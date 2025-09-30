Párty pre úradníkov s Kandráčovcami a akrobatmi zrušili na poslednú chvíľu: Kamenického úrad chcel minúť 135-tisíc

BRATISLAVA - V čase konsolidácie verejných financií (v tomto prípade už pri treťom kole) je na mieste uvažovať, kde sa dajú ušetriť akékoľvek peniaze. Evidentne to je aj prípad večierka štátneho podniku, ktorý chcel vystrojiť akciu za 135-tisíc eur, no musel ju zrušiť.
archívne video
Na náhle zrušenie celej akcie upozornil denník SME, ktorý otázky adresoval kompetentným. Po nich sa prípravy celého večierka, ktorý sa mal odohrať vo štvrtok 2. októbra, zrušili. Ide o podnik Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), ktorý mal mať pripomenutie Dňa energetikov, ktorý si takto pravidelne pripomína. Večierok mal byť o deň neskôr. Zrušený pritom dlhú dobu nebol, a to aj napriek drastickému šetreniu štátu pre tretie kolo konsolidácie. Zmenili to až novinári.
Program mal byť pestrý
Akcia sa mala konať v klube Refinery Gallery v bratislavskom Vlčom hrdle. Moderovať ho mala Karin Haydu a povolaní boli aj umelci ako Kandráčovci či hudobná skupina Juraja Baču a akrobatická show Vertigo.
Zmeniť názor organizátorov na konanie večierka ako takého prinútili až otázky denníka. Pýtali sa ich aj to, či je vôbec vhodné konanie takéhoto večierka v čase hlbokej konsolidácie s hodnotou, ktorá presahuje 2 miliardy eur dlhu.
Prakticky hneď na druhý deň plánovanú akciu kompetentní zrušili. SEPS pritom patrí priamo pod ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru-SSD. Spoločnosť zabezpečuje prenos elektrickej energie po celom Slovensku. Je to veľký podnik s monopólnym postavením. Zisk si započítal v hodnote 73,5 milióna eur len za posledný rok.
Akciu mal organizovať subjekt Prestige Agency z Prievidze. Položky sú vskutku zaujímavé. Kandráčovci mali vystúpiť za 12-tisíc, skupina Juraja Baču za 6-tisíc a moderátorka Karin Haydu mala poskytnúť svoje služby za 3-tisíc eur. Po programe mala nasledovať disko zábava a pripraviť mali aj fotobox na 1 200 záberov. Výzdoba mala stáť 5 100 eur a započítané sú aj ďalšie nemalé položky bežných večierkov ako LED steny či nasvietenie priestorov. Tam sa suma dostala až na 8 800 eur.
Večierok vraj plánovali ešte dávno pred oznámením tretej konsolidácie
Zamestnanci sa o zrušení večierka dozvedeli na druhý deň e-mailovou komunikáciou. "Keďže sa takéto veľké akcie v našej spoločnosti plánujú rok dopredu, táto akcia bola naplánovaná skôr, ako vláda oznámila zamýšľané konsolidačné opatrenia," reagovala na dianie hovorkyňa SEPS-u Sandra Čičová Kotzigová.