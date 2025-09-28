Živnostníci budú oslobodení od transakčnej dane, tvrdí Danko! Opäť si kopol do Pellegriniho

BRATISLAVA - V nedeľnej relácii Na telo sa stretli podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS) a predseda SaS Branislav Gröhling, aby diskutovali o aktuálnych politických otázkach. Hlavnými témami boli nedávno schválený konsolidačný balík, zmeny v ústave a vzťahy lídra SNS s prezidentom Petrom Pellegrinim. Danko uviedol, že vyrokoval zrušenie transakčnej dane pre živnostníkov.
Danko oznámil, že sa mu podarilo v koalícii vyrokovať zrušenie transakčnej dane pre živnostníkov od 1. januára 2024. "Živnostníci nebudú musieť platiť túto daň," uviedol Danko v Televízii Markíza v relácii Na telo. Zároveň ostro kritizoval prezidenta Petra Pellegriniho, tvrdiac, že "nikdy nič neurobil pre ľudí" a je len "majstrom manipulácie a PR". Danko dokonca naznačil, že vila nedávno zakúpená ministrom vnútra je v skutočnosti určená pre prezidenta.
Líder SaS Gröhling vyjadril ostrú kritiku voči koalícii a opozičným stranám KDH a hnutiu Slovensko za ich podporu zmien v ústave. Označil to za "hanbu" a "predprípravu na vystúpenie z Európskej únie". "Nemôžem nad tým zatvoriť oči. Nemôžem sa teraz tváriť, že jeden deň stojíme na námestí spoločne a na druhý deň budem tolerovať takýmto spôsobom hlasovanie za ústavu," vyhlásil Gröhling na adresu kresťanských demokratov.
Diskusia sa dotkla aj témy úsporných opatrení v jednotlivých rezortoch. Danko tvrdil, že šetriť by mala prezidentská kancelária a odmietol obvinenia týkajúce sa nákladnej cesty ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej do New Yorku. Gröhling naopak trval na potrebe generálneho štrajku a varoval pred ďalším "ožobračovaním ľudí". Uviedol, že rokuje s úniou autodopravcov o možnej podpore. "Všetci ľudia chcú doň vstúpiť. Zatvoria prevádzky, alebo symbolicky generálny štrajk podporia," povedal šéf SaS.