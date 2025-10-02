Štvrtok2. október 2025, meniny má Levoslav, zajtra Stela

Konsolidácia poriadne OSEKÁ dávku v nezamestnanosti! Ľudia prídu o STOVKY eur, suma sa zníži o viac ako polovicu

(Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Parlament schválil v rámci konsolidačného balíčka výraznú zmenu v systéme dávok v nezamestnanosti. Zatiaľ čo doteraz mohli nezamestnaní poberať 50 percent svojej predchádzajúcej hrubej mzdy počas celých šiestich mesiacov, od budúceho roka bude táto podpora postupne klesať už od štvrtého mesiaca. Mesačná suma sa im zníži o viac ako polovicu, nezamestnaní tak celkovo dostanú podporu o stovky eur nižšiu.

Ak ste prišli o zamestnanie, doteraz ste mohli počas šiestich mesiacov získavať finančnú podporu vo výške 50 percent vašej predchádzajúcej hrubej mzdy. Od budúceho roka sa však táto situácia výrazne zmení. Takto výhodné podmienky zostanú zachované iba počas prvých troch mesiacov nezamestnanosti. Následne dôjde k postupnému a výraznému znižovaniu vyplácanej sumy.

Poslanci Národnej rady schválili v rámci rozsiahleho konsolidačného balíčka aj novelu týkajúcu sa dávok v nezamestnanosti. Podľa tejto legislatívnej úpravy dôjde vo štvrtom mesiaci k poklesu podpory na 40 percent predchádzajúcej mzdy, počas piateho mesiaca klesne na 30 percent a v záverečnom šiestom mesiaci dosiahne už iba 20 percent hrubej mzdy. "Cieľom je motivovať poberateľov dávky v nezamestnanosti k skoršiemu návratu na trh práce," píše sa v dôvodovej správe

Podľa slov ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SSD) má štát ambíciu prostredníctvom tohto opatrenia ušetriť približne 24 miliónov eur. Úspory vzniknú nielen vďaka nižším vyplateným dávkam, ale taktiež zvýšenou motiváciou nezamestnaných osôb hľadať si čo najrýchlejšie nové pracovné miesto. V prípade, že sa uchádzač o zamestnanie zamestnáva v skoršom termíne, štát ušetrí na vyplácaní podpory a súčasne získa vyššie príjmy prostredníctvom daní a povinných odvodov.

Aké budú reálne dopady zníženia dávky v nezamestnanosti?

Od júla 2025 sa maximálna dávka v nezamestnanosti zvýšila o viac ako 90 eur na 1 553,30 eura mesačne. Platí to pre mesiac, ktorý má 31 dní. V mesiacoch s 30 dňami je suma mierne nižšia (1 503,20 eura), pretože výpočet podpory zohľadňuje počet dní v danom mesiaci. Nárok na maximálnu dávku v nezamestnanosti majú tí, ktorí sa zaevidujú na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v posledných štyroch rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 3048 eur mesačne. 

Kým ešte tento rok platí rovnaká suma počas celých 6 mesiacov, po novom sa mesačné maximá znižia. Prvý až tretí mesiac bude maximum 1 553 eur, v 4. mesiaci pôjde o sumu 1 246 eur, v 5. mesiaci 932 eur a za 6. mesiac už len 621 eur. Zamestnanci, ktorí prídu o zamestnanie v roku 2026, kvôli konsolidačnej zmene prídu o stovky eur v porovnaní s tými, ktorí stratili prácu tento rok a majú na dávku nárok. 

V prípade, že zamestnanec s mesačným príjmom 1 000 eur príde o prácu, má v súčasnosti podľa platných pravidiel nárok na podporu vo výške 509,60 eura mesačne. Túto čiastku získa v mesiaci, ktorý má 31 kalendárnych dní. Zatiaľ čo za súčasnej legislatívy môže nezamestnaná osoba získavať plnú výšku dávky po dobu celého polroka, podľa nových pravidiel bude mať na ňu nárok len v priebehu prvých troch mesiacov. Za ostatné mesiace sa mu táto suma zníži, pričom posledný mesiac dostane iba 203,90 eura. Kým tento rok by dostal za 6 mesiacov vyplatené dávky v celkovej sume 3 057,60 eur, pri strate zamestnania v roku 2026 to bude robiť celkovú sumu 2 446,2 eur. Poberateľ dávky tak za rovnaké obdobie dostane budúci rok o 611,40 eura menej.

Výška dávky v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 31 dní, od roku 2026
Výška dávky v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 31 dní, od roku 2026

Pri výške hrubej mzdy 1200 eur vzniká tento rok nárok na 611,60 eur mesačne, čo pri šesťmesačnom súhrne robí sumu 3 669,60 eur. V roku 2026 dostane osoba dávku za šesť mesiacov iba 2 935,8 eur, t.j. o 733,80 eura menej. Pri hrubej mzde 1 500 eur to už činí rozdiel až 917,10 eura (2025 - 4 586,40 eura, 2026 - 3 669,3 eura).

Ak poistencovi vznikne nárok na poskytnutie dávky v nezamestnanosti pred 1. januárom 2026, vzťahuje sa k nemu právna úprava účinná do 31. decembra 2025 (zachováva sa jednotná suma dávky v nezamestnanosti počas podporného obdobia). "Nedôjde ani k postupnému vyklesávaniu dávky v nezamestnanosti v prípade, ak poistenec bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti do konca roka 2025 a v období najviac dvoch rokov bol opätovne zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie," píše sa v dôvodovej správe ministerstva financií.

Kto má na dávku v nezamestnanosti nárok

Nárok na dávku v nezamestnanosti majú po splnení zákonných podmienok povinne poistené osoby v nezamestnanosti, teda buď zamestnanci na základe trvalého pracovného pomeru, alebo zamestnanci/dohodári s pravidelným mesačným príjmom na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) nie sú povinne poistení, môžu však nárok na dávku získať, ak boli potrebné obdobie dobrovoľne poistení.

Sociálna poisťovňa
(Zdroj: TASR - Martin Baumann)

O dávku v nezamestnanosti žiadate na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta vášho trvalého pobytu na tlačive Žiadosť o dávku v nezamestnanosti.

Ak žiadateľ o dávku v nezamestnanosti nezískal potrebný čas poistenia v nezamestnanosti (730 dní), nárok na dávku v nezamestnanosti mu nevznikne. Pobočka Sociálnej poisťovne vydá o tejto skutočnosti rozhodnutie, ktorým sa nárok na dávku neprizná. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie. 

