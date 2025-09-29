Na Slovensku poriadne prituhne: Meteorológovia očakávajú vpád studeného vzduchu! Môže aj mrznúť

BRATISLAVA - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) očakáva v tomto týždni na Slovensku vpád studeného vzduchu. Podľa meteorológov by v noci mohlo miestami aj mrznúť. Pocit chladu ešte znásobí severný až severovýchodný vietor. SHMÚ o tom informoval na sociálnej sieti.
„Toto prúdenie bude pokračovať aj v ďalších dňoch, pričom najchladnejší vzduch sa k nám dostane vo štvrtok 2. 10. a v piatok 3. 10., keď teplota v hladine 850 hektopascalov klesne s vysokou pravdepodobnosťou pod nulu na väčšine nášho územia,“ upozornil ústav s tým, že v predikciách nie je veľká miera neistoty.
Ako SHMÚ dodal, nad 1000 až 1500 metrov nad morom by mohlo snežiť. Zrážky postupom týždňa ubudnú. „Z vývoja poveternostnej situácie teda vyplýva, že už sa budeme musieť teplejšie obliecť, prípadne aj pozbierať úrodu, ktorú by toto ochladenie mohlo ohroziť alebo poškodiť,“ poukázali meteorológovia.