Maďarský odborový zväz zamestnancov verejnej správy a verejnej služby (MKKSZ). Reaguje na skutočnosť, že v rozpočte na rok 2026 sa neobjavili prostriedky sľúbené vládou na zvýšenie miezd v tomto sektore.
Kabinet tvrdí, že priemerná mzda v sektore sociálnej sféry je vyššia, ako to uvádza odborový zväz. Odborári tvrdia, že priemerná čistá mzda sociálnych pracovníkov dosahuje 297 000 forintov (764 eur) mesačne.
Na 300-tisícový plat treba titul a 15 rokov praxe
Podľa mzdovej tabuľky z roku 2025 je v súčasnosti na dosiahnutie čistej mzdy 300 000 forintov (771 eur) bez benefitov potrebný vysokoškolský titul a najmenej 15 rokov praxe. Podľa súčasnej mzdovej tabuľky tí, ktorí nezískali titul, ale majú kvalifikáciu opatrovateľa seniorov, nebudú mať ani na konci kariéry čistý plat 300 000 forintov.
V sociálnom sektore v Maďarsku dnes pracuje približne 90 000 ľudí, a to vrátane tých, ktorí pracujú so seniormi, so zdravotne postihnutými, ako rodinní pomocníci, či v oblasti ochrany detí a starostlivosti o bezdomovcov.