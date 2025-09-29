Pondelok29. september 2025, meniny má Michal, Michael, Michaela, zajtra Jarolím

Progresívci navrhujú uzákoniť mikropodnikanie, ktoré podporí drobných podnikateľov

Progresívne Slovensko volá po záchrane malých podnikateľov (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Mikropodnikanie má slúžiť pre ľudí, ktorí si chcú legálne privyrobiť, alebo pre ľudí, ktorí si chcú svoj podnikateľský nápad otestovať na reálnom trhu bez toho, aby museli hneď od začiatku na seba brať všetku administratívu a náklady spojené so zakladaním živnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným. Uviedlo to v pondelok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR opozičné Progresívne Slovensko (PS), ktoré navrhuje uzákoniť mikropodnikanie.

„Vláda minulý týždeň v rámci konsolidácie prakticky zničila a vymazala akýkoľvek priestor pre drobné podnikanie a živnostníkov, ktorý tu doteraz existoval. Spravili to predovšetkým tak, že zvýšili povinný zdravotný odvod a zároveň zaviedli úplne nový povinný odvod aj do Sociálnej poisťovne,“ odôvodnil návrh podpredseda PS Michal Truban.

Z toho dôvodu navrhuje hnutie uzákoniť mikropodnikanie, ktoré by sa malo zdaňovať iba na úrovni troch percent. Ročný limit príjmov by mal byť nastavený ako 60 % z 12-násobku mesačnej minimálnej mzdy, a teda na úrovni zhruba 6600 eur. „Keď to zhrniem, pokiaľ chcete začať s podnikaním alebo si trošku privyrobiť a máte obrat alebo príjmy do 6600 eur, tak sa to daní iba troma percentami, žiadna byrokracia, nič iné,“ vysvetlil Truban.

Michal Truban
Zobraziť galériu (3)
Michal Truban  (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Mikropodnikanie by malo byť určené výlučne pre fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR. Zároveň nie je povolené poskytovanie služieb a predaj tovaru pre súčasného alebo bývalého zamestnávateľa 24 mesiacov spätne, aby sa mikropodnikanie nevyužívalo na obchádzanie daní. Taktiež sa zakazuje kombinácia s aktívnou živnosťou a podnikaním. Hnutie podčiarklo, že mikropodnikanie nemá v žiadnom prípade slúžiť ako náhrada za trvalý pracovný pomer alebo riadne podnikanie.

Simona Petrík
Zobraziť galériu (3)
Simona Petrík  (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Ak chceme vedieť, o akú skupinu ľudí ide, Štatistický úrad SR nevedie úplne presné štatistiky, ale ide o okolo 160-tisíc takýchto ľudí. Medzi nich patria napríklad najmä mamy na rodičovskej dovolenke, ktoré si popri starostlivosti o deti privyrábajú tým, že dokážu niečo vyrobiť a potom to predať, alebo napríklad duly pomáhajúce ženám pri pôrodoch či laktačné poradkyne, ktoré zase pomáhajú čerstvým matkám pri dojčení. Rovnako tak mladí ľudia, čo popri škole aj ovládajú niečo navyše a takto majú aspoň pár eur navyše na živobytie,“ doplnila podpredsedníčka PS Simona Petrík.

Viac o téme: PodnikateliaProgresívne SlovenskoMikropodnikanie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Andrej Danko
Živnostníci budú oslobodení od transakčnej dane, tvrdí Danko! Opäť si kopol do Pellegriniho
Domáce
Bude nakoniec všetko inak?
Bude nakoniec všetko inak? Na nízkopríjmových živnostníkov sa ešte pozrieme, uviedol minister Tomáš
Domáce
Matúš Šutaj Eštok
Neviem, či hovorí Matovič alebo Danko! Šutaj Eštok reaguje na spor Pellegriniho a šéfa SNS, posiela mu odkaz
Domáce
Vláda môže kvôli konsolidácii
Vláda môže kvôli konsolidácii naraziť aj na VATIKÁN! Dôvodom je medzinárodná zmluva
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Progresívne Slovensko volá po záchrane malých podnikateľov
Progresívne Slovensko volá po záchrane malých podnikateľov
Správy
Horskí záchranári zasahovali na Gerlachovskom štíte, turistovi, žiaľ, už nedokázali pomôcť
Horskí záchranári zasahovali na Gerlachovskom štíte, turistovi, žiaľ, už nedokázali pomôcť
Správy
Konvičkovej sa smejú, ze vyzerá staro: Otvorená SPOVEĎ o chorobe a nečakaný odkaz neprajníkom!
Konvičkovej sa smejú, ze vyzerá staro: Otvorená SPOVEĎ o chorobe a nečakaný odkaz neprajníkom!
Prominenti

Domáce správy

FOTO Róbert Lališ
V prípade vraždy člena sýkorovcov Vladimíra Cabadaja by mohol rozhodovať Špecializovaný trestný súd
Domáce
FOTO Michal Truban
Progresívci navrhujú uzákoniť mikropodnikanie, ktoré podporí drobných podnikateľov
Domáce
Dobrá správa pre živnostníkov:
Dobrá správa pre živnostníkov: Transakčnú daň by nemali platiť od začiatku budúceho roka
Domáce
Nové Zámky čoskoro s novou cyklotrasou: Prepojí centrum, parky aj stanice
Nové Zámky čoskoro s novou cyklotrasou: Prepojí centrum, parky aj stanice
Nitra

Zahraničné

Európska únia opätovne uvalila sankcie na Irán pre jeho jadrový program
Zahraničné
Tanky Abrams sa presúvajú
Moskva v šoku: Americké tanky dorazili do Estónska, len kúsok od hraníc s Ruskom
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Summit Európskej únie v
Summit Európskej únie v Kodani bude krokom k jej radikálnej transformácii
Zahraničné
FOTO Škody, ktoré napáchal tajfún
Obrovské škody napáchal tajfún Bualoi vo Vietname: Vyžiadal si už 11 obetí
Zahraničné

Prominenti

Na pódiu sexi bohyňa,
Na pódiu sexi bohyňa, mimo neho... Aha, Shakira je ako taká školáčka!
Zahraniční prominenti
Syn Karlosa Vémolu a
Lela Vémola opäť v smútku: Ďalšie ťažkosti so synčekom... Druhá plánovaná operácia bola ZRUŠENÁ!
Domáci prominenti
FOTO BIZARNÝ outfit slávnej speváčky:
BIZARNÝ outfit slávnej speváčky: To fakt prišla v TOMTO?!
Zahraniční prominenti
Slávna speváčka SKOLABOVALA počas
Slávna speváčka SKOLABOVALA počas koncertu: Z pódia ju niesli záchranári!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Trojizbový dom predávajú za
Kúpa storočia? Trojizbový dom v Británii len za jednu libru: Neuveriteľná ponuka vyvolala ošiaľ! Kde je háčik?
Zaujímavosti
Vedci zachytili zvláštny signál:
Vedci zachytili zvláštny signál: Mohol prísť z paralelného vesmíru? Vymyká sa bežným vzorcom
Zaujímavosti
Muži, pozor! Ešte stále
Muži, pozor! Ešte stále stojíte pri vykonávaní potreby? Zabudnite na to: Riskujete zdravie, varujú odborníci
Zaujímavosti
Cievkové metličky: Prečo vznikajú
Cievkové metličky: Prečo vznikajú a ako ich liečiť s pomocou prírody alebo lekára
vysetrenie.sk

Dobré správy

FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce
Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy

Ekonomika

Zásadná zmena v transakčnej dani: Od januára ju už nemá platiť veľká skupina podnikateľov!
Zásadná zmena v transakčnej dani: Od januára ju už nemá platiť veľká skupina podnikateľov!
Tunel Višňové ide do finále: Pompézna stavba vyzerá podľa Ráža ako hotová! (foto)
Tunel Višňové ide do finále: Pompézna stavba vyzerá podľa Ráža ako hotová! (foto)
TOP 10 najpredávanejších áut všetkých čias: Máte niektorý z týchto modelov?
TOP 10 najpredávanejších áut všetkých čias: Máte niektorý z týchto modelov?
Krypto, zlato či akcie? Dáta ukázali, do čoho Slováci investujú najviac!
Krypto, zlato či akcie? Dáta ukázali, do čoho Slováci investujú najviac!

Šport

Horúca novinka z Plzne: Viktoriáni sa rozlúčili s trénerom Koubkom a oznámili slovenskú náhradu
Horúca novinka z Plzne: Viktoriáni sa rozlúčili s trénerom Koubkom a oznámili slovenskú náhradu
Chance liga
Návrat na Slovensko sa nekoná: Pánik rozhodol o svojej budúcnosti, podpísal novú zmluvu
Návrat na Slovensko sa nekoná: Pánik rozhodol o svojej budúcnosti, podpísal novú zmluvu
KHL
Slovan sa im vzdialil: Žilina zažila déjà vu, Trnava odchádzala so zmiešanými pocitmi
Slovan sa im vzdialil: Žilina zažila déjà vu, Trnava odchádzala so zmiešanými pocitmi
Niké liga
Prehrávali už 0:6, potom vstali z popola: Bundesliga zažila neskutočné gólové šialenstvo!
Prehrávali už 0:6, potom vstali z popola: Bundesliga zažila neskutočné gólové šialenstvo!
Bundesliga

Auto-moto

Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Novinky
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Doprava
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
Novinky
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky

Kariéra a motivácia

Tiché výpovede a ešte tichšie odchody: Prečo ľudia prestávajú v práci bojovať?
Tiché výpovede a ešte tichšie odchody: Prečo ľudia prestávajú v práci bojovať?
Vyhorenie
Hľadáte si novú prácu? Kariéra pomáha ľuďom s hľadaním nových príležitostí
Hľadáte si novú prácu? Kariéra pomáha ľuďom s hľadaním nových príležitostí
Kariera.sk TS
Vstávate na poslednú chvíľu? Týchto 7 ranných návykov zmení váš deň aj výkonnosť
Vstávate na poslednú chvíľu? Týchto 7 ranných návykov zmení váš deň aj výkonnosť
Motivácia a inšpirácia
Vyberte si z TOP 3 ponuky s platom až do 2 500 €: prinesú vám lepší plat, benefity a nové výzvy
Vyberte si z TOP 3 ponuky s platom až do 2 500 €: prinesú vám lepší plat, benefity a nové výzvy
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Žerbo rezy: Zákusok, ktorý nesklame ani víkendových maškrtníkov
Žerbo rezy: Zákusok, ktorý nesklame ani víkendových maškrtníkov
Výber receptov
Domáca vegeta: Zdravšia verzia priamo z vašej kuchyne
Domáca vegeta: Zdravšia verzia priamo z vašej kuchyne
Rady a tipy

Technológie

Hackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z neba
Hackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z neba
Armádne technológie
Prvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského tela
Prvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského tela
Veda a výskum
Nemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí Kremeľ
Nemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí Kremeľ
Armádne technológie
Na túto hrozbu nie sú antivírusy pripravené. Útočníci našli geniálny spôsob, ako ti ukradnúť údaje zo zariadenia
Na túto hrozbu nie sú antivírusy pripravené. Útočníci našli geniálny spôsob, ako ti ukradnúť údaje zo zariadenia
Bezpečnosť

Bývanie

Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám

Pre kutilov

5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
Záhrada
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Stavebný materiál
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Módne outfity z Možné je všetko: Štýlová herečka Ráchel Šoltésová, Jana Majeská zažiarila v pánskom chicu a ďalšie
Slovenské celebrity
Módne outfity z Možné je všetko: Štýlová herečka Ráchel Šoltésová, Jana Majeská zažiarila v pánskom chicu a ďalšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Brutálny útok za bieleho
Domáce
Brutálny útok za bieleho dňa! Simona (29) napadla na ulici invalidného dôchodcu, kopala ho do hlavy a krku
Tanky Abrams sa presúvajú
Zahraničné
Moskva v šoku: Americké tanky dorazili do Estónska, len kúsok od hraníc s Ruskom
Detaily útoku medvedice na
Domáce
Detaily útoku medvedice na Liptove: Muž skončil v nemocnici, otec opísal dramatické chvíle
AKTUÁLNE Auto sa zrazilo
Domáce
AKTUÁLNE Auto sa zrazilo s nákladiakom! Cesta zostala neprejazdná: Na mieste sa tvoria kolóny

Ďalšie zo Zoznamu